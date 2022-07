സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ∙ വൈറലായ ‘ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ചാലഞ്ച്’ നടത്തി കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിൽ ടിക്ടോക് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ്. എട്ടു വയസ്സുള്ള ലലാനി എറിക വാൾട്ടൻ, ഒൻപതുവയസ്സുള്ള അരിയാനി ജൈലീൻ അറോയോ എന്നിവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ടിക്ടോക് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ കുട്ടികളും മരിച്ചിരുന്നു.

എന്താണ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ചാലഞ്ച്?

സ്വയം കഴുത്തു ഞെരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ചാലഞ്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബെൽറ്റ്, പഴ്സിന്റെ ​/ ബാഗിന്റെ വള്ളി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ സ്വയം മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ ആവുകയാണ് സംഭവം. ‘ചോക്കിങ് ചാലഞ്ച്’ ‘പാസ്ഔട്ട് ചാലഞ്ച്’ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, ആരാണ് ഈ വൈറൽ ട്രെൻഡിന് തുടക്കമിട്ടതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയിൽ 2021 ജനുവരിയിൽ ചാലഞ്ച് പിന്തുടർന്ന് ഇറ്റലിയിൽ മൂന്നു കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിഡിസിയുടെ(സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ) വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ട്രെൻഡ് 2008 മുതൽ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ്.

വിനാശകരമായ കണ്ടന്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അൽഗോരിതമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളതെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍‍ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുവെന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ടിക്ടോക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉദ്ധരിച്ച് ഗാർഡിയൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടിക്ടോക്കിന്റെ ‘ഫോർ യു’ പേജിനെക്കുറിച്ചും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിഡിയോകൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഇത്തരം വിനാശകരമായ വിഡിയോകൾക്കു മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (Photo - Shutterstock)

എന്തുകൊണ്ട് അപകടകരം?

കഴുത്തു ഞെരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും. ഇതു ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടാക്കും. ഇങ്ങനെ അബോധാവസ്ഥിയിലേക്കു പോകാം. ഇതിന്റെ സമയം കൂടുമ്പോൾ മരണമോ ഗുരുതരമായ പരുക്കോ ആയിരിക്കും ഫലമെന്ന് സിഡിസി മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

അതേസമയം, ഇതു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് ടിക്ടോക് വക്താവ് അറിയിച്ചു. ടിക്ടോക്കിനു പുറത്തുനിന്നു ആളുകൾ ഇത്തരം ട്രെൻഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതു ടിക്ടോക്കിലെ ട്രെന്‍ഡ് അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിഡിസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചാണ് വക്താവിന്റെ നിലപാട്. 1995 മുതൽ 2007 വരെ 82 കുട്ടികൾ ‘ചോക്കിങ് ഗെയിം’ കളിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടിക്ടോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു മുന്‍പായിരുന്നു ഇതെന്നുമാണ് വക്താവ് പറയുന്നത്.

English Summary: US Sues TikTok After Girls Die Choking Themselves In 'Blackout Challenge'