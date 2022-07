ജപ്പാന്റെ ‘സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രി’; മോദിയുടെ പ്രിയസുഹൃത്ത്; ആബെ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ

‘‘ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തി, വേദനയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു, ക്ഷമിക്കുക. ജനത്തിനുവേണ്ടി ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമില്ല.’’ – 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ജപ്പാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജി വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ച് ആബെ ഷിൻസോ (തന്റെ പേര് ഷിൻസോ ആബെ എന്നല്ല, ആബെ ഷിൻസോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്) പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്, 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെ കാലാവധിയുണ്ടായിരുന്ന ആബെയ്ക്ക് ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ അന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നത്.

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2015 ൽ ആബെ ഷിൻസോ ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ് ∙ മനോരമ

∙ ജപ്പാന്റെ ‘മറുവാക്കായ’ പ്രധാനമന്ത്രി

ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും ദീർഘകാലം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു ആബെ. 2006 ൽ ആണ് ആദ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയത് – രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ജനിച്ച് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി. 52–ാം വയസ്സിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (എൽഡിപി) പ്രതിനിധിയായി അധികാരമേറ്റ അദ്ദേഹം ജപ്പാന്റെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന വിശേഷണവും നേടി. ആദ്യം സ്ഥാനമേറ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. 2012 ൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തി. തുടർന്ന് മൂന്നു തവണ കൂടി തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലെത്തി. വൻകുടലിലെ രോഗമാണ് 2020 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വിട്ടിറങ്ങാൻ ആബെയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രീയചൂടേറിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായിരിക്കെയാണ് അക്രമിയുടെ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത അന്ത്യം. ജപ്പാനിലും ഒപ്പം ലോകത്തിലും ഏറെ തലപ്പൊക്കം നേടിയ ജനനേതാവാണ് ഇങ്ങനെ കാലയവനികയ്ക്കു പിന്നിൽ മറയുന്നത്.

35-ാമത് ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആബെ ഷിൻസോയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ. 2019 നവംബർ 4 ലെ ചിത്രം (Photo: PTI)

∙ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ആബെ

ഇന്ത്യയിലും ഏറെ പരിചിതനായ നേതാവായിരുന്നു ആബെ. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമായി ഉണ്ടായ നിരവധി വമ്പൻ സൗഹൃദകരാറുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമതലക്കെട്ടുകളിലെ സ്ഥിരം പേരുകാരൻ. രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാപാരരംഗത്ത് ഊഷ്മളബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച നിരവധി കരാറുകൾ ഇരുനേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് ഒപ്പിട്ടു. 2017 ൽ അലഹാബാദ് – മുംബൈ സ്പീഡ് റെയിലിന് തറക്കല്ലിട്ടതും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച്. തന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മോദി നടത്തിയ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ ഏറെ ഹൃദയസ്പർശിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ ആബെ ട്വീറ്റിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു.

ആബെ ഷിൻസോയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി (Photo: Kiyoshi Ota/ AP)

2021 ൽ പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകിയാണ് ഇന്ത്യ ആബെയെ ആദരിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ 125–ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നേതാജി റിസർച് ബ്യൂറോ ഏർപ്പെടുത്തിയ നേതാജി അവാർഡിന് അർഹനായതും ആബെയായിരുന്നു. ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാനാകാതെ പോയ ആബെയ്ക്കു വേണ്ടി ജപ്പാൻ കോൺസൽ ജനറൽ നകാമുറ യുതാകയാണ് ജനുവരിയിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ സിദി സയ്ദ് മോസ്ക് സന്ദർശിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയും ആബെ ഷിൻസോയും (Photo: PTI)

∙ ‘ആബെനോമിക്സ്’

ആബെയുടെ സാമ്പത്തികനയം ‘ആബെനോമിക്സ്’ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. വർഷങ്ങളായി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ജപ്പാൻ സമ്പദ്ഘടനയെ ചലനാത്മകമാക്കുകയും യുദ്ധാനന്തര ജപ്പാനുമേൽ അടിച്ചേൽപിക്കപ്പെട്ട പല സന്ധികളുടെയും ചങ്ങലകളിൽനിന്ന് അതിനെ മോചിതമാക്കുകയായിരുന്നു ആബെയുടെ മുൻഗണനകളിൽ പ്രധാനം. ജപ്പാൻ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് 65 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരാണെന്നതായിരുന്നു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആബെ നേരിട്ട വലിയ ഭീഷണി. കൂടാതെ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കും.

