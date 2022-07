അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; അപലപിച്ച് ലോകനേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് ലോകനേതാക്കൾ. പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിൻസോ ആബെയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ചിന്തകളും പ്രാർഥനകളും അദ്ദേഹത്തിനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ആബെ ജപ്പാന്റെ മികച്ച നേതാവും അമേരിക്കയുടെ അചഞ്ചലമായ മിത്രവുമാണെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ റഹ്ം ഇമാനുവൽ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സർക്കാരും അമേരിക്കൻ ജനതയും ആബെയുടെ സൗഖ്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങൾക്കുമായി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആബെയ്ക്കു വെടിയേറ്റുവെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണെന്നും ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണെന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തായ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ് വെന്നും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. തായ്‌വാനും ജപ്പാനും നിയമവാഴ്ചയുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളാണെന്നും അക്രമപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും സായ് ഇങ് പറഞ്ഞു. തായ്‌വാന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് ആബെയെന്നും സായ് ഇങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

