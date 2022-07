‘കിട്ടിയത് ചെളിക്കട്ട, ശിവരാമനാണെന്ന് മനസിലായില്ല; ആന പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചു’

പാലക്കാട്∙ ചിന്നം വിളി കേട്ട് ഓടിയെങ്കിലും ആന ശിവരാമനെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പാലക്കാട് ധോണിയിൽ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്ന പയറ്റാംകുന്ന് സ്വദേശി ശിവരാമ(60)നൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു. രാവിലെ അഞ്ചുമണിയോടെയാണു എട്ടംഗ സംഘം പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയത്. വളരെ വേഗതയിൽ നടക്കുന്ന ശീലമുള്ളയാളാണ് ശിവരാമൻ. ഞങ്ങളെക്കാൾ അൽപം മുൻപിലാണ് സാധാരണയായി നടക്കുക. ആന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ശിവരാമനെ കാണാതായെന്നു ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു. സംഘത്തിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ചിതറിയോടി. ആനയെ കണ്ട് ഓടി പാടത്തേക്കിറങ്ങിയ ശിവരാമനെ ആന പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. സംഘത്തിൽപെട്ട ഒരാൾ ഓടിയെത്തി ശിവരാമേട്ടൻ ആനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.

എ.പ്രഭാകരൻ എംഎൽഎ പാലക്കാട് ഡിഎഫ്ഒ കുറ ശ്രീനിവാസുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു

പാടത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ശിവരാമന്റെ കാലുകൾ മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പ്രദേശത്ത് ആന ചവിട്ടിയതിന്റെയും കൊമ്പ് കുത്തിയതിന്റെയും പാടുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശിവരാമനെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിമാറ്റി. ശിവരാമനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലായില്ല. ഒരു ചെളിക്കട്ടയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി മുഖം കഴുകി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശിവരാമനാണെന്ന് മനസിലായതെന്നു ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു. പൊലീസുകാർ പൾസ് നോക്കി വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കിട്ടിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു.

പാലക്കാട് ധോണിയിൽ പയറ്റാംകുന്ന് സ്വദേശി ശിവരാമനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നവർ: ചിത്രം: ജിൻസ് മൈക്കിൾ∙ മനോരമ

ശിവരാമന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പരുക്കൊന്നുമില്ല. പാലക്കാട് ധോണിയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആനയിറങ്ങുന്നത് പതിവാണെന്നും വന്യമൃഗശല്യം തടയാൻ വനം വകുപ്പ് ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിഎഫ്ഒ ഓഫിസ് സിപിഎം ഉപരോധിച്ചു. പുതുപ്പരിയാരം, അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സിപിഎം ഹർത്താല്‍ നടത്തുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. ‌

സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പാലക്കാട് ഡിഎഫ്ഒ ഓഫിസ് ഉപരോധിക്കുന്നു

ആനയെ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നും ശിവരാമനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആനയെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പാലക്കാട് ഡിഎഫ്ഒ കുറ ശ്രീനിവാസ് അറിയിച്ചു. ശിവരാമന്റെ കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവരാമനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വെകിയെന്ന പരാതിയും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പിഴവ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഡിഎഫ്ഒ അറിയിച്ചു.

ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം

English Summary: Man Trampled to death by wild elephant in Palakkad: Protest