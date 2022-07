‘ആരും വിലസരുത്, വിലസാൻ അനുവദിക്കരുത്; ഭരണഘടന സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കടമ’

ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിക്ക് തന്നെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. അത് ഒരുവശത്ത്. വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂട്ടറും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുഖ്യ സാക്ഷിയും (ഇര) മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം മറ്റൊരിടത്ത്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള രഹസ്യമൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും പലവട്ടം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു. ഏതു പൗരന്റെയും മനസിനെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ. മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയം ‘ഡീപ് ആൻഡ് ഡെപ്ത്തിൽ’ മലയാള മനോരമ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ ആശങ്കകൾക്ക് ജസ്റ്റീസ് ബി. കെമാൽപാഷ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

∙ ഭരണഘടന, ധാർമികത, നിയമം... എന്നിവ സാധാരണ ജനങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണോ? ചിലരെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം അതീതരായി വിലസുന്നില്ലേ?

ആരും വിലസരുത്, അങ്ങനെ വിലസാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഭരണഘടനയും നിയമവും എല്ലാവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ജനാധിപത്യ ശക്തികളാണ്. ധാർമികത കുറച്ചെങ്കിലും വ്യക്തിപരമാണെന്നു പറയാം. ഒരു വ്യക്തി പാലിക്കുന്ന ധാർമിക മൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെയും മാത്രമാണ്. അത് കുടുംബം, മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എന്നിവയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ സമൂഹത്തിനു പൊതുവായ ധാർമികതയുമുണ്ട്. അതു ദേശത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവവും ആചാരങ്ങളും നിയമസംഹിതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇനി ഭരണഘടനയിലേക്കു വരാം. അത് ഉദാത്തമാണ്. ഉദാരവുമാണ്. അതിന്റെ ഔദാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അതു മറക്കുമ്പോൾ ദുർബലമാവുന്നതു നമ്മുടെ സുരക്ഷാ കവചം തന്നെയാണ്. ഭരണഘടനയ്ക്കു പോറലേൽക്കാതെ കാക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാവുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

1971 വരെ ഭരണഘടന നേരിടുന്ന അനാദരവിനെ ധാർമികതയുടെ തുറന്ന ജാലകത്തിലൂടെ മാത്രമാണു കണ്ടിരുന്നത്. 1971 ൽ ദേശീയമുദ്രകളോടും ഭരണഘടനയോടും അവമതിപ്പോടെ പെരുമാറുന്നത് 3 വർഷം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമായി. അതോടെ തുറന്നജാലകത്തിലൂടെ കണ്ടിരുന്ന കാഴ്കൾ അഴികൾക്കിടയിലൂടെ കാണേണ്ട കാഴ്ചയായി. ധർമികതയെ കൂടുതൽ അർഥവത്താക്കുന്ന നിയമനിർമാണം ദേശീയതയെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തി. അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പ്രതികരിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? സാധാരണ പൗരനും ജനപ്രതിനിധിയും മന്ത്രിയും ജഡ്ജിമാരും എല്ലാവരും വിധേയപ്പെട്ടു ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണു ഭരണഘടനയെന്ന ബോധ്യം ആവർത്തിച്ച് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം.

ഭരണഘടന തൊട്ടു സത്യം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ അതിനോടും കൂടുതൽ വിധേയപ്പെടണം. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അധിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

സജി ചെറിയാൻ.

ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാം, അവഹേളിക്കരുതെന്നു മാത്രം, വിമർശനവും അവഹേളനവും രണ്ടാണ്. വിമർശനം അക്കാദമികമാവണം. ഭരണഘടനയുടെ തെളിമ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിമർശങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അവഹേളനം അത് എന്തിനോടായാലും അതു ചെയ്യുന്നയാളുടെ ചിന്താവൈകല്യത്തെയാണു കാണിക്കുന്നത്

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വിജ്ഞാനിയായ നിയമജ്ഞനായ ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്ക്കറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആദരണീയരായ 6 പേരും അടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് 111 ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എഴുതി തയാറാക്കിയത്. ആശയങ്ങൾ സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയും കടംകൊണ്ടു ശക്തിപ്പെടുത്തിയുമാണ് അതിന്റെ രചന. ഇവരെ അപമാനിക്കുന്നതു സ്വയം അപമാനിതരാവുന്നതിനു തുല്യമാണെന്ന് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും തിരച്ചറിയണം.

