അരാരിയ (ബിഹാർ)∙ വിദ്യാർഥിയുടെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിന് പണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പിതാവ് വാളുമായി സ്കൂളിലെത്തി. ബിഹാറിലെ ബഗവന്ത്പുർ പഞ്ചായത്തിലാണ് സംഭവം അക്ബർ എന്നയാളാണ് അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിനിടെയിലാണ് സംഭവം. വാളുമായി നിൽക്കുന്ന അക്ബറിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി ജോകിഹാത് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Bihar Man Barges Into Classroom With Sword After Daughter Is Denied Uniform