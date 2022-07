മദ്യത്തിനും പണത്തിനുമായി ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാഴ്ചവച്ചു; വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു

ഗോരഖ്പുർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പണത്തിനും മദ്യത്തിനുമായി ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കു കാഴ്ചവച്ച് ഭർത്താവ്. വിവാഹശേഷം ഭാര്യയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ, പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെയും വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ലൈംഗികപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽനിന്നും വന്ന യുവതിയെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. മദ്യപാനിയായ ഇയാൾ പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നുതുടങ്ങി. അവർ നൽകുന്ന പണത്തിനും മദ്യത്തിനും പകരമായി കിടക്ക പങ്കിടാൻ യുവതിയോട് ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എതിർത്തതോടെ യുവതിയെ മർദിക്കുകയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ആറു മാസമായി തുടരുന്ന ഭർത്താവിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് യുവതി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. ഒളിവിൽപ്പോയ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



