‘ആഘാതത്തിനു തയാറെടുക്കുക’; പ്രധാനമന്ത്രി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഭയക്കേണ്ടത് എന്ത്?

‘ബ്രിട്ടൻ വീണ്ടും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടി വരുമോ?’ ഈ ചോദ്യത്തോടെയായിരുന്നു ജൂലൈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം. കോവിഡ് കേസുകൾ അത്രയേറെയാണു രാജ്യത്തു വർധിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ബ്രിട്ടനു മേൽ പതിച്ചത്- ഇന്ധന വില വർധന. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഒരുപോലെ കുതിക്കുന്നു. നാണ്യപ്പെരുപ്പം മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം രാജ്യത്തു രൂക്ഷമാണ്. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും വില കുതിച്ചുയരുന്നു. ജീവിതച്ചെലവ് കൂടിയതോടെ ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ–സർക്കാർ ഭേദമില്ലാതെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സമരവും തുടങ്ങി. ഇതിനെല്ലാം ആക്കം കൂട്ടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ധനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്ക് ഉൾപ്പെടെ രാജിവച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ രാജി വച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയൊരാള്‍ തന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു വരും വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നാണ് ബോറിസ് ജോൺസൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് മൂന്നു മാസമെങ്കിലുമെടുക്കും. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യപ്പേടി രാജ്യത്തിനു മേൽ നിറയുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പടിയിറക്കമെന്നോർക്കണം. ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൗണ്ടിന്റെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വിറയ്ക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും നൽകുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത വിധം എങ്ങനെ പലിശ നിരക്കുകളിൽ വർധന വരുത്തുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത. രാജ്യത്തിനു പുതിയ തലവനെ കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടി എന്നു തീരുമാനിക്കുമെന്നതിലും ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. 2016ൽ ഡേവിഡ് കാമറൺ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരേസ മേ അധികാരത്തിലേറിയിരുന്നു. എന്നാൽ തെരേസ മേ 2019ൽ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ രണ്ടു മാസമെടുത്തു ബോറിസ് നേതൃസ്ഥാനത്തെത്താൻ. ഇത്തവണ ബോറിസിനു പകരം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു കണ്ണുവച്ച് അര ഡസനോളം പേരെങ്കിലുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ശക്തമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനു മേൽ വീഴുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയാവുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ കടം കൂടുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ബ്രിട്ടനിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ബോറിസിന്റെ പടിയിറക്കത്തോടെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമോ? പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കരകയറ്റാനാകുമോ ബ്രിട്ടന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ? പരിശോധിക്കാം...

∙ വിയർക്കും നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിനു മുന്നിൽ!

2022 മേയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം (Inflation) 9.1 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. അതിവേഗമാണ് നാണ്യപ്പെരുപ്പം വർധിക്കുന്നതും. ഇതു രണ്ടക്കം കടക്കാൻ അധികം വൈകില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 11 ശതമാനത്തിലേക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിലെ രാജ്യാന്തര നാണ്യ നിധിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2023ലും ബ്രിട്ടനിൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം തുടരും. വളർച്ചാനിരക്കും കുറയും. ലോകത്തെ മറ്റേതൊരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയേയും ബാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടായിരിക്കും ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൗണ്ടിന്റെ മൂല്യം ശോഷിക്കുന്നതും നാണ്യപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകുന്നതിലേക്ക് എണ്ണ പകരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യമാണ് പൗണ്ടിനുള്ളത്. അതേസമയം നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജനത്തിന്റെ ചെലവഴിക്കല്‍ കൂട്ടുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടു വച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പൗണ്ടിന്റെ മൂല്യത്തിൽ അൽപം ആശ്വാസം പകർന്നു.

എന്നാൽ ബോറിസ് ജോൺസനു പകരം ആരു വന്നാലും ഈ പ്രതിസന്ധിക്കു കാര്യമായ പരിഹാരം സാധ്യമല്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. ഇന്ധന വിലവർധനയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ വിലക്കയറ്റവും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽതന്നെ ശക്തമാണ്. യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിക്കാതെ തുടരുന്നതാണ് കാരണം. യുദ്ധം തീർന്നാലും യുക്രെയ്നിലെ ജനജീവിതം സാധാരണനിലയിലേക്കെത്താൻ ഇനിയും മാസങ്ങളെടുക്കും. അതിനിടെ ഭക്ഷ്യധാന്യ പ്രതിസന്ധി ഉള്‍പ്പെടെ രൂക്ഷമാകാനും സാധ്യതയേറെ. ഇക്കാരണങ്ങളാൽത്തന്നെ ബോറിസിന്റെ പിന്‍ഗാമിയും നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ‘ചൂടിൽ’ വിയർക്കുമെന്നത് ഉറപ്പ്.

∙ ‘സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിന് തയാറെടുക്കുക’

നാണ്യപ്പെരുപ്പമേറി രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കു പോകാതെ തടയുകയെന്നതാവും ബോറിസിനു ശേഷം വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളി. അതിനു വേണ്ടി ശക്തമായ നയങ്ങളും കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവിന്റെയും നികുതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ. നികുതികളിൽ വലിയ കുറവു വരുത്തുകയായിരുന്നു ബോറിസിന്റെ രീതിയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ച ധനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ നയത്തോട് ഋഷി പലപ്പോഴും അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ കടം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുകയെന്നതിനായിരുന്നു ഋഷിയുടെ ശ്രമം. കോവിഡ് ശക്തമായിരുന്ന നാളുകളിൽ ബ്രിട്ടന്റെ കടം രണ്ടു ലക്ഷം കോടി പൗണ്ടിനും മുകളിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ബോറിസിനു പകരം ആരു വന്നാലും സാമ്പത്തിക നയം ശക്തിമാക്കിയേ മതിയാകൂ. കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടിയുടെ പ്രീതി പട്ടേലും ലിസ് ട്രസ്സുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടു പേർ. ബോറിസ് മന്ത്രിസഭയിൽ യഥാക്രമം ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഇവർ. നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാനാണ് ഇരുവരും എന്നും താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഋഷിയും മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി സാജിദ് ജാവിദും നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ നീക്കമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നികുതി സംബന്ധിച്ച് പുതിയ എന്തു തീരുമാനമെടുത്താലും അതിന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരിച്ചടിയെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