മാബിയിലെ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ആബെ ഷിൻസോ ദുരിതാശ്വാസക്യാംപിൽ എത്തിയപ്പോൾ. 2018ലെ ചിത്രം. (Photo: Martin Bureau/ AFP)

2012ൽ അധികാരമേറ്റയുടൻ ആബെ ജപ്പാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തികപരിഷ്കാരം ഏറെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നു. വനിതകളെ കൂടുതൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചും ജപ്പാന്റെ കർക്കശമായ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയുമാണ് ആബെ സാമ്പത്തികരംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികവും പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതവുമായ ജാപ്പനീസ് സമൂഹത്തിൽ ഇവയുണ്ടാക്കിയ വെല്ലുവിളികൾ നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല. യാഥാസ്ഥിതികരുടെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടാനായി ആബെ വെറുപ്പുഭാഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജപ്പാന്റെ ആദ്യ നിയമവും പാസാക്കി. കോർപറേറ്റ് കമ്പനികളിൽ വനിതകൾക്കു കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും ഉദ്യോഗക്കയറ്റങ്ങളും നൽകാൻ കമ്പനികളെ നിർബന്ധിതരാക്കി. ജപ്പാനെ കൂടുതൽ ആഗോളവത്കൃതവും തുറന്നതുമായ സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ തന്റേതായ സംഭാവന നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായും ആബെ ഓർമിക്കപ്പെടും.

ടോക്കിയോ സ്റ്റേഷനിലെ ഷിങ്കൻസെൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനു മുന്നിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ആബെ ഷിൻസോയും നരേന്ദ്രമോദിയും. (Photo: KYODO/ REUTERS)

∙ ജപ്പാൻ കരുത്തുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആബെ

രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സർക്കാരുകളെ ഏറെ കണ്ട രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. എന്നാൽ ആബെയുടെ നീണ്ട കാലഘട്ടം ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ജപ്പാന് തിരിച്ചുവരവിന്റെ കൂടി കാലമായി. അടുത്തിടെ കോവിഡ് മൂലമുള്ള തകർച്ചയുണ്ടാകുന്നതു വരെ ജപ്പാൻ സാമ്പത്തികരംഗത്ത് സുസ്ഥിര പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. സമാധാനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളായിരുന്നു ആബെയുടെ സ്വപ്നം. രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കരുത്തുള്ള മികച്ച സൈനിക ശക്തിയായി രാജ്യത്തെ മാറ്റണം എന്നതായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം.

അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ആബെ ഷിൻസോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 2017 ലെ ചിത്രം ( Photo: HANDOUT/AFP)

യുദ്ധവിരുദ്ധ തത്വത്തിലൂന്നിയുള്ള ജപ്പാൻ ഭരണഘടനയിൽ സൈന്യത്തിനു മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകാനുള്ള ഭേദഗതിക്ക് ആബെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല. ചൈന ഉയർത്തുന്ന സാമ്പത്തിക, സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ ജപ്പാന് ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിച്ചേർത്ത, പ്രതിരോധാവശ്യത്തിനു മാത്രം സൈന്യം മതി എന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 9 ജപ്പാന്റെ അഭിമാനത്തിനേറ്റ മുറിവും. അതു മാറ്റിയെഴുതി സൈനികശക്തിയാകണമെന്ന് ഏതൊരു ജപ്പാൻകാരനെയും പോലെ ആബെയും ആഗ്രഹിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയയുമായും റഷ്യയുമായും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യവും ആബെ മുന്നോട്ടുവച്ചു. എന്നാൽ പൊതുജനസമ്മതി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇവ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പോയി. അതേസമയം ജപ്പാൻ സൈന്യത്തിന് രാജ്യത്തിനു പുറത്തുപോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി 2014 ൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് നേട്ടമായി.

ടോക്കിയോയിലെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആബെ ഷിൻസോയും നരേന്ദ്രമോദിയും. 2018 ലെ ചിത്രം. (Photo Credit: PTI)

പരമ്പരാഗത വൈരിയായ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായല്ലെങ്കിലും 2014 ൽ ചൈന സന്ദർശിച്ചതോടെ താൻ സഹകരണത്തിനും തയാറാണെന്ന സന്ദേശം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ നൽകാൻ ആബെയ്ക്കായി. അതേസമയംതന്നെ ദക്ഷിണചൈനാ കടലിലെ ചൈനയുടെ സാഹസങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രാദേശിക ശാക്തിക ചേരി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആബെയുടെ ശ്രമം ഒരു പരിധിവരെ വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്ത വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിച്ചു. 2020 ലെ ഒളിംപിക്സ് നടത്താനുള്ള അവകാശം ടോക്കിയോ നഗരത്തിനു നേടിയെടുത്തത് ആബെയുടെ ഭരണകാലത്തെ തിളക്കമുള്ള അധ്യായമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ജി 20 ഒസാക സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ആബെ ഷിൻസോ , നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവർ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ. 2019ലെ ചിത്രം. (Photo: Brendan Smialowski/ AFP)

∙ പേൾ ഹാർബറിലെ ആ ദീപ്തനിമിഷം

ലോകമഹായുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ദീപ്തനിമിഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും ആബെയ്ക്കായി. 2016 ൽ ദുരന്തസ്മൃതികളുടെ പേൾ ഹാർബറിൽ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആബെ ഷിൻസോയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയും ഒത്തുചേർന്നത് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാടുകാരുടെ കണ്ണിനു വിരുന്നായി. ഹവായ്‌യിലെ ഹൊനോലുലുവിൽ 2016 ഡിസംബർ 27നായിരുന്നു ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ആ കൂടിക്കാഴ്ച. 1941ൽ ജപ്പാൻ സേന ആക്രമണം നടത്തിയശേഷം പേൾ ഹാർബർ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആബെ. ലോകത്തെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നതൊന്നും ഇനിയൊരിക്കലും ചെയ്യില്ലെന്നും ആബെയും ഒബാമയും അന്നൊരുമിച്ചു കൈകോർത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

