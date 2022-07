മുംബൈ∙ വിദേശ യാത്ര ഭാര്യയിൽനിന്നു മറയ്ക്കാൻ പാസ്പോർട്ടിലെ പേജുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. മുംബൈ സ്വദേശിയായ സംദർശി യാദവ് (32) ആണ് പിടിയിലായത്. പാസ്പോർട്ടിൽ കൃത്രിമത്വം വരുത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് അറിയാതെയായിരുന്നു യുവാവിന്റെ നീക്കം. തന്റെ അവിഹിത ബന്ധം ഭാര്യ അറിയാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം ഒടുക്കം കുരുക്കായി!

2019 ൽ വിവാഹത്തിനു മുൻപ് പെണ്‍സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ഇയാൾ തായ്‌ലൻഡ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പെൺസുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാലദ്വീപിലേക്ക് പോകാനായി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിലെ ചില പേജുകൾ കീറിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പെൺസുഹൃത്തിനെ കാണാൻ തായ്‌ലൻഡിൽ പോയതാണെന്നു ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പാസ്പോർട്ടിലെ പേജുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞതായി ഇയാൾ സമ്മതിച്ചതോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വഞ്ചനയ്ക്കും കള്ളയാധാരമുണ്ടാക്കിയതിനും ഐപിസി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാ‌ഴ്‌ച ഇയാൾക്ക് അന്ധേരി മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജാമ്യത്തുകയായി 25,000 രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Man Tears Out Passport Pages To Hide Foreign Trip From Wife; Arrested