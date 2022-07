മലപ്പുറം∙ നിലമ്പൂരിൽ 16 പേരെ കടിച്ച നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിലാണ് വിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ മാസം 5, 6 തീയതികളിലാണ് ആളുകളെ നായ ആക്രമിച്ചത്. നഗരസഭയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഇആർഎഫ് പ്രവർത്തകർ സാഹസികമായി നായയെ പിടികൂടി ഇരുമ്പ് കൂട്ടിലടയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

വെളിയംതോട് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന നായ വ്യാഴാഴ്ച ചത്തു. പേവിഷബാധ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പ്രത്യേകം പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. നായയുടെ കടിയേറ്റവർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തു വരികയാണ്. ആക്രമണത്തിനിരയായ തെരുവുനായ്ക്കൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയിലും കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.



English Summary : Stray dog which attack many people in Nilambur confirms rabies