കേന്ദ്രവുമായി വീണ്ടും നേർക്കുനേർ പോരിന്; ട്വിറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ ‘കഠിന’മാകും ഇന്ത്യയിൽ?

‘ഇതു കഠിനമാകാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ കഠിനമെന്നാൽ അസാധ്യമെന്നല്ല’ (Its going to be hard. but hard does not mean impossible)–2021 മേയിൽ ഐടി ചട്ടങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ പേരിൽ സർക്കാരുമായി ഇടയുകയും ട്വിറ്ററിന്റെ ഡൽഹി ഓഫിസിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ എംഡി മനീഷ മഹേശ്വരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റൊരു ട്വീറ്റും വന്നു–'ഒരാഴ്ച ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺ ആണ്. മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുണ്ടോ നെറ്റ‍്ഫ്ലിക്സ്?' എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യ ട്വീറ്റ് എന്ന് മനീഷ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ച യഥാർഥ അർഥം മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തം. ഈ വിവാദങ്ങൾക്കു ശേഷം വർഷമൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനീഷ് മഹേശ്വരി ട്വിറ്റർ വിട്ടെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ ഒട്ടും ശാന്തമല്ല.‌ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ട്വിറ്റർ പുതിയ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അനുവാദമുള്ളതുപോലെത്തന്നെ നാട്ടിലെ നിയമം പാലിക്കാനും അവയ്ക്കു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്. ഏതായാലും ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള പോര് കനക്കുമെന്നുറപ്പ്.