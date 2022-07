മണിയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനും തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ കംസനും: എന്താണീ ശത്രുതയ്ക്കു പിന്നിൽ?

ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് എം.എം. മണി എംഎൽഎ തന്നെ വിളിച്ചത് നിറം കണ്ടിട്ടാണെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ‘കാർമുകിൽ വർണന്റെ ചുണ്ടിൽ...’ എന്ന പാട്ടാണ് തിരുവഞ്ചൂരിന് ഏറെ ഇഷ്ടം. തന്റെ നിറം കണ്ട് മണി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നു വിളിച്ചതിൽ പരിഭവമൊന്നും തിരുവഞ്ചൂരിനില്ല. മണിയുടെ നിറത്തെ പരാമർശിക്കാനൊന്നും തിരുവഞ്ചൂരിനെ കിട്ടുകയുമില്ല. കെപിസിസി അച്ചടക്ക സമിതി ചെയർമാനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ തിരുവഞ്ചൂർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെന്നു വിളിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം നികൃഷ്ട ജീവികളെ നിഗ്രഹിക്കാനാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിറവിയെടുത്തത്. പക്ഷേ മണി ഹനുമാനാണ്. ഇടുക്കിയിലെ മലകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടു പോയ ഹനുമാൻ’. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിറവും കയ്യിലിരിപ്പുമാണ് തിരുവഞ്ചൂരിനെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു മറുപടി പറയവേ എം. എം. മണിയുടെ പരിഹാസം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിറവും കയ്യിലിരിപ്പും ആധികാരികമായി വിവരിക്കാൻ കംസനേ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ മറുപടി. എത്ര കുളിപ്പിച്ചാലും ഈ കംസൻ ചേറ്റിൽ തന്നെയെന്നു പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാക്കേറുകൾ ഇവിടംകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയം വീക്ഷിക്കുന്ന ആരും പറയില്ല. ഇനിയും ഇവർ കൊണ്ടും കൊടുത്തുമിരിക്കും. വാക്കുകൊണ്ടു കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന അമ്പ് തൊടുക്കാൻ മണിയും തിരുവഞ്ചൂരും തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരും തമ്മിലിത്ര ശത്രുത?

എം.എം.മണി

പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ കണക്കിനു പറയുകയാണ് സിപിഎം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ എം. എം. മണിക്ക് ശീലം. നാക്കുകൊണ്ട് പോരിനു വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും ‘ക്ഷീണിക്കാത്ത ഹൈറേഞ്ചിന്റെ’ ശീലങ്ങളാണ് മണിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. തിരുവഞ്ചൂരിനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ സ്വരം അൽപം കടുപ്പിക്കും. പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ എതിർ പോസ്റ്റിലേക്കു ഗോളടിച്ച കളിക്കാരന്റെ സന്തോഷം മുഖത്തു കാണാം.

പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂരും എം. എം. മണിയും സമീപ സ്ഥലത്തു ജനിച്ചവരാണ്. തിരുവഞ്ചൂരിൽനിന്നു കഷ്ടിച്ചു 15 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേയുള്ളൂ എം. എം. മണിയുടെ ജന്മനാടായ കിടങ്ങൂരിലേക്ക്. ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും പോരാടി വിജയിച്ചവരാണ് ഇരുവരും. നിത്യശത്രുക്കളും നിത്യ മിത്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കളത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ നാക്കുകൊണ്ടു നിരന്തരം പോരടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്തായിരിക്കാം? ഒരന്വേഷണം...