നികുതി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കടം ഇപ്പോഴത്തേതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ഓഫിസ് ഫോർ ബജറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (ഒബിആർ) തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അക്കാര്യത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തേ മതിയാകൂ. അടുത്ത 50 വർഷത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ 320% വരെയെത്താം രാജ്യത്തിന്റെ കടമെന്നാണ് ഒബിആറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിലവിൽ ജിഡിപിയുടെ 96 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കടം (2.4 ലക്ഷം കോടി പൗണ്ട്). സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കണമെന്നു ചുരുക്കം. ഇന്ധന വിലയിൽനിന്നുള്ള നികുതിയുടെ വരവുൾപ്പെടെ വൈകാതെ കുറയും. രാജ്യം ‘സീറോ കാര്‍ബൺ’ രീതിയിലേക്കു മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി 2030 മുതൽ പുതിയ പെട്രോൾ–ഡീസർ കാറുകളുടെ വിൽപനയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാണു ബ്രിട്ടന്റെ നീക്കം. ഇന്ധനനികുതിയിൽനിന്നാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം വരുമാനവും കണ്ടെത്തുന്നതും.

കൃത്യമായ നയമില്ലെങ്കിൽ, ഇവയെല്ലാം നയിക്കുക താങ്ങാനാകാത്ത കടത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്നു ബോറിസ് രാജിവയ്ക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപേ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒബിആർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നികുതി ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്ന കൺസർവേറ്റിവ് അംഗങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് ഒബിആറിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ ധനമന്ത്രി നാദിം സഹാവിക്ക് ഒരു ഉപദേശവും നൽകി ഒബിആർ ചെയർമാൻ റിച്ചഡ് ഹ്യൂഗ്സ്– ‘കോവിഡ്‌കാലത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിന് ധനമന്ത്രിയും ബ്രിട്ടനും തയാറായെടുക്കുക’ എന്ന്.

∙ പലിശനിരക്കും കൂടിയാൽ...

നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു തുല്യമാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിയന്ത്രണമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്ക്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ ഇതുവരെ അഞ്ചു തവണയാണ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്, കാൽനൂറ്റാണ്ടു കാലത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധന. ഇന്ത്യയിലും യുഎസിലും സംഭവിക്കുന്നതു പോലെ ബ്രിട്ടനിലും പലിശനിരക്ക് ഇനിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത യോഗം ചേരുക. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയം സംബന്ധിച്ച നിർണായക തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും യോഗത്തിലെടുക്കുക. അതിന് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയും അത്യാവശ്യം. സർക്കാരിന്റെ ധനനയം കരുത്തുറ്റതാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്.

∙ ബ്രെക്സിറ്റിനിപ്പുറം...

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്‍ (ഇയു) വിടാനുള്ള ‘ബ്രെക്സിറ്റ്’ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ബ്രിട്ടൻ വോട്ടു ചെയ്ത് വർഷം ആറു തികയുന്നു. 2019ൽ ബോറിസ് അധികാരത്തിലെത്തിയതും ബ്രെക്‌സിറ്റ് സാധ്യമാക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടെയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിനെ ഈർജസ്വലമാക്കാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ഇതിനെ അന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2020 ജനുവരിയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോട് ബ്രിട്ടന്‍ ഔദ്യോഗികമായി യാത്ര പറയുകയും ചെയ്തു. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

അതേസമയം ഇയുവിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരും ബോറിസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലിസ് ട്രസ്സാണ് അതിലൊരാൾ. യൂണിയനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും പരസ്യമായിത്തന്നെ അവർ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള ‘മത്സരത്തിൽ’ ലിസും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മികച്ച നീക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടന്റെ കയറ്റുമതിയിലും രാജ്യത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെ; അത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രകടമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും.

∙ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുമോ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി?

ആധുനിക ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സംഘർഷഭരിതമായ കാലത്തിലൊന്നിന്റെ അവസാനമാണ് ബോറിസിന്റെ പടിയിറക്കത്തോടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ‘സംഘർഷത്തിന്’ ഒരയവു വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിക്കു സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ‘ജോലി’യിൽനിന്ന് സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്ക് എത്രമാത്രം സങ്കടമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നായിരുന്നു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ബോറിസ് ജോൺസൻ പറഞ്ഞത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥയും ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു– ബ്രിട്ടനിൽ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. രാജ്യാന്തരതലത്തിലും അങ്ങനെത്തന്നെ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടും അവർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ബോറിസ് പറയുന്നു. ഇതാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നവും.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാവുന്ന ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂവെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത നയത്തിലേക്ക് കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ എത്തുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. അക്കാര്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതായി പാർട്ടിയിലെ ഐക്യം സംബന്ധിച്ച ബോറിസിന്റെ വാക്കുകളും. ജനജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും വിധം വരുംനാളുകളിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പ്രതിസന്ധി ശക്തമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു സാമ്പത്തിക നയം കൂടിയില്ലാതാകുന്നതോടെ തിരിച്ചടി ഇരട്ടിയാകും. പ്രധാനമന്ത്രി ആരാകുമെന്നതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