റഷ്യയിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് ഫോറം വേദിയിൽ ആബെ ഷിൻസോ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ലാഡിമിർ പുടിൻ, മംഗോളിയ പ്രസിഡന്റ് ഖാൻറ്റ്മാഗിൻ ബട്ടുൽഗ, മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹതിർ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ. 2019ലെ ചിത്രം. (Photo: Reuters)

1941 ഡിസംബർ ഏഴിന് ജപ്പാൻ, യുഎസിലെ ഹവായിയിലുള്ള പേൾ ഹാർബർ നാവികത്താവളം ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടത്. 2400 അമേരിക്കക്കാർ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഎസ് അണുബോംബ് വർഷിച്ചത്. ലോകം നടുങ്ങിയ ഈ ആണവാക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങിയതും. പേൾ ഹാർബറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമയ്ക്കായി പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ച ആബേ, ‘ആത്മാർഥവും മായ്ക്കാനാകാത്തതുമായ ആദരാഞ്ജലികൾ’ അവർക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതായും 2016 ലെ ചടങ്ങിൽ അറിയിച്ചു.

∙ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കരുത്ത്

1954 സെപ്റ്റംബർ 21നു ജനിച്ച ആബെ ഷിൻസോയുടെ പിതാവ് ഷിൻറ്റാരോ ആബെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഷിൻറ്റാരോ അബെയുടെ ആ മോഹം സഫലമായില്ല. ആ മോഹമാണ് ആബെ ഷിൻസോ എന്ന പുത്രനിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത്. അഴിമതിക്കാർക്കും സ്‌ഥാപിത താൽപര്യക്കാർക്കുമെതിരെ കർശന നിലപാടെടുത്തതാണ് ആബെ ഷിൻസോയെ പാർട്ടിയുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിൽ എത്തിച്ചതും.

ആബെ ഷിൻസോയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വസതിയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണം. 2018ലെ ചിത്രം. (Photo: Kiyoshi Ota/ Pool via Reuters)

2006 ൽ ആദ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയ ആബെ വിവിധ കാലയളവുകളിലായി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയുമായി. 1964 മുതൽ 1972 വരെ 2798 ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അമ്മാവൻ ഇസാകു സാറ്റേയെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആബെ മറികടന്നത്. ആബെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ 2007 നും പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ 2012 നുമിടയിലെ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ജപ്പാനിൽ അഞ്ചു പ്രധാനമന്ത്രിമാരാണുണ്ടായതെന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആബെയുടേത് ഭരണസ്ഥിരതയുടെ അസാമാന്യമായ കാലയളവു തന്നെയാണെന്നതു കാണാം. ആബെയുടെ മുത്തച്ഛൻ നോബുസൂക്കെ കിഷിയും പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു.

റഷ്യയിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന ആബെ ഷിൻസോ. പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 2019 സെപ്റ്റംബർ 5ലെ ചിത്രം (Photo: Sputnik/ Reuters)

ടോക്കിയോയിലെ സെയ്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അമേരിക്കയിലെ സതേൺ കലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ആബെയുടെ പഠനവിഷയം. കുറച്ചുകാലം കോബെ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 1993 ൽ 38 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായി ജപ്പാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഏഴു തവണ ആബെ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിവിധ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ കീഴിൽ മന്ത്രിസഭാംഗമായി. 2003ൽ ലിബറൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആബെ പിന്നീട് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി.

ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ ആബെ ഷിൻസോ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയെ കണ്ടപ്പോൾ. 2014ലെ ചിത്രം. (Photo: AFP)

2020 ൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും ജപ്പാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാവായി ആബെ നിലകൊണ്ടു. ആബെയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനു ജനപ്രീതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്ത ദുർബല പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ മടിച്ച ജനം ഒടുവിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ലിബറൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കു (എൽഡിപി) തന്നെ വോട്ടുചെയ്തു എന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നു കാണാം. ആകി ആബെ ആണു ആബെ ഷിൻസോയുടെ ഭാര്യ. ആബെ ദമ്പതിമാർക്ക് മക്കളില്ല.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽവച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ കണ്ട ആബെ ഷിൻസോ. 2014 ലെ ചിത്രം. (Photo: REUTERS) മുംബൈ–അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ സ്പീഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ ആബെ ഷിൻസോ. 2017ലെ ചിത്രം. (Photo: PTI) വാരാണസിയിൽ ഗംഗാ തീരത്ത് നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ദീപവുമായി ആബെ ഷിൻസോ. 2015ലെ ചിത്രം. (Photo: PTI) സബർമതി ആശ്രമത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ആബെ ഷിൻസോയും ഭാര്യ അകിയും (Photo: PTI)

English Summary: Abe Shinzo, Japan's longest serving Prime Minister: A legacy of his own - Profile and Pictures