∙ 1,2,3 യിൽ തുടങ്ങുന്നു

കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ ചെന്നെത്തുന്നത് 2012 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ എം. എം. മണിയുടെ 1, 2, 3 പ്രസംഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ‘കലിപ്പ്’. അന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. തൊടുപുഴ മണക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്‌ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മണി അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ:

എം.എം.മണി

‘പട്ടിക തയാറാക്കി രാഷ്‌ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വകവരുത്തിയും കൈകാര്യം ചെയ്‌തും സിപിഎമ്മിനു ശീലമുണ്ട്. കൊല്ലേണ്ടവരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയോഗികളെ പട്ടിക തയാറാക്കിയാണ് വകവരുത്തിയത്. ശാന്തൻപാറയിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ പട്ടിക തയാറാക്കിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തത്. 13 പേരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കി. ആദ്യത്തെ മൂന്നു പേരെ കൊന്നു. ഒന്നാമനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. രണ്ടാമത്തവനെ തല്ലിക്കൊന്നു. മൂന്നാമനെ കുത്തിക്കൊന്നു. പീരുമേടിൽ ഒരാളെയും കൊന്നു.

കൊല നടത്തിയാൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള ആർജവം പാർട്ടിക്കുണ്ട്. അടിച്ചാൽ തിരിച്ചു തല്ലണം. പറയുന്നത് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയണം. മീശ വച്ചാൽ മാത്രം ആണാകില്ല. ആണുങ്ങളാകണമെങ്കിൽ വേറെയും ചില ഗുണം വേണം. ആണുങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. നമ്മളെ തൊട്ടാൽ ആരെയും വിടില്ല. കളി സിപിഎമ്മിനോടു വേണ്ട. ആണായാൽ ചെയ്‌ത കാര്യം തുറന്നു പറയണം. സിപിഎം അതു ചെയ്യും. ഇതു പാർട്ടി വേറെയാണ്. ചെയ്‌ത കാര്യം ചെയ്‌തെന്നു സിപിഎം പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യവും പറയും. പാർട്ടിക്ക് ശേഷിയുള്ള സ്‌ഥലത്ത് നേരിട്ട് അടി കൊടുക്കും. ഇല്ലാത്ത സ്‌ഥലത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൊണ്ടു വരും.

സിപിഎമ്മിനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമം. ചരിത്രം നോക്കുക. എതിരാളികളെ ശക്‌തമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അടി കൊണ്ടപ്പോൾ ശക്‌തമായി തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിക്കെട്ടുകാരന്റെ പട്ടിയെ ഉടുക്കു കൊട്ടി പേടിപ്പിക്കും പോലെ സിപിഎമ്മിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട. കുറേ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ. കൊണ്ടും കൊടുത്തും പലരെയും കൈകാര്യം ചെയ്‌തും പാർട്ടിക്കു ശീലമുണ്ട്. ആരെയെങ്കിലും കൊന്നാൽ ഇതിനായി ന്യായം കണ്ടെത്തണം. ഓരോ ന്യായം പറയാൻ പാർട്ടിക്കു നന്നായി അറിയാം. പൊലീസ് ഓഫിസർമാരുമായി അറേഞ്ച്‌മെന്റുണ്ടാക്കും. പ്രതികളെയും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ പൊലീസുകാർക്ക് നന്നായി അറിയാം.

വയലാർ രവി

അടിച്ചാൽ തിരിച്ചു തല്ലണം. എന്തുകൊണ്ട് അതിനു മടിക്കുന്നു? ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ മറുകരണം കാണിക്കണമെന്ന ഗാന്ധിയൻ പരിപാടിയൊന്നും സിപിഎമ്മിനു വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള പുല്ലുകളൊന്നും രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വേണ്ട. പീരുമേട്ടിൽ സഖാവ് അയ്യപ്പദാസിനെ കൊന്ന ബാലുവിനെ വകവരുത്തി. 1982ൽ അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന വയലാർ രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാന്തൻപാറയിലെ എസ്‌റ്റേറ്റുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ കള്ളക്കേസെടുത്തു. മത്തായി എന്നു പറയുന്ന വായിൽ നോക്കി അവിടെ... അന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വേറൊരു വായിൽനോക്കി... ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വേറൊരു വായിൽനോക്കി, വയലാർ രവി. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിറക്കി പ്രശ്‌നം കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. വൺ, ടൂ, ത്രീ, ഫോർ... മൂന്നു പേരെ ആദ്യം കൊന്നു. ഇതോടെ അടി പേടിച്ച് കോൺഗ്രസുകാർ ഖദർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഓടി. ഇതിനു ശേഷം സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ കാണുമ്പോൾ ഖദറിട്ടു നടന്നോട്ടെ എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാർ ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത്.’

