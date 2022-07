വൻ പണശേഖരം, കാറുകൾ, ജിം; ‘ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്’ ആയി പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം– വിഡിയോ

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ കൊട്ടാരവും ഓഫിസും കയ്യേറി പിടിച്ചെടുത്ത ജനങ്ങൾ അവിടം ഒരു ‘ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്’ ആക്കിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ. പ്രതിഷേധക്കാർ കൊട്ടാരത്തിലെ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജിംനേഷ്യത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മുറികളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെയും അടുക്കളയിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണു പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലെ പിയാനോ വായിച്ചു പാട്ടുപാടുന്നതിന്റെയും ആഡംബര കാറുകളുടെ വൻ ശേഖരത്തിനു മുന്നിൽ സെൽഫി എടുക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോയുമുണ്ട്. കൊട്ടാരവളപ്പിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ജനങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം രാജ്യം വലയുന്നതിനിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വൻ പണംശേഖരം കണ്ടെത്തിയെന്നും പ്രക്ഷോഭകർ അവകാശപ്പെട്ടു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ഒരു വിഡിയോയിൽ, പ്രതിഷേധക്കാർ കറൻസി നോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് കാണാം. ഏകദേശം 17.8 ദശലക്ഷം ശ്രീലങ്കൻ രൂപയാണു കണ്ടെടുത്തതെന്നാണ് വിവരം. ഇവ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൈമാറിയതായി ശ്രീലങ്കൻ ദിനപത്രമായ ഡെയ്‌ലി മിറർ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. കൊട്ടാരവളപ്പിൽ അതിസുരക്ഷാ ബങ്കറും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കണ്ടെത്തി.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ‘രാജ്യമൊന്നാകെ കൊളംബോയിലേക്ക്’ എന്നു പേരിട്ട ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ആഹ്വാനം ചെയ്ത റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത പതിനായിരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി പിടിച്ചെടുത്തത്. അതീവസുരക്ഷയുള്ള ഫോർട്ട് മേഖലയിലെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ അടക്കമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്നു മുന്നേറിയ ജനക്കൂട്ടം മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം വളയുകയും തുടർന്ന് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ കോൺഫ്രൻസ് മുറിയിൽ കയറിയ പ്രക്ഷോഭകർ. Photo by AFP

പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ രാജ്യം വിട്ടെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നു രാജിവച്ച പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയുടെ സ്വകാര്യ വസതിക്കു പ്രക്ഷോഭകർ തീയിട്ടു. വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ. തന്നെ അറിയിച്ചതായി സ്പീക്കർ മഹിന്ദ അഭിവർധന അറിയിച്ചു.

