‘നാട്ടിലെ തമാശ പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ’: എന്താണ് സജി ചെറിയാനെ കുടുക്കിയ ഓണാട്ടുകര ഭാഷ?

‘‘അപ്പർ കുട്ടനാട്, ഓണാട്ടുകര ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്’’– ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായി ഒടുവിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ നഷ്ടമായ സജി ചെറിയാൻ നൽകിയ വിശദീകരണമാണിത്. വിവാദം തുടങ്ങിയ ദിവസംതന്നെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഈ വിശദീകരണം. 15 വർഷം മുൻപും സമാനമായ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയിരുന്നു, സജി ചെറിയാന്റെ മുൻഗാമിയായ മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ. അന്നു മജിസ്ട്രേട്ടുമാരെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി നേരിട്ടപ്പോഴാണ് സുധാകരൻ കോടതിയിലെത്തി പറഞ്ഞത്– ‘‘ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മജിസ്ട്രേട്ടിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്റെ നാട്ടിൽ തമാശയായി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ!’’ ജി.സുധാകരന്റെ നാടും ഓണാട്ടുകരയാണ്. എന്താണ് ഓണാട്ടുകര ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത? ആ ഭാഷയുടെ പേരിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന വിവാദങ്ങൾ മാത്രമാണോ സജി ചെറിയാനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നേരത്തേ ദത്തു വിവാദത്തിലും സജി ചെറിയാൻ പുലിവാലു പിടിച്ചതാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ വാവിട്ട വാക്കിൽ കുടുങ്ങിയ മറ്റു സിപിഎം നേതാക്കളുമുണ്ട്. ആരെല്ലാമാണത്? എന്തായിരുന്നു വിവാദങ്ങൾ?

∙ സജിയെ ന‍ാവു ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻപും

ഒരു വർഷം മുൻപ്, വിവാദമായ അനധികൃത ദത്തു നൽകൽ സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരി അനുപമയ്ക്കും ഭർത്താവ് അജിത്തിനുമെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ സജി ചെറിയാൻ പുലിവാലു പിടിച്ചതാണ്. ‘ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം’ എന്ന മുഖവുരയോടെ ദമ്പതികളുടെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ. ‘കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക, എന്നിട്ടു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പ്രേമിക്കുക, അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പമായ ഒരു കുട്ടിയെ വീണ്ടും പ്രേമിക്കുക, ആ കുട്ടിക്കും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്ത അച്ഛൻ ജയിലിലേക്കു പോവുക. ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ കുട്ടിയെ ലഭിക്കണമെന്നതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. പക്ഷേ ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മനോനില മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കും മൂന്നു പെൺകുട്ടികളായതു കൊണ്ടാണു പറയുന്നത്. പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണു വഴി തിരിഞ്ഞു പോയത്. ഊഷ്മളമായ അവളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാവും മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ എങ്ങോട്ടാണു പോയത്. ഇരട്ടി പ്രായമുള്ള, വിവാഹിതനും രണ്ടു മൂന്നു കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ ഒരാളോടൊപ്പം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ.’

പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായതോടെ സജി ചെറിയാൻ മറുകണ്ടം ചാടി. ദമ്പതികളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടികൾ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്നുമായിരുന്നു വിശദീകരണം. ‘മൂന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു തന്റെ പരാമർശം. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുട്ടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവൾക്കെന്റെ മോളുടെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ. അവൾക്കു സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നയാളാണ്. ആ പിതാവിനെപ്പറ്റി തിരക്കിയപ്പോൾ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തെന്നു പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തെന്നു കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. ആ പിതാവിനു വേണ്ടി പറയാൻ ആരുമില്ല. അവർ ചെയ്തതു തെറ്റായിരിക്കാം. അതു നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കു പോകട്ടെ’ എന്നും സജി ചെറിയാൻ അന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ബഫർസോൺ സംബന്ധിച്ചും ഹേമ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റിയുമെല്ലാം സജി ചെറിയാന്റെ നാവ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഓണാട്ടുകര ഭാഷ മാത്രമാണോ കുറ്റക്കാരൻ?

