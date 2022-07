യുദ്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുട്ടിന്റെ ‘ചങ്ങാതിമാർ’; ‘മുങ്ങുമോ’ ഒളിഗാർക്കുകളുടെ സ്വർണശേഖരം?

റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ റഷ്യയുടെ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ. യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയ്ക്കു മേൽ പല സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണു സ്വർണ നിരോധനം. എണ്ണ കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം വരുമാനമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണമാണ്. റഷ്യ ഏറ്റവുമധികം സ്വർണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ജി–7 രാജ്യമായ യുകെയിലേക്കാണ്. ഉപരോധങ്ങൾകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കി റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിരോധനത്തിലൂടെ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ സൈനികർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ റഷ്യക്കു കഴിയാതെവരും എന്നാണ് ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ കരുതുന്നത്. സായുധപരമായി നേരിട്ട് എതിർക്കുന്നത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നയിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞുമുറുക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രത്തിലേക്ക് ജി–7 രാജ്യങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത്. സ്വർണ ഇറക്കുമതി നിരോധനം റഷ്യൻ സമ്പ‌ദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടാക്കും? ജി–7 രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുമോ? റഷ്യൻ ഒളിഗാർക്കുകളെ ഈ നിരോധനം എങ്ങനെ ബാധിക്കും? പരിശോധിക്കാം.

∙ നിരോധനത്തിന്റെ ആഘാതം

യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പേരിൽ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉപരോധമാണ് സ്വർണ ഇറക്കുമതി നിരോധനം. ബാങ്കിങ് കൂട്ടായ്മയായ ‘സ്വിഫ്റ്റി’ൽ നിന്നടക്കം റഷ്യയെ പുറത്താക്കുകയും മറ്റ് ഇറക്കുമതി ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റഷ്യൻ കറൻസിയായ റൂബിളിനു വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് സ്വർണമാണ്. കൈമാറ്റങ്ങൾക്കായി റഷ്യ വൻതോതിൽ സ്വർണത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജി–7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ ഇറക്കുമതി വിലക്ക് റഷ്യയുടെ ഇത്തരം ഇടപാടുകളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രമുഖ ഉപയോക്താക്കളിൽനിന്നുള്ള നിരോധനം സ്വർണ ഡിമാൻഡ് കുറച്ചേക്കും. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.

അതേസമയം ജി–7ലെ ഏഴു രാജ്യങ്ങളുടെ വിലക്ക് നാമമാത്രമായേ റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കാനിടയുള്ളൂ എന്നു വിലയിരുത്തുന്നവരുമുണ്ട്. സ്വിഫ്റ്റിൽനിന്നു നേരത്തേതന്നെ പുറത്തായ റഷ്യയുടെ രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകളെ വീണ്ടും ദുർബലമാക്കാനുള്ള പ്രബല രാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കമായി സ്വർണ ഇറക്കുമതി നിരോധനത്തെ കണക്കാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമേറെയുണ്ട്. ജി–7 ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റഷ്യയ്ക്ക് സ്വർണം കയറ്റുമതി ചെയ്യാം. അമേരിക്കയും ഒട്ടേറെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനുമെല്ലാം ഒട്ടേറെ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും റഷ്യയുടെ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ വാങ്ങൽ വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനയും ഇതേ രീതി പിന്തുടർന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് റഷ്യ എണ്ണ നൽകുന്നത്.

2022 മാർച്ചിൽ തന്നെ അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും റഷ്യയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഇതിനു തുടർച്ചയായി അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്വർണ വ്യാപാരികളെയും വിതരണക്കാരെയുമെല്ലാം റഷ്യയിൽനിന്നു സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കി. ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇറക്കുമതി നിരോധനത്തെ രണ്ടാം ഘട്ട വിലക്കായി വേണം പരിഗണിക്കാൻ.

∙ റഷ്യയ്ക്ക് എത്ര സ്വർണമുണ്ട്!