∙ കുറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനത്തിൽ മജിസ്ട്രേട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യമൊഴിയുടെ (സിആർപിസി 164) വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?

ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം തന്നെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സ്വയംതിരുത്തൽ ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരാണ് മജിസ്ട്രേട്ട് മുൻപാകെ രഹസ്യമൊഴി നൽകുന്നത്, സാക്ഷിക്കും പ്രതിക്കും. പ്രതിനൽകുന്ന രഹസ്യമൊഴിക്കു കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. സാക്ഷി നൽകുന്നതു സത്യപ്രസ്താവനയും. രഹസ്യമൊഴി നൽകാൻ മജിസ്ട്രേട്ട് മുൻപാകെ എത്തുന്ന ഒരാളുടെ മൊഴികളുടെ വിശ്വാസ്യതയും കേസിലുള്ള അതിന്റ് പ്രാധാന്യവും മജിസ്ട്രേട്ടിനു നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അതു നിയമംമൂലം സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ട രഹസ്യമൊഴികളായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളു. മൊഴികൾക്കു വിശ്വാസ്യത ഇല്ലെന്നും കേസിനേക്ക് അതിനു പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും മജിസ്ട്രേട്ടിനു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതു നൽകാനെത്തിയ വ്യക്തിയെ മടക്കി അയക്കാം.

അതായത് ഒരാളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി തയാറായാൽ അതിന്റെ അർഥം ആ മൊഴികൾ കേസിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്കു ആവശ്യമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. അതിന്റെ വിശ്വസ്യതയെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു ചുരക്കും. രഹസ്യമൊഴി ഓഡിയോ വിഷ്വലായി രേഖപ്പെടുത്താനും പുതുക്കിയ ചട്ടം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. മൊഴികളുടെ പ്രാധാന്യം അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതു പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്കു കരുത്തുപകരും. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു മജിസ്റ്റീരിയൽ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പോലും രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പൊലീസിന് അധികാരമില്ല. മജിസ്ട്രേട്ടിനു മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അധികാരം.

നീതിനിർവഹണ സംവിധാനത്തിനു മൂന്നു സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകുന്ന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് (കുറ്റപത്രം) അതിൽ കോടതി നടത്തുന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധന, തുടർന്നുള്ള വിചാരണ.

∙ രഹസ്യമൊഴി (സിആർപിസി 164) ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

ജസ്റ്റിസ് ബി. കെമാൽ പാഷ.

അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേദി വേണ്ടേ? ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയാറാവുന്നില്ലെന്നു വയ്ക്കുക. എന്നാൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ വിവരം വിചാരണയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷിക്കോ പ്രതിക്കോ നേരിട്ടു കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്താണു വഴി.

∙ കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനു ശേഷം വിദേശത്തേക്കു കടക്കുന്ന പ്രതികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷകളെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണു വിലയിരുത്തുന്നത്?

ഏതു കേസിലും ഒരു പ്രതിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് (നോട്ട് ടു അറസ്റ്റ്) എന്നു വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജാമ്യം നൽകാൻ പറയുന്നതും അറസ്റ്റ് തടയുന്നതും രണ്ടാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയെന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിയെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കു ലഭിക്കണം. വിദേശത്തേക്കു മുങ്ങുന്ന പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണികുന്നതിൽ ഒരു ശരികേടുണ്ടെന്നു തന്നെയാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കുറ്റകൃത്യം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തടയുന്നതിനു തുല്യമായ നടപടിയാണു വിദേശത്തേക്കു കടക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന ഈ നടപടിയിലൂടെ മുൻകൂർജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശം പ്രതി സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാണു മനസിലാക്കേണ്ടത്.

∙ ക്രിമിനൽ കേസിൽ വിചാരണ തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

നിർമാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു.

വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതു പ്രതികളുടെ അവകാശമാണ്. അതു നീതിപൂർവം നടക്കേണ്ടത് ഇരകളുടെ അവകാശവും. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, പ്രോസിക്യൂഷനോ, കോടതിക്കോ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ അത് ഇവരിൽ ഒരാളുടെ നീതിയുക്തമായ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കും.

