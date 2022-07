കേന്ദ്രവുമായി വീണ്ടും നേർക്കുനേർ പോരിന്; ട്വിറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ‘കഠിന’മാകും ഇന്ത്യയിൽ?

‘ഇതു കഠിനമാകാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ കഠിനമെന്നാൽ അസാധ്യമെന്നല്ല’ (Its going to be hard. but hard does not mean impossible)–2021 മേയിൽ ഐടി ചട്ടങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ പേരിൽ സർക്കാരുമായി ഇടയുകയും ട്വിറ്ററിന്റെ ഡൽഹി ഓഫിസിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ എംഡി മനീഷ മഹേശ്വരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റൊരു ട്വീറ്റും വന്നു–'ഒരാഴ്ച ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺ ആണ്. മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുണ്ടോ നെറ്റ‍്ഫ്ലിക്സ്?' എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യ ട്വീറ്റ് എന്ന് മനീഷ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ച യഥാർഥ അർഥം മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തം. ഈ വിവാദങ്ങൾക്കു ശേഷം വർഷമൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനീഷ് മഹേശ്വരി ട്വിറ്റർ വിട്ടെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ ഒട്ടും ശാന്തമല്ല.‌ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ട്വിറ്റർ പുതിയ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അനുവാദമുള്ളതുപോലെത്തന്നെ നാട്ടിലെ നിയമം പാലിക്കാനും അവയ്ക്കു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്. ഏതായാലും ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള പോര് കനക്കുമെന്നുറപ്പ്.

∙ അന്ന് ഡൽഹി, ഇന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി

2021ലെ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ ട്വിറ്റർ കോടതി കയറുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ട്വിറ്റർ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ അമിത് ആചാര്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ആദ്യ നിയമയുദ്ധം. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ട്വിറ്ററാണ് ഹർജിക്കാരനെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിയമയുദ്ധത്തിനു ശേഷം പുതിയ ഐടി ചട്ടം ട്വിറ്റർ പാലിക്കണമെന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെന്നും റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിച്ചുവെന്നും ട്വിറ്റർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും കേന്ദസർക്കാർ ഈ വാദം തള്ളി. തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, മാധ്യമപ്രവർത്തക സ്വാതി ചതുർവേദി എന്നിവരുടെ ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെ കമ്പനിയുടെ പരാതിപരിഹാര ഓഫിസറെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അമിത് ആചാര്യ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇതിനു ശേഷം പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചതായി ട്വിറ്റർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

∙ നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിന് എന്തു സംഭവിക്കും?

ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ ആവശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്റർ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ചിലതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം. ഇതുസംബന്ധിച്ചാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജി. 2000ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമത്തിലെ 69എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പല ഉള്ളടക്കവും നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉത്തരവുകളിൽ 69എ വകുപ്പ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ട്വിറ്റർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശസുരക്ഷ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഉള്ളടക്കം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അവകാശം നൽകുന്നതാണ് 69എ വകുപ്പ്.

ഐടി നിയമം 69എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ചുമതലക്കാരന് 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം. ഇതിനുപുറമേ, ഇന്ത്യയിലെ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ നിലവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ നഷ്ടമായേക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രതിയാകുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്ന പരിരക്ഷയാണ് സേഫ് ഹാർബർ. രാജ്യത്തെ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ ലഭിക്കൂ എന്ന് ഐടി നിയമത്തിലെ 79–ാം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ കരട് ഭേദഗതിയും

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കു മേൽ കടിഞ്ഞാൺ മുറുക്കാനായി അടുത്തിടെ കേന്ദ്രം ഒരു കരടുഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ചില സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ചേർത്താണ് കരട് രേഖ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ ഭേദഗതി നടപ്പായാൽ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യങ്ങളുടെയും പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർമാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരികരിക്കുന്ന പരാതിപരിഹാര അപ‍‍്‍ലറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കാം. അപ്പീലുമായി നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു പകരം പുതിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പീലുമായി നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു പകരം പുതിയ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം.

ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ കമ്പനികൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അപ‍്‍ലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് മാറ്റാം. കമ്പനികളുടെ പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർ അല്ല അന്തിമസംവിധാനമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്നത്. പല കമ്പനികളും നീതിയുക്തമായല്ല ഡിജിറ്റൽ പരാതിപരിഹാരം നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി വരുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന വിമർശനവുമുയർന്നിരുന്നു. അപ‍്‍ലറ്റ് കമ്മിറ്റി വന്നാലും ഏതുസമയത്തും നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും പരാതിക്കാരന് അവകാശമുണ്ട്. പരാതികളിന്മേൽ സമൂഹമാധ്യമകമ്പനിയുടെ തീരുമാനം വന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്‍ലറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കാം. അപ്പീൽ 30 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം.

∙ ട്വിറ്റർ V/S കേന്ദ്രസർക്കാർ: പോരിന്റെ നാൾവഴി

∙ ഐടി മന്ത്രിക്ക് ട്വിറ്റർ വിലക്ക്

2021 ജൂൺ 26ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കു ട്വിറ്റർ വിലക്കിയത് വലിയ വിവാദമായി.

പുതിയ ഐടി ചട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രവും ട്വിറ്ററും തമ്മിലുള്ള പോര് തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ട്വിറ്റർ വിലക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിരുന്നു. എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ ‘മാ തുജേ സലാം...’ എന്ന സോണി മ്യൂസിക്സിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള ഗാനം ട്വീറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു വിലക്ക്. യുഎസിലെ പകർപ്പവകാശ നിയമമായ ഡിജിറ്റൽ മിലേനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ടിന്റെ (ഡിഎംസിഎ) ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലുമെൻ എന്ന വെബ് ആർക്കൈവിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം വന്നത്.

