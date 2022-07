ആലപ്പുഴ∙ കലവൂരില്‍ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണിനിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പരുക്ക്. കലവൂര്‍ സ്വദേശി ആര്യയ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞിന്റെ സഹോദരനും തലയ്ക്ക് പരുക്കുണ്ട്. ആര്യയെയും മകനെയും ചെട്ടി‌കാ‌ട് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

രാവിലെ 10.45 ഓടെയാണ് ആനക്കൊട്ടിലിന്റെ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞുവീണത്. ബലക്ഷയം വന്ന മേൽക്കൂര നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളോട് കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു.

