തന്നത് 10,000, ‌പോയത് 70,000; ഭീഷണി, മോർഫിങ്: വായ്പാ ആപ്പുകളിലെ ചതിവഴികൾ!

മണർകാട് സ്വദേശിനിയായ 28കാരി ഓൺലൈൻ വായ്പാ ആപ്പ് വഴി വായ്പ വാങ്ങിയ ശേഷം നേരിട്ട പീഡനം വെളിപ്പെടുത്തിയതു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. 10,000 രൂപ വായ്പയെയുത്ത യുവതിക്ക് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി 70,000 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കൂടാതെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചും കടുത്ത മാനസിക പീഡനവും. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കുറച്ചു നാളു മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ ദമ്പതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനു തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയിരുന്നു. 50,000 രൂപ വായ്പ എടുത്ത ഇവർ 2 ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് തിരിച്ചടവു നടത്തി. എന്നിട്ടും കൂടുതൽ തിരിച്ചടവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശല്യമായി. ഒടുവിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു ദമ്പതികളെക്കുറിച്ച് മോശമായി പറയുകയും മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഇവർ ചിന്തിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടപെടലും പൊലീസ് നടപടികളും വഴി ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കാനായതു ഇവരെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടു വന്നു. രാജ്യത്ത് ആകെ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ വായ്പാ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ സജീവം.



∙ തട്ടിപ്പിന്റെ വഴി

വായ്പ ആപ്പ് സ്മാർട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും. ഫോൺ ഗാലറി, ലൊക്കേഷൻ, ഫോൺ വിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി തുടങ്ങിയവ തേടും. ഇതു നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് ലോൺ നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. പെർമിഷൻ നൽകിയാൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി ശേഖരിക്കും. ഫോണിൽ ഇത്തരം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പായാൽ മാത്രമാണ് ലോൺ പ്രോസസിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുക.

ഇതിനൊപ്പം കോൺടാക്ട് പട്ടികയിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളും ശേഖരിക്കും. ഇത്തരം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വായ്പ നിരസിക്കും. വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന കാര്യമാണ് അറിയിക്കുക. ബാങ്ക്, ആധാർ അടക്കം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം. ലോൺ അനുവദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ നിശ്ചിത തുക പ്രോസസിങ് ഫീ ആയി ഈടാക്കും. ഇതിനു ശേഷമുള്ള തുകയാണ് നൽകുന്നത്. വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ ഈടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പലിശ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചാർജുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് ഉപയോക്താവിന് ഉണ്ടാകില്ല.

∙ ലോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭീഷണി

ലോൺ എടുത്താൽ മാത്രമല്ല, ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽത്തന്നെ ഭീഷണി ആരംഭിക്കും. ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ രീതിയെന്നു സൈബർ പൊലീസ് പറയുന്നു. ആപ്പ് പെർമിഷനുകൾ നൽകി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ ലോൺ തന്നുവെന്നും തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ വിളികളും എത്തിത്തുടങ്ങും. ലോൺ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളില്ല. ഭീഷണിയിൽ തകർന്ന് തുകകൾ അടയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. പരാതി നൽകാനും പലരും മടിക്കുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

∙ ഭീഷണി എന്തു തരത്തിൽ

വായ്പയെടുത്തവരെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ മോശക്കാരാക്കുക എന്നതാണു ഇത്തരം ആപ്പിനു പിന്നിലുള്ളവരുടെ പ്രധാന നടപടി. ഫോൺ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ മോർഫ് ചെയ്ത് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച് കോൺടാക്ടിലുള്ളവർക്ക് അയക്കുക, ഉപയോക്താവിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിരന്തരം വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുക, അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുക. കോൺടാക്ടിലുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ എടുത്തയാളിന്റെ പരിചയക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരോടു മോശമായി സംസാരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ പൊതു രീതി. കോൺടാക്ടിലുള്ള പരിചയക്കാരോടു മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമ്മർദവും ലോൺ എടുത്തവർക്കുണ്ടാകും. ഇത് എങ്ങനെയും തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വഴി തേടിക്കും. അവിടെയും ലോൺ നൽകിയവർ സഹായത്തിനെത്തും. മറ്റ് ആപ്പുകൾ വഴി ചെറു തുക വായ്പ നൽകും. അതു വഴി കുരുക്ക് വീണ്ടും മുറുക്കും.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ചെറു വായ്പകൾ

കോവിഡ് കാലത്താണ് ഓൺലൈൻ വായ്പാ ആപ്പുകൾ കൂടുതൽപ്പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്കു ചെറു തുകകൾ വായ്പയായി ലഭിക്കുന്നതു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് ചെറു തുക വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പഴ്സനേൽ ലോൺ വഴി ബാങ്ക് വായ്പകൾ ലഭിക്കില്ല. നാട്ടിലെ പലിശക്കാരോടു വാങ്ങാനും കൈവായ്പ വാങ്ങാനും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു തിരിച്ചടയ്ക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് പലരും ഓൺലൈൻ വായ്പയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ വായ്പയെടുക്കാം. ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം എന്നതും ആകർഷകം. രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 400 വായ്പാ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

∙ വേരുകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ

കേസുകൾ പലതും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിന് എതിരെ നടപടി കർശനമാക്കണമെന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കു ഡിജിപി അനിൽ കാന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പരാതികളുടെ നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതലും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത നമ്പറുകളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു ബോധ്യമായി. ജാർഖണ്ഡ്, ന്യൂഡൽഹി, ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചൈനീസ് ബന്ധമുള്ള നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു ദേശിയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടുക എന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാത്തതിനാൽ പരാതികൾ പലതും തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കും. നമ്പറുകൾ മാറി തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുകയും ചെയ്യും.

∙ കേരളത്തിലെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പരാതികൾ

2020 135

2021 176

2022 (എപ്രിൽ വരെ) 275

∙ ഈ ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

ഫോൺ മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റിമോട്ട് ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ യഥാർഥ വെബ്സൈറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വെബ്സൈറ്റിനു മുന്നിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ https എന്ന സുരക്ഷിത വിലാസമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ആപ്പുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഉള്ളവയെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന സിംബൽ ഉണ്ടോയെന്നു നോക്കുക.

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ശേഷമാണു ലോണുകൾ അനുവദിക്കുക. ഇത്തരം പരിശോധനകൾ തട്ടിപ്പു സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താറില്ല. വേഗത്തിൽ ലോൺ കിട്ടുമെന്നതിനാൽ തട്ടിപ്പു സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഇതു കാരണമാക്കുന്നു. ലോൺ വിവരങ്ങൾ ചാർജുകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകില്ല, ലോണിന് ഫീ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും ഇവർ ആദ്യമേ പറയില്ല. അനാവശ്യമായ ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചതിയിൽപ്പെട്ടു എന്നുറപ്പായാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിക്കുയെന്നതും പ്രധാനം.

English Summary: Online loan app fraud cases rise in Kerala, be Vigilant, says Police