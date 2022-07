നെസ്റ്റോയ്ക്ക് മുന്നിലെ തൊഴിലാളി സമരം; അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ നിർദേശം

കൽപറ്റ∙ കയറ്റിറക്ക് തര്‍ക്കത്തെ തുടർന്നു വയനാട് കല്‍പറ്റയിലെ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനു മുന്നില്‍ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ നടത്തി വരുന്ന പന്തൽ കെട്ടി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടലുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ എഡിഎമ്മിനു വയനാട് കലക്ടർ എ. ഗീത നിർദേശം നൽകി. ലേബർ ഓഫിസറുടെയും കൽപ്പറ്റ ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നത്. ഉടൻ പരിഹാരംകണ്ടെത്താനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കലക്‌ടർ എ. ഗീത പ്രതികരിച്ചു.

ചരക്കുമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ നിന്നും സാധനം ഇറക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതെ തൊഴില്‍ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സമരം നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കയറ്റിറക്ക് ലൈസന്‍സ് ഉള്ള 14 ജീവനക്കാര്‍ ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഉണ്ടെന്നും ഉപഭോക്താക്കളെയും ലോഡുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങളെയും അകാരണമായി സമരക്കാർ തടയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നെസ്റ്റോ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു നെസ്റ്റോ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. നെസ്റ്റോയിലേക്കു വരുന്ന പകുതി ചരക്കെങ്കിലും ഇറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കൽപറ്റ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

നെസ്റ്റോയുടെ വാഹനങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ചരക്ക് അവരുടെ ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവ തൊഴിലാളി യൂണിയനില്‍ പെട്ടവരും ഇറക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണയെന്നു സമരക്കാര്‍ പറയുന്നു. മൊത്തം സാധനത്തിന്‍റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നെസ്റ്റോയുടെ വാഹനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കൂ എന്നതായായിരുന്നു മാനേജ്മെന്‍റിന്‍റെ ഉറപ്പെന്നും വാദമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നെസ്റ്റോ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിച്ചെന്നു യൂണിയനുകള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. നെസ്റ്റോയുടേത് ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങളില്‍ സാധനങ്ങള്‍ എത്തുന്നത് അപൂര്‍വമായെന്നും അഞ്ച് ശതമാനം ലോഡ് പോലും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇറക്കാന്‍ ലഭിച്ചില്ലെന്നുമാണു പരാതി. തൊഴിലവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും വരെ സമരം തുടരാനാണു തീരുമാനം.

English Summary: District administration in Wayanad interfere to stop Stir at Kalpetta hypermarket