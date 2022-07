അമർനാഥിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; 13 മരണം, നിരവധി പേരെ കാണാതായി: വിഡിയോ

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ അമർനാഥിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയി. നാൽപതിലേറെ പേരെ കാണാതായി. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ വ്യോമമാർഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അമര്‍നാഥ് ഗുഹയ്ക്കുമുകളില്‍ നിന്നാണ് ജലപ്രവാഹമുണ്ടായതെന്ന് ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു. അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Cloudburst near Amarnath shrine in Jammu and Kashmir