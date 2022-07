കൊലയാളി നിന്നത് ഷിൻസോയുടെ തൊട്ടരികെ; വിറങ്ങലിച്ച അന്ത്യനിമിഷം– വിഡിയോ

ടോക്കിയോ∙ ജപ്പാനിലെ നരാ നഗരത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആബെ ഷിൻസോയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ വേദിക്ക് അധികം ദൂരത്തിലല്ലാതെ തോരണങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ മറഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ട് ഒരു യുവാവും ഷിൻസോയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. പ്രസംഗം തുടങ്ങി കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുതവണ വെടിയൊച്ച കേട്ടു. പ്രസംഗം നിലച്ചു. പ്രദേശത്ത് പുക ഉയർന്നു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ജനം നേരിൽ കണ്ടു. പ്രിയനേതാവിനെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നിലൂടെയെത്തി വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പൊലീസുകാർ ബലംപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കി. നരാ നഗരവാസിയായ മുന്‍ പ്രതിരോധസേനാംഗം (മാരിടൈം സെല്‍ഫ് ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്‌സ്) തെത്സുയ യമാഗമി എന്ന 41കാരനാണ് ആബെയെ നാടന്‍ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ചത്.

ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള വെടിയുതിർക്കൽ...വെടിയുണ്ട ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറി. വെടിയേറ്റ് വീണ്‌ അബോധാവസ്ഥയിലായ ആബെയെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വെടിയേറ്റതിനുപിന്നാലെ ആബെയ്ക്കു ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. ശ്വാസതടസ്സം, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. എയര്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റുമ്പോള്‍ തന്നെ ആബെയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചിരുന്നു. വെടിയുണ്ട ഹൃദയത്തിൽനിന്നു നീക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വൈദ്യസംഘം വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ഉപരിസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഷിൻസോ നരായിൽ എത്തിയത്. ആദ്യം വെടിയൊച്ച കേട്ടെങ്കിലും ആബെ വീണില്ലെന്നും രണ്ടാമത് വലിയൊരു വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ ആബെ വീഴുന്നതാണ് കണ്ടതെന്നും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവതി പറഞ്ഞു.

