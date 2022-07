യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിൽ കത്തിച്ചാമ്പലായി റഷ്യൻ ടാങ്ക്: വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

കീവ് ∙ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ 9 റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾ കൂടി തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യവും അവർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. തകർക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ ടാങ്കുകളുടെ എണ്ണം അധികം വൈകാതെ 2,000 ആകുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

തകർന്ന ടാങ്കുകൾക്കിടയിലൂടെ ഓടുന്ന മറ്റൊരു ടാങ്കിനു നേരെയാണ് വ്യോമാക്രണം നടത്തിയത്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, എവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായി ട്വീറ്റ് യുക്രെയ്ൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘‘അവർക്ക് മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് കീവ് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ചിലത് തെറ്റിപ്പോയി. അധിനിവേശക്കാരുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ ചെർണീവ് പ്രദേശത്തെ ആക്രിസാധനങ്ങളാണ്’’ എന്ന കുറിപ്പോടുകൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ‌



