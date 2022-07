വിക്രമസിംഗെയുടെ സ്വകാര്യ വസതിക്ക് തീയിട്ട് സമരക്കാർ; രക്ഷപ്പെട്ട ഗോട്ടബയയും രാജിക്ക്?

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നു. രാജിവച്ച പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയുടെ സ്വകാര്യ വസതിക്ക് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടു. വിക്രമസിംഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ പ്രതിഷേധക്കാർ വസതിക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധക്കാരെ ഓടിക്കാൻ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകരും സേനയും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് വിക്രമസിംഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം മേയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ, പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ചയാണു രാജിവച്ചത്.

പ്രതിഷേധം സര്‍വകക്ഷി ഭരണകൂടത്തിന് നേരെയും തിരിയുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് വിക്രമസിംഗെ രാജിവച്ചത്. ‌പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ ബുധനാഴ്ച രാജിവച്ചേക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസത്തേക്ക് സ്പീക്കർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. അതിനിടെ പാർലമെന്റ് കൂടി പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി വളഞ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാർ രാത്രി വൈകിയും അവിടെത്തന്നെ തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രാജപക്സെ വസതി വിട്ടിരുന്നു. കൊളംബോയില്‍ കടല്‍ത്തീരത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് ചെയ്ത പതിനായിരങ്ങള്‍ വസതിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.

സൈന്യവും പൊലീസും പ്രക്ഷോഭകരെ തടഞ്ഞില്ല. റോഡ്, റെയില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. കൊളംബയിലേക്ക് പതിനായിരങ്ങള്‍ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരുക്കേറ്റ 33 പ്രക്ഷോഭകര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ്. രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വസതി വിട്ട പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ എവിടെയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