∙ എന്താണ് ഓണാട്ടുകര?

കുട്ടനാട് പോലെ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിശാലമായ കൃഷി മേഖലയായിരുന്നു ഓണാട്ടുകര. ഓണമൂട്ടുകരയാണ് ഓണാട്ടുകരയായത് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പഴയ കായംകുളം രാജ്യം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഓടനാട് ആണ് ഓണാട്ടുകരയായത് എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായി വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന കുട്ടനാടിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഓണാട്ടുകരയുടെ തുടക്കം.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകളും കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലെ മൈനാഗപ്പള്ളി, ശൂരനാട് തെക്ക്, ശൂരനാട് വടക്ക് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഓണാട്ടുകര. 71,059 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണമുള്ള പ്രദേശത്തു 43 തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. വടക്കു ഭാഗത്ത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ, അപ്പർ കുട്ടനാട്, തെക്ക് അഷ്ടമുടിക്കായൽ, നീണ്ടകര, കിഴക്ക് ഇടനാട്, പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ എന്നിവയാണ് ഓണാട്ടുകരയുടെ അതിർത്തികൾ.

∙ സജി ചെറിയാൻ ഓണാട്ടുകരയോ അപ്പർ കുട്ടനാടോ?

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ വെണ്മണി പഞ്ചായത്തിലാണ് സജി ചെറിയാന്റെ വീട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ സ്വഭാവവും കുട്ടനാടിന്റെ കൃഷി രീതികളുമുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ കൃഷി ഭൂമിയെ അപ്പർ കുട്ടനാട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, മാവേലിക്കര താലൂക്കിനോടു വളരെ ചേർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വെണ്മണി പഞ്ചായത്ത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പർകുട്ടനാടിന്റെയും ഓണാട്ടുകരയുടെയും സ്വാധീനം ഈ പ്രദേശത്തിന് അവകാശപ്പെടാം.

∙ ഓണാട്ടുകരയെ ‘സിനിമയിലെടുത്ത’ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

ഓണാട്ടുകര ഭാഷയെ സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി. ഓണ‍ാട്ടുകര ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറയുന്നു: ‘ഓണാട്ടുകര ഭാഷ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയാണ്. ‘അയ്യത്തു പോയി അൽപം കൂഞ്ഞാട്ടയെടുത്തോണ്ടു വാ’ എന്ന് ഓണാട്ടുകരക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ അതു മറ്റു നാടുകളിലുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ‘അയ്യം’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓണാട്ടുകരയിൽ പുരയിടം എന്നാണ് അർഥം. അതേ വാക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു പറഞ്ഞാൽ മോശം എന്നാണു മനസ്സിലാക്കുക. അവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കൂഞ്ഞാട്ട എന്നാൽ തെങ്ങിലെ കൊതുമ്പിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടലത്തെ പറയുന്നതാണ്. അടുപ്പു പെട്ടെന്നു കത്താൻ ഉപയോഗിക്ക‍ുന്നതാണ് കൂഞ്ഞാട്ട. മറ്റുള്ളവർക്കു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഷയും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ വരില്ല, വരികയില്ല എന്നൊക്കെ മറ്റു നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെത്തുമ്പോൾ വരത്തില്ല എന്നാകും. ‘ഒക്കൂല്ല’ എന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പറയുന്നത് ഓണാട്ടുകരയിൽ ‘ഒക്കത്തില്ല’ എന്നാകും. പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ലയാകും. അങ്ങനെ ഭാഷാപരമായി പ്രത്യേകതകൾ ഓണാട്ടുകരയ്ക്കുണ്ട്.

ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

അതേസമയം, നല്ല സാഹിത്യഭാഷയും ഓണാട്ടുകരയ്ക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഓണാട്ടുകരക്കാരനാണ്. തോപ്പിൽ ഭാസി, പി.പത്മരാജൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഓണാട്ടുകരക്കാരാണ്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓണാട്ടുകരക്കാരനാണ്. കെപിഎസി ലളിത ഓണാട്ടുകരക്കാരിയാണ്. അവരുടെ സംഭാഷണ രീതിയും ഓണാട്ടുകരയുടേതാണ്.

