ഹെൽമറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റുമില്ല; സ്വന്തം പോസ്റ്റിലെ കമന്റുകളിൽ ‘നിറഞ്ഞ്’ ഷോൺ

കോട്ടയം ∙ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതിന് സജി ചെറിയാനെതിരെ പോസ്റ്റിട്ട ഷോൺ ജോർജും കുരുക്കിൽ. ‘ഹെൽമറ്റ് എവിടെ സഖാവേ’ എന്ന ചോദ്യവുമായുള്ള ആ പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റുകളിൽ നിറയുന്നതെല്ലാം ഷോൺ ജോർജ് ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളുമാണ്. ഷോണിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം വിശദീകരണക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി.

മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷം, ചെങ്ങന്നൂർ കൊഴുവല്ലൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയ സജി ചെറിയാൻ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാതെ സ്കൂട്ടറിൽ പുറത്തേക്കു പോകുന്നതിന്റെ ചിത്രം മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് സജി ചെറിയാൻ പെറ്റി അടയ്ക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കാണാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഷോൺ ജോർജ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്.

‘ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ സഖാവേ.. Motor vehicle act sec 194(d) 500. പെറ്റി അടച്ചേ മതിയാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം കോടതിയിൽ..’ – എന്നായിരുന്നു ഷോണിന്റെ പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റുകളായി എത്തിയവയിലേറെയും ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഷോണിന്റെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഷോണിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് കണ്ടെത്തി കമന്റ് ബോക്സ് നിറയ്ക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ. ഷോൺ ജോർജും പെറ്റി അടയ്ക്കണം എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം.

ഇതോടെ, വിഷയത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഷോൺ ജോർജ് വീണ്ടും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിങ്ങനെ:

പ്രിയ സഖാക്കളെ,

മുൻ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്നു പത്രത്തിൽ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന് അദ്ദേഹം പെറ്റി അടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു താഴെ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന 3 ഫോട്ടോകൾ നിരവധി ആളുകളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജുകളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, എന്റെ നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല.

കോട്ടയത്തു നടന്ന ബൈക്ക് റാലിയിൽ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ നേതൃത്വം കൊടുത്തതിന് എന്റെ ഫോട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വരുകയും നിയമലംഘനത്തിന് കൂട്ടിക്കൽ സ്വദേശിയായ ഒരു സഖാവ് എനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പരാതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ പൊലീസ് വിളിക്കാൻ പോലും നോക്കിനിൽക്കാതെ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഞാനും 20 പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പെറ്റി അടയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആർക്കും രേഖകൾ പരിശോധിക്കാം.

നിയമലംഘനം ആരു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. എനിക്കെതിരെ താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നൽകാം. ഞാൻ അതിന്റെ പെറ്റി അടച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ പെറ്റി അടച്ചതിനുശേഷം മാത്രം.