എണ്ണ കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണമാണ്. സ്വർണം ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും ജി–7 രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. പ്രതിവർഷം ഏതാണ്ട് 1900 കോടി ഡോളറാണ് ജി–7 രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വർണം ഇറക്കുമതിയിലൂടെ റഷ്യയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നത്. 2014 മുതൽ റഷ്യ സ്വർണം വാങ്ങലും കൂട്ടിയിരുന്നു. റഷ്യ യുക്രെയ്നിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തിയതോടെ അമേരിക്ക ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ 10,000 കോടി ഡോളർ മുതൽ 14,000 ബില്യൻ ഡോളർ വരെ മൂല്യമുള്ള സ്വർണം റഷ്യയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇത് റഷ്യൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ആകെ സ്വർണശേഖരത്തിന്റെ 20 ശതമാനമാണെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ ഒറ്റപ്പെടുമോ റഷ്യ?

യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ഉപരോധങ്ങളാണ് റഷ്യയ്ക്കുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്. റഷ്യൻ ഒളിഗാർക്കുകളെയാണ് സ്വർണ ഇറക്കുമതി നിരോധനം നേരിട്ടു ബാധിക്കുകയെന്നും റഷ്യയുടെ ‘യുദ്ധ യന്ത്ര’ത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഇതു കൊള്ളുമെന്നുമാണ് മുൻ‌ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ ജി–7 ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രഭുക്കന്മാരും പുടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ ഒളിഗാർക്കുകൾ നേരത്തേതന്നെ സ്വർണം വാങ്ങി സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ഈ നിരോധന നീക്കം തിരിച്ചടിയാകും.

∙ സ്വർണ വില കൂട്ടുമോ?

ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽനിന്ന് ഉയർന്ന അളവിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രിട്ടനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപിൽ. ഇത് റഷ്യയുടെ ആകെ സ്വർണക്കയറ്റുമതിയുടെ 40 ശതമാനം വരും. 11 ശതമാനം അമേരിക്കയും വാങ്ങിയിരുന്നു. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ജർമനി തുടങ്ങിയ വൻകിട സ്വർണ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധനം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വിപണിയിലും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ആഗോളതലത്തിലെ സ്വർണ കയറ്റുമതിയുടെ കണക്കെടുത്താൽ അതിൽ റഷ്യയുടെ പങ്ക് ഏതാണ്ട് 4.4 ശതമാനമാണ്.

ജി-7 രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണ ഇറക്കുമതി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ദിവസം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില (ട്രോയ് ഔൺസിന്) 0.5 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി. ദേശീയ ബുള്യൻ വിപണിയിൽ 0.4 ശതമാനവും വില ഉയർന്നു. ജി-7 തീരുമാനം സ്വർണ വിപണിയിൽ നേരിയ ഹ്രസ്വകാല ചലനങ്ങൾ മാത്രമാകും ഉണ്ടാക്കുക. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനാൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് കരുത്തു കൂടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണ വില കാര്യമായി ഉയരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിപണിയിലില്ല. അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിനു വില ഉയരുന്നത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്. ജി-7 നിരോധനം മൂലം ഇന്ത്യയിൽ ഭാവിയിൽ സ്വർണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.

ജി– 7 വിലക്കിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ, ചൈന, യുഎഇ, തുർക്കി തുടങ്ങി സ്വർണത്തിന് ശക്തമായ ഡിമാൻഡുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റഷ്യ സ്വർണവില അൽപം കുറച്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഇത്തരത്തിൽ റഷ്യ എണ്ണ വില കുറച്ചു നൽകുന്നത് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ അളവിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്വർണം വില കുറച്ച് ലഭിച്ചാലും ഇന്ത്യ വാങ്ങും. ഇത് ഒരുപക്ഷേ, ചെറിയ വിലക്കുറവിലേക്കു നയിച്ചേക്കും. ജി–7 ഉപരോധം മൂലം തുടക്കത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് പുതിയ ഇറക്കുമതി ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും ദീർഘകാലത്തേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണക്കയറ്റുമതി ഉയരുമെന്നാണ് റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

∙ പുട്ടിന്റെ ‘ചങ്ങാതിമാർ’

ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിധനികരായ ചെറിയൊരു സംഘത്തെയാണ് ഒളിഗാർക്ക് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ആ അർഥത്തിൽ പുട്ടിനും ഒളിഗാർക്കാണ്. അതി സമ്പന്നനായ ഭരണാധികാരി. സോവിയറ്റ് യൂണിയനു ശേഷം 1990 കളിലാണ് ഒളിഗാർക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗം കടന്നുകയറുകയും ചെയ്തത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അവർ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക, ഖനന വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ആയിരുന്നു സോവിയറ്റ് വ്യവസായത്തിന്റെ ശക്തി. ഈ സമ്പത്തെല്ലാം പലവിധത്തിൽ ഒളിഗാർക്കുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യവൽക്കരണമായിരുന്നു അതിന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം. അധികാരത്തോട് ഒട്ടിനിന്ന ഇക്കൂട്ടർ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനുമുൻപ് സഹസ്ര കോടീശ്വരന്മാരായി മാറുകയായിരുന്നു.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശക്തരായ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരാണിന്ന് ഒളിഗാർക്കുകൾ. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ പോലും റഷ്യൻ ആഭ്യന്തര, വിദേശ നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒളിഗാർക്കുകൾ എന്ന ഈ സമ്പന്നരുടെ കൂട്ടം അവിടുത്തെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. റഷ്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്പ്രഭുക്കന്മാരാണ് പുട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ങാതിമാർ. പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ലോകത്തെ വലിയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് ലോകം പോലും രണ്ടു ചേരിയെന്ന രീതിയിൽ മാറിമറിഞ്ഞതും.

രാജ്യഭരണം, രഹസ്യ സേവനങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ഓഫിസുകൾ, ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾ, കസ്റ്റംസ് ഓഫിസുകൾ, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മറ്റ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒളിഗാർക്കുകളുടെ സ്വാധീനം വലുതാണ്. പുട്ടിൻ തന്റെ വിജയത്തിന് നിർണായകമെന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരേക്കാൾ തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

റഷ്യ യുക്രെയ്നുമേൽ അധീശത്വം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒളിഗാർക്കുകൾ സ്വർണ ശേഖരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജി–7 രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വർണ നിരോധനം ഇവരെ വലിയ തോതിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിരോധനം ബാധകമല്ലാത്ത മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നതാണ് ഒളിഗാർക്കുകളും ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെടുന്ന ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു നഷ്ടത്തെ പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യവുമില്ല. രാജ്യം കൈക്കൊള്ളുന്ന നയങ്ങളെല്ലാം ഒളിഗാർക്കുകൾക്കു കൂടി ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

∙ തീരുമാനങ്ങളുടെ സൗധങ്ങൾ

മോസ്കോയുടെ സമീപം കോംസൊമോൽസ്കോയ തടാകത്തിനു നടുവിലാണു പുട്ടിനും ഏഴു കൂട്ടുകാരും അവരുടെ സാമ്രാജ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തടാകത്തിനു നടുവിൽ 250 ഏക്കർ പ്രദേശത്താണിത്. ഒസിറോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ആ സംഘം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ സൗധങ്ങളിലിരുന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പുട്ടിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഒളിഗാർക്കുകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. യൂറി കൊവാൽചുക്, വ്ളാഡിമിർ യാകുനിൻ, ആൻഡ്രേയ് ഫുർസെങ്കോ, സെർജി ഫുർസെങ്കോ, വിക്ടർ മ്യാചിൻ, വ്ളാഡിമിർ സ്മിർനോവ്, നിക്കളോയ് ഷമലോവ് എന്നിവരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്.

പുട്ടിന്റെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറി കൊവാൽചുകാണ് ഇവരിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ. ഏറ്റവും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പുട്ടിൻ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കൊവാൽചൂക്കുമായി ചേർന്നാണ്. റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും കൊവാൽചുക് തന്നെ. നൂറുകണക്കിന് കോടി ഡോളറിനു മുകളിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്പാദ്യം. കൂട്ടൂകാർക്കെല്ലാം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പുട്ടിൻ പല വഴികൾ തുറന്നു കൊടുത്തു. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ റോസിയ ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനായി കൊവാൽചുകിനെ അവരോധിച്ചതും പുട്ടിനാണ്. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം പോലും പുട്ടിനും കൊവൽചുകും തമ്മിൽ കൂടിയാലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകം കരുതുന്നത്.