ഓണാട്ടുകരയ്ക്കു മറ്റൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലകളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി, കെട്ടുകാഴ്ചകൾ, പാഠകം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓണാട്ടുകര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. േചച്ചിയെ ഇച്ചേയി എന്നും ചേട്ടനെ കൊച്ചാട്ടൻ എന്നുമാണ് ഓണാട്ടുകരക്കാർ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ആത്മകഥയിലും ഞാന്‍ ഓണാട്ടുകര ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.’– ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറഞ്ഞു.

∙ ഇച്ചേയിക്കും കൊച്ചാട്ടനും ഒരു ഉടപ്രന്നോൾ

ഓണാട്ടുകരയെക്കുറിച്ച് ഓണാട്ടുകരക്കാരനായ സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായിരുന്ന എസ്.ഗുപ്തൻ നായർ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് : ‘എള്ളിനു പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ഓണാട്ടുകര. രണ്ടു നെൽക്കൃഷിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു എള്ളു കൃഷി. അന്നത്തെ എള്ളുണ്ടയുടെ സ്വാദ് ഇന്നും നാക്കിലുണ്ട്. ഗ്രാമ ജീവിതത്തിൽ മേമനക്കാർ അന്നു സംതൃപ്തരായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലുമൊരിടത്തു കഞ്ഞി വച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും തീർച്ച. പണവും പദവിയും ഉള്ളവരെയും അയൽവക്കത്തെ ദരിദ്രർ പോലും ‘ഇച്ചേച്ചീ, കൊച്ചാട്ടാ’ എന്നൊക്കെയാണ് സംബോധന, പേരിനൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ‘ഉടപ്രന്നോളേ’ എന്നാകും വിളി.

ഓണാട്ടുകര വിശേഷം ഇനിയുമേറെയാണ്. ഇനി വീണ്ടും വിവാദമായ പ്രസംഗങ്ങളിലേക്ക്. സജി ചെറിയാൻ മാത്രമല്ല പ്രസംഗം നടത്തി നേരത്തേ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നായനാരുടെ ‘ബലാത്സംഗ’ പ്രസംഗം മുതൽ ജി.സുധാകരന്റെ ‘കൊഞ്ഞാണൻ’ വരെയുണ്ട്. അവയിലൂടെ...

ജി.സുധാകരനും പിണറായി വിജയനും.

∙ അടിവസ്ത്ര വിവാദവും കൊഞ്ഞാണന്മാരും

ഓണാട്ടുകരയ്ക്കു തനതായ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് കൊഞ്ഞാണൻ. മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ ‘സ്വന്തം’ ഓണാട്ടുകരയിലെ ഈ പ്രയോഗം ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചതോടെയാണ് കോടതിയിൽ പോയി ‘ലേലു അല്ലു’ പറയേണ്ടി വന്നത്. കൊഞ്ഞാണൻ എന്നു വിളിച്ചതു മജിസ്ട്രേട്ടുമാരെയായിപ്പോയി എന്നു മാത്രം! പൂജാരിമാർ അടിവസ്ത്രമിടില്ലെന്ന സുധാകരന്റെ പരാമർശവും വൻ വിവാദമായി. ‘കല്യാണമണ്ഡപത്തിലും സദസ്സിലും എല്ലാവരും നല്ല വേഷത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ അടിവസ്ത്രമിടാതെയാണ് പൂജാരി എത്തുക. ഇതൊന്നും ആചാരമല്ല, മര്യാദകേടാണെ’ന്നുമായിരുന്നു 2018ൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ സുധാകരന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. എന്നാൽ പൂജാരിമാരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച്‌ താന്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം തെറ്റായിപ്പോയെന്നും പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്നും വൈകാതെതന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

