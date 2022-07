രാജ്യത്ത് 18,257 പേർക്ക് കോവിഡ്; ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,28,690

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്തു 18,257 പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചു. 3,662 പേർ ചികിത്സ തേടിയതോടെ ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളവർ 1,28,690. ഇത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 0.30 ശതമാനമാണ്. 42 പേർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ആകെ മരണം 5,25,428.

Show more Show more

14,553 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെ രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 4,29,68,533 ആയി. ദേശീയ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 98.50%. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 4,32,777 പരിശോധനകൾ നടത്തി. 86.66 കോടിയിൽ അധികം (86,66,10,714) പരിശോധനകളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയത്.

Show more Show more

പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് നിലവിൽ 4.08 ശതമാനമാണ്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 4.22 ശതമാനം. രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള താൽക്കാലിക കണക്കുപ്രകാരം, രാജ്യത്തിതുവരെ നൽകിയ ആകെ വാക്സീനുകളുടെ എണ്ണം 198.76 കോടി (1,98,76,59 ,299) കടന്നു.

Show more ‌‌‌ ‌‌‌ Show more ‌‌‌ ‌‌‌

English Summary: India reports 18,257 new Covid-19 cases, marginally lower than yesterday; 42 deaths in 24 hours