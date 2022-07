പീഡനപരാതിയിൽ വിശദീകരണം തേടിയെന്ന് സുധാകരൻ; പരാതി ഒതുക്കില്ലെന്ന് സതീശനും

തിരുവനന്തപുരം ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനിടയിൽ പീഡനശ്രമം നടന്നുവെന്ന പരാതി വന്നിട്ടും അക്കാര്യം ഒളിച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടെ, സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. പീഡനപരാതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയോടു വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ എംപി വ്യക്തമാക്കി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി പരാതിപ്പെട്ടാൽ പരാതി പൊലീസിനു കൈമാറുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും വ്യക്തമാക്കി.

ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനിടയിലെ പീഡനപരാതി വലിയ ചർച്ചയായല്ലോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ‘അതൊരു ചെറിയ ചർച്ച’യാണെന്നായിരുന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘അതൊരു ചെറിയ ചർച്ചയാണ്. ഞാൻ ആ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനോട് അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്’’ – കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പരാതി സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പെൺകുട്ടികളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ആ ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പരാതിയുടെ പുറത്ത് സംഘടനാപരമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, ആ പരാതി പാർട്ടി തന്നെ പൊലീസിനു കൈമാറും’’ – സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പെൺകുട്ടികളോടും, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളാണെന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്, ആരായാലും അവരോട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെടരുതെന്നും പരാതിപ്പെടണമെന്നുമാണ് നിലപാട്. ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കും. ഇതുവരെ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിവാങ്ങി പൊലീസിനു കൈമാറാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് കർശനമായ നിലപാടാണുള്ളത്.’’ – സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പാലക്കാട്ടെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനിടെ സംസ്ഥാന നിർവഹക സമിതിയംഗം വിവേക് നായർ വനിത പ്രവർത്തകയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലന്നും ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലന്നുമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. യുവതിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കി പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാനും നിഷേധിക്കാനുമുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പീഡന പരാതി പൊലീസിനു നൽകാതെ ഒത്തുതീർത്ത് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഇതുവരെ സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലക്കം മറിച്ചിലാണന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി ഉറപ്പുനൽകി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: K Sudhakaran and VD Satheesan Respond to Sexual Assault Complaint in Youth Congress Meet