∙ വിവാദം, ഖേദം, കേസ്

പ്രാദേശിക ചാനൽ വഴിയാണ് 1,2,3 പ്രസംഗം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. പ്രസംഗം വിവാദമായി. ചർച്ചകളായി. ഒടുവിൽ മണി ഖേദിച്ചു. താൻ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു എം.എം. മണി പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ പലരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവിടെയൊന്നും ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രസംഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിയായ ഖേദമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പ്. പക്ഷേ സംഗതി അവിടെ നിന്നില്ല. മണിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയകൊലപാതകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി. മണിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസുമെടുത്തു.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

മണിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ചു പൊലീസ് 40 പേരിൽ നിന്നാണു മൊഴിയെടുത്തത്. ഇതിൽ അഞ്ചേരി ബേബിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എം. എം. മണിയെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. കേസിൽപെട്ടതോടെ മണിക്കു ജാമ്യം ലഭിക്കും വരെ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നു വിലക്കും വന്നിരുന്നു. കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ മണി തിരിഞ്ഞു. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും അഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും ഗൂഢാലോചന നടത്തി തന്നെ ജയിലിലാക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എം.എം.മണിയുടെ ആരോപണം.

∙ കേസ് വന്നത് മണിയുടെ നാക്കിൽനിന്ന്...

ആരോപണത്തിന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ: എം.എം.മണി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്നു കേസെടുത്തത്. പാർട്ടി യോഗത്തിലാണു പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണു പുറത്തുവിട്ടത്. അന്നു മണി അതു നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വീണിടത്തുകിടന്ന് ഉരുളുകയാണ്. ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപമാനിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണു മണിക്ക്. വ്യക്തിവിരോധത്തിന്റെ പേരിലല്ല, കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലാണു കേസെടുത്തത്. ഞങ്ങളാരും തലയിൽ വച്ചു കൊടുത്തതല്ല കേസ്. മണിയുടെ നാക്കിൽനിന്നാണു കേസ് വന്നത്. കേസിൽ പിന്നീട് എന്തു നടന്നുവെന്ന് അറിയില്ല.’

ഈ മറുപടി മണിയെ തൃപ്തനാക്കിയില്ല. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: കേസുകൾ പുനരന്വേഷണം നടത്തി സിപിഎമ്മിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ ശ്രമമെന്നും ഒരു അലവലാതിയെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ മണിയുടെ ആക്ഷേപം.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, എം.എം.മണി

കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോകുന്നതിനിടെ എം. എം. മണി മന്ത്രിയായി. തിരുവഞ്ചൂർ എംഎൽഎയുടെ കസേരയിലും. മണിയെപ്പോലെ നിരന്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരാളെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കോ സിപിഎമ്മിനോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്നു നിയമസഭയിൽ മണിയെ നോക്കി തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു. പണ്ഡിതോചിതമായല്ല, മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിലാണു താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മണി തിരുവഞ്ചൂരിനു കൊടുത്ത ന്യായീകരണം.

ഇടുക്കിക്കാർ സംസ്കാരസമ്പന്നരാണെന്ന് ഈ ന്യായീകരണത്തിന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മറുപടി. ഈ രൂപത്തിലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നവരല്ല അവർ. അതു മണിയുടെ മാത്രം ഭാഷയാണ്. വികടസരസ്വതി മാത്രം നാവിൽ കളിയാടുന്നയാളാണ് മണിയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് കാൽകുത്തിയാൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ മണി പോയിട്ടില്ല. ഇടുക്കിയിലെത്തിയാൽ മണിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തേ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും മടങ്ങാറുള്ളു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ശീലം.

English Summary: Fighting with Words Always; The Rivalry Story Behind Thiruvanchoor Radhakrishnan and MM Mani