രാഹുലിന്റെ വ്യാജവിഡിയോ: രോഹിതിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം വളച്ചൊടിച്ചു വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ‘സീ ന്യൂസ്’ ചാനൽ അവതാരകൻ രോഹിത് രഞ്ജന്റെ അറസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു. രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് രോഹിത് രഞ്ജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.



വയനാട്ടിൽ തന്റെ എംപി ഓഫിസിൽ അക്രമം നടത്തിയ എസ്എഫ്ഐക്കാരോടു ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതിനെ, രാജ്സ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ തയ്യൽക്കാരൻ കനയ്യ ലാലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നവരോടു ക്ഷമിച്ചുവെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ്.

English Summary: Zee Anchor Gets Protection From Arrest Over Rahul Gandhi Fake News