വാവിട്ട വാക്കിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ പോയി നിൽക്കുകയും ശിക്ഷ വാങ്ങുകയും ചെയ്ത നേതാവ് പിന്നെയുമുണ്ട് സിപിഎമ്മിൽ – എം.വി.ജയരാജൻ. 2010 ജൂൺ 23ന് സംസ്ഥാനത്ത് പാതയോരങ്ങളിലെ പൊതുയോഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു. ജൂൺ 26ന് കണ്ണൂരിലാണ് ജയരാജൻ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. ‘കോടതി വിധികൾ രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും എതിരാകുമ്പോൾ ആ വിധികൾക്കു പുല്ലിന്റെ വിലയേയുള്ളൂ. വിധി പ്രസ്താവിച്ച ജഡ്ജിമാർക്ക് എന്തുവിലയാണുള്ളത്. ആ ജഡ്ജിമാരുടെ വിധി പരിഗണിക്കാതെ കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ജനം പൊതുയോഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഇന്നു സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ജഡ്ജിമാർ ചില്ലു കൊട്ടാരങ്ങളില‍ിരുന്ന് ഇനിയും വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. ഉത്തരവുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ജഡ്ജിമാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നീതിന്യായപീഠത്തിലിരുന്ന‍ുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില ശുംഭന്മാർ പറയുന്നതു മറ്റൊന്നുമല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ചേര്‍ന്നതല്ല. ഇതാണ് അവർ തിരുത്തേണ്ടത്’. ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ശുംഭൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം ‘പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ’ എന്നാണെന്ന് ജയരാജൻ വാദിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.

∙ നായയുടെ കഴുത്തിൽ കാർഡ് തൂക്കിയാൽ

നായയുടെ കഴുത്തിൽ ഐഎഎസ് കാർഡ് തൂക്കിയാൽ ഐഎഎസുകാരനാകുമോ? എന്ന് സുധാകരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊള്ളിയത് അന്നത്തെ ഐഎഎസ‍ുകാർക്കു മാത്രമല്ല, വിരമിച്ച ഐഎഎസുകാർക്കുൾപ്പെടെയാണ്. അവരിൽ പലരും പരസ്യമായി തന്നെ ചോദിച്ചു, ‘നായയുടെ കഴുത്തിൽ സഖാവ് എന്ന കാർഡ് കെട്ടിത്തൂക്കിയാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ആകുമോ?’ എന്ന്. ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇ.കെ.ഭരത്‌ഭൂഷൺ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ക്രിമിനൽ ആണെന്നും സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നു സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയും തമ്മില്‍ പരസ്യമായ വാഗ്വാദം പോലുമുണ്ടായി.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയും സുധാകരൻ െവറുതെവിട്ടില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗുഹയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇ.കെ.നായനാർ

∙ നാവുപിഴയ്ക്കെന്തു പിഴ?

34 വർഷം മുൻപാണ്. 1988. ബിബിസിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിരുന്ന ഡയാന സ്പ്രോട്ട് ആലപ്പുഴയിൽനിന്നു കോട്ടയത്തേക്ക് വേമ്പനാട്ടു കായലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ അവരെ വളഞ്ഞു. പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുകയും ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു വിവാദമായി. പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ.നായനാർ എത്തി. ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത ആ ചടങ്ങിൽ നായനാർ നടത്തിയ പ്രസംഗം അന്നു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ടൂറിസം വരുന്നതോടെ കേരളം സെക്സ് ഹബ് ആയി മാറുമെന്നു വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. അതിനെ പരാമർശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു– ‘അമേരിക്കയിൽ ചായ കുടിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ബലാത്സംഗം നടക്കുന്നത്. ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നു, ഒരു ബലാത്സംഗം നടക്കുന്നു...’

അന്നും വലിയ ബഹളമുണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പു പറയണമെന്നു സുഗത കുമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നായനാർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി. താൻ ലെനിൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായി അദ്ദേഹം. ‘ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിൽ ബലാത്സംഗം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു പോലെയാണെന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു’ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തടിയൂരിയത്.

