ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും തുമ്പില്ല; പൊലീസ് വീഴ്ചയിലും നടപടിയില്ല: വഴിമുട്ടി അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം∙ എകെജി സെന്ററിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതിയെ പിടിക്കാതെ പൊലീസ്. നൂറിലേറെ സിസിടിവി ക്യാമറകളും രണ്ടായിരത്തോളം സ്കൂട്ടറുകളും പരിശോധിച്ചിട്ടും ഒരു തുമ്പുമില്ലാതെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അക്രമി രക്ഷപെടാന്‍ ഇടയായ പൊലീസ് വീഴ്ചയിലും നടപടിയില്ല. അക്രമത്തിനു പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസെന്ന ആരോപണത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു.

ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമെന്നു നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വരെ പറഞ്ഞ കേസായിട്ടും പ്രതിയാര് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മൗനമാണ് പൊലീസിന്റെ മറുപടി. ഒരാഴ്ച അരിച്ചുപെറുക്കിയിട്ടും പൊലീസിന് ഉറപ്പിക്കാനായത് രണ്ടേ രണ്ട് നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം. 1) പ്രതി ഒരാളേയുള്ളു 2) സ്ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞശേഷം സ്കൂട്ടറില്‍ എകെജി സെന്ററിനു സമീപത്തുള്ള കുന്നുകുഴി ഭാഗത്തേക്കു പോയി. വമ്പന്‍ അന്വേഷണസംഘമായിട്ടും അന്വേഷിക്കുംതോറും വഴികളെല്ലാം അടയുകയാണ്.

അക്രമിയുടെ മുഖമോ വാഹനനമ്പറോ തിരിച്ചറിയാനായി നൂറിലേറെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു. രാത്രിയായതിനാല്‍ ഒന്നിലും വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് മറുപടി. രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണം അക്രമിയുടെ സ്കൂട്ടര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. അതേ മോഡലിലുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം സ്കൂട്ടര്‍ ഉടമകളെ കണ്ടും വിളിച്ചും അന്വേഷിച്ചു. അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിനപ്പുറം ഗുണമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങിനെ വഴികളൊന്നായി അടഞ്ഞതോടെ സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അന്വേഷണം നിലച്ചമട്ടാണ്.

ഇടതുമുന്നണി കണ്‍വീനറുടെ പ്രതികരണത്തോടെ കേസിനു രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യം ഏറിയിരുന്നു. പക്ഷേ, പ്രതിയെ കിട്ടാതെ വന്നതോടെ കോണ്‍ഗ്രസാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന വാദത്തില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംശയമുണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്കു സിപിഎം പിന്‍മാറി. എറിഞ്ഞത് ബോംബല്ല, സ്ഫോടകശേഷി കുറഞ്ഞ ഏറുപടക്കം എന്ന ഫൊറന്‍സിക് ഫലവും സിപിഎം ആരോപണങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 പൊലീസുകാര്‍ കാവല്‍ നില്‍ക്കെ ഒരാള്‍ സ്ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞത് പൊലീസ് വീഴ്ചയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ തന്നെ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും അതിലും അന്വേഷണവും നടപടിയുമില്ല.