∙ പുതിയ കാലത്തെ ചില വിചാരണകൾ കോടതിയും പ്രോസിക്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായി മാറിയെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഒട്ടു ആശാസ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണത്. കോടതിയും പ്രോസിക്യൂഷനും സ്വതന്ത്രമാവണം. നീതിക്കാണ് ഇരുകൂട്ടരും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. കോടതിയും പ്രോസിക്യൂഷനു തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഇരയ്ക്കാവും. ഇവരുടെ കലഹത്തിന്റെ അനർഹമായ ആനുകൂല്യം പ്രതി കൊണ്ടുപോവും. ഇത്തരം സാഹചര്യമുണ്ടാവാതെ നോക്കാനുള്ള ഉന്നതമായ ഉത്തരവാദിത്തം കോടതിക്കുണ്ട്. ആരുതന്നെ എത്രതന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും കോടതി വഴങ്ങാൻ പാടില്ല.

വിചാരണക്കോടതിക്കു പ്രോസിക്യൂഷനോടു തോന്നുന്ന നീരസം ഇരയ്ക്ക് എതിരായ നിലപാടായി വരാൻ പാടില്ല. ഇത്തരം കലഹങ്ങൾ കോടതിയെ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. പ്രതിക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കണം. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതു പക്ഷെ പ്രോസിക്യൂഷനോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ ചെലവിലാകരുത്. വിചാരണക്കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം. വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നൈസർഗികമായ കഴിവും കോടതിക്കു വേണം. ന്യായാധിപനും മനുഷ്യനാണെന്നു പറയുമെങ്കിലും മാനുഷീകതയേക്കാൾ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപയും ആർജിക്കണം.

കോടതിയോട് ഒരഭിഭാഷകൻ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ കോടതി ഓർക്കണം ഒരു പാവം കക്ഷി ഈ അഭിഭാഷകനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഭാഷകന്റെ ഇടർച്ചകൾ കക്ഷികളെ ബാധിക്കാതെ നോക്കാനുള്ള അധികബാധ്യത ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ കോടതി ഏറ്റെടുക്കണം. ന്യായാധിപന്റെ ജോലി ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ക്ഷോഭത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോലിയല്ല. ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. കോടതിയുടെ അന്തസ് കാക്കുന്നതിനായുള്ള ക്ഷോഭം പോലും കക്ഷികളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ വേണം. വക്കീൽ കക്ഷിയെ കൈവിട്ടാലും കോടതി കക്ഷികളെ കൈവിടരുത്.

∙ ഇപ്പോൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പീഡനക്കേസുകളെയും പോക്സോ കേസുകളെയും കുറിച്ച് എന്തുതോന്നുന്നു?

ജസ്റ്റിസ് ബി. കെമാൽ പാഷ.

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ സംഗതിയാണ്. അതിനായി നിർമിച്ച നിയമങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കണം. കഠിനമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങളെ കള്ളനാണയങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഉപകരണങ്ങളാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചു പൊലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിക്കും കരുതൽ വേണം. യഥാർഥ കേസുകളിൽ കോടതിയും ഇരയുടെ പക്ഷത്താവണം. പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ വാദത്തിനിടയിൽ തന്നെ വിചാരണഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ചില കോടതികൾ വിലയിരുത്തുന്ന ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യം കാണുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വിചാരണക്കോടതിയുടെ ജോലി അവർക്കു വേണ്ടി ബാക്കിവയ്ക്കുക.



∙ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ അധികമായി വരുന്ന കോടതി രംഗങ്ങളെ പറ്റി എന്തുതോന്നുന്നു?



മുൻപും ഇപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ കോടതി രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആനമണ്ടത്തരങ്ങളും അസ്വാഭാവിക സംഭാഷണങ്ങളും കുത്തിതിരുകിയ താരസിനിമകൾ ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രോക്ഷകരിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും നിയമപരമായ ധാരണയും അറിവുകളും ഉള്ളവരാണ്. ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ സിനിമയോടും അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരോടും അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. ചെറിയ ഹോംവർക്കു കൊണ്ട് തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണിത്,

മലയാളത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ കോടതി രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതരഭാഷാ സിനിമകൾ അടുത്തകാലത്തു കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

English Summary: Safeguarding constitution is our right, says Justice B. Kemal Pasha