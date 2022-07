സ്വത്ത് തർക്കം: മുംബൈയിൽ മകൻ അമ്മയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു

മുംബൈ∙ സ്വത്തു തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 21 വയസ്സുകാരൻ അമ്മയെ കഴുത്ത് അറുത്തു കൊന്നു. മുംബൈയിലെ മുളുൻഡിൽ വർധ്മാൻ നഗറിലെ ഒരു ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇതിനു പിന്നാലെ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ജയേഷ് പൻചൽ മുളുന്‍ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനിനു മുന്നിൽച്ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. റെയിൽവേ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി ഇയാളെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, അമ്മ ഛായ പൻചലിനെ (46) കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത് വീടിനു പുറത്ത് രക്തക്കറ കണ്ട് സമീപ ഫ്ലാറ്റുകളിലുള്ളവർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. പൊലീസ് വീടു തുറന്ന് അകത്തുകയറിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരം രക്തത്തിൽ കുളിച്ച രീതിയിൽ കിടക്കുന്നതു കണ്ടെത്തി. സമീപത്തുതന്നെ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു കത്തും കത്തിയും കണ്ടെടുത്തു.

പിന്നാലെ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ പൊലീസ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഇയാൾ കുറിപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ മൊഴിമാറ്റിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്വത്തു വിഷയത്തിൽ മകനു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ജയേഷ് പൻചലിനെതിരെ ഐപിസി 302ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Man slits throat of his mother in Mumbai; tries to kill himself by jumping before train