രവി ശങ്കർ പ്രസാദ്

∙ ഇന്ത്യയുടെ വികല ഭൂപടം

ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തു പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ച ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ട്വിറ്ററിന്റെ നടപടിയും കുഴപ്പത്തിലായി. രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ വിലക്കിനു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു ഈ വിവാദം. ട്വിറ്ററിന്റെ കരിയർ വിഭാഗമായ ‘ട്വീപ്പ് ലൈഫി’ലാണ് ഈ ഭൂപടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

വിവാദ ഭൂപടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായി.

∙ ഗാസിയാബാദ് സംഭവം

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ വയോധികനെ മർദിച്ചതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മനീഷ് മഹേശ്വരിക്ക് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകി. ട്വിറ്ററിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കേസായിരുന്നു അത്. സമൻസ് അയച്ച ഉത്തർ പ്രദേശ് പൊലീസിനെ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി സമൻസ് റദ്ദാക്കി. സമൻസ് റദ്ദാക്കിയതു ചോദ്യം ചെയ്തു യുപി പൊലീസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി മനീഷിന്റെ മറുപടി തേടിയിരുന്നു.

∙ ടൂൾകിറ്റ് വിവാദം

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ടൂൾകിറ്റ് തയാറാക്കി എന്നു ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ടൂൾ കിറ്റ് വ്യാജമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിനു പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണു പത്രയുടെ ട്വീറ്റ് കൃത്രിമമാണെന്ന് ട്വിറ്റർ മുദ്രയടിച്ചത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്വിറ്ററിനു ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കത്തയച്ചു. നിലവിൽ നിയമനടപടികൾ നടക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ട്വിറ്റർ ഏകപക്ഷീയമായി നിലപാടെടുക്കുന്നതു കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട്. എന്നാൽ, കത്തു ലഭിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ചു നേതാക്കളുടെ ട്വീറ്റ് കൂടി കൃത്രിമമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ട്വിറ്റർ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു.

∙ ട്വിറ്റർ ഓഫിസിൽ പൊലീസ്

ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്രയുടെ‌ ട്വീറ്റ് കൃത്രിമമെന്ന് ടാഗ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ, സമൂഹമാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ട്വിറ്ററിന്റെ ഡൽഹി ഓഫിസുകളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. ‘മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ’ എന്ന ടാഗ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതിയിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ വിശദീകരണം തേടിയാണു എത്തിയതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെൽ പറഞ്ഞു. പരാതി ആരുടേതെന്നോ ഉള്ളടക്കമെന്തെന്നോ പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നു ട്വിറ്റർ പ്രതികരിച്ചു.

∙ ‘ബ്ലൂ ടിക്’ വിവാദം

ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് തുടങ്ങിയവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ബാഡ്ജ് (ബ്ലൂ ടിക്) ട്വിറ്റർ പിൻവലിച്ചതായിരുന്നു മറ്റൊരു വിവാദം; മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർഥ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ‘ബ്ലൂ ടിക്’. വിഷയത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ 6 മാസത്തിലേറെയായി സജീവമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഔദ്യോഗിക വേരിഫിക്കേഷൻ നീക്കിയതെന്നാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ വിശദീകരണം.

കർഷക സമരവേദിയിലെ രാത്രിക്കാഴ്ച.

∙ കർഷകസമരം

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ട്വീറ്റുകൾ ട്വിറ്റർ മുൻ മേധാവി ജാക് ഡോർസി ‘ലൈക്’ ചെയ്തത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അതൃപ്തിക്കു കാരണമായിരുന്നു. കർഷക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 1178 അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 257 അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ, ഖലിസ്ഥാൻ ബന്ധമുള്ളവയാണെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കർഷകസമരത്തിനു പിന്തുണ നൽകി പോസ്റ്റുകളിട്ട നാലു കലാകാരൻമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ട്വിറ്റർ മരവിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ്. കർഷകസമരത്തെ അനുകൂലിച്ച പോസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയതിനു രണ്ടു തവണ ട്വിറ്ററിനു കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

∙ പരാതി പരിഹാര ഓഫിസർ നിയമനം

ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ പരാതി പരിഹാര ഓഫിസർ പദവിയിൽ യുഎസ് സ്വദേശിയും കമ്പനിയുടെ ആഗോള ലീഗൽ പോളിസി ഡയറക്ടറുമായ ജെറെമി കെസ്സലിനെ നിയമിച്ചെങ്കിലും ഇതും ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നു വിമർശനം ഉയർന്നു. പദവിയിൽ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര ചതുർ രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നിയമനം. ഐടി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ളയാളെ വേണം ഈ പദവിയിൽ നിയമിക്കാൻ.

∙ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അന്ത്യശാസനം

2021ലെ ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം നടപ്പാക്കണമെന്നു ട്വിറ്ററിന് കഴിഞ്ഞ വർഷവും കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു. ‘നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണിത്. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഐടി നിയമം 2000 ലെ 79–ാം അനുഛേദം അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കും. കൂടാതെ ഐടി നിയമം, രാജ്യത്തെ മറ്റു ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അനന്തരനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും’. – ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം നടപ്പാക്കണമെന്ന അന്ത്യശാസനവുമായി കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിനു നൽകിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

(Main Image Credit: ചിത്രം: LOIC VENANCE/AFP)

English Summary: Twitter Takes Centre to Court; Next Stage for Fight Starts