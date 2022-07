ദലൈലാമയ്ക്ക് ജന്മദിന ആശംസ നേർന്ന് മോദി; വിമർശിച്ച് ചൈന, മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമയ്ക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ നേർന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച ചൈനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവിനെ ആദരണീയനായ അതിഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരമായ നയമാണെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാശംസയെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാണണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.



‘ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ദലൈലാമയുടെ എൺപത്തിയേഴാം ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണണം. കഴിഞ്ഞ വർഷവും പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഫോണിലൂടെ ദലൈലാമയ്ക്ക് 87-ാം ജന്മദിന ആശംസകൾ അറിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ജി 20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാലിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തിയ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശംസയെ വിമര്‍ച്ച് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഷാവോ ലിജിയാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശംസയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയവെയായിരുന്നു ഷാവോയുടെ വിമർശനം. ജയ്ശങ്കറും വാങ് യിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ദലൈലാമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

‘ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പാലിക്കുകയും വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും വേണം. ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ്. വിദേശ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദലൈലാമയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ചൈന ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു’– ഷാവോ പറഞ്ഞു.

ദലൈലാമയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനെയും ഷാവോ വിമർശിച്ചു. ദലൈലാമ ദീർഘകാലമായി ചൈന വിരുദ്ധ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ടിബറ്റിനെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഷാവോ ആരോപിച്ചു.

