ഒപ്പമുള്ളവർ അറിയാതെ സ്റ്റീൽപാത്രം തുറക്കാൻ ശ്രമം; പിന്നാലെ സ്ഫോടനം, മരണം

മട്ടന്നൂർ (കണ്ണൂർ) ∙ ചാവശ്ശേരി പത്തൊൻപതാം മൈലിലെ വാടകവീട്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അസം സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകനും മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ബോംബ് വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ഷഹിദുൽ ഇ‌സ്‌ലാം ആണെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്. ആക്രിസാധനമെന്നു കരുതിയാണ് ഷഹിദുൽ ബോംബ് വീട്ടിലെത്തിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവ ദിവസം തനിച്ചാണ് ഷഹിദുൽ ആക്രി പെറുക്കാൻ പോയതെന്നു പൊലീസ് സ്‌ഥിരീകരിച്ചു. ബോംബിന്റെ ഉറവിടം തേടി ഷഹിദുൽ ഇ‌സ്‌ലാം ആക്രി പെറുക്കാൻ പോയ വീടുകളും വഴികളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അസം സ്വദേശികളായ ഫസൽ ഹഖും മകൻ ഷഹിദുൽ ഇസ്‌ലാമും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ആക്രിയായി കിട്ടിയ തിളക്കമുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ‘അമൂല്യമായ’ എന്തോ ഉണ്ടെന്നു കരുതി രഹസ്യമായി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് നിഗമനം. വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള ആക്രി സാധനങ്ങൾ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ബോംബിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഇവർ ആക്രിയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും ശേഖരിച്ച വഴി തേടുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഫസൽ ഹഖ് സംഭവസ്ഥലത്തും ഷഹിദുൽ ആശുപത്രിയിലുമാണു മരിച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ ലഭിച്ചതാകാം സ്റ്റീൽ ബോംബെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. തിളക്കമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ പാത്രത്തിനകത്തു സ്വർണമോ പണമോ ആയിരിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാകും വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

മറ്റു 3 പേർ കാണാതെ തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസലും ഷഹിദുലും വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെത്തിയത്. തുടർന്നു പാത്രം തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണു പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. അസം സ്വദേശികളായ 5 പേരാണ് 3 മാസം മുൻപ് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. ഇതിൽ 2 പേർ സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതായാണ് ഇവരുടെ മൊഴി. അഞ്ചാമത്തെയാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.



English Summary: Police widen probe into blast that killed two scrap collectors in Kannur