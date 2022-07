വീണാ വിജയൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷോഭം അമ്പരപ്പിച്ചു; ‘കുഴൽനാടൻ’ പിതാവ് ഇട്ട പേരുതന്നെ

കേരള നിയമസഭ ചേരുന്ന ഈ വേളയി‍ൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിയോഗിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു: പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പുതുമുഖങ്ങളിൽ ഒരാളായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും അതിനോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷോഭത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണവുമാണ് മാത്യുവിനെ സഭയിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാക്കിയത്. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉന്നയിച്ച പരാമർശങ്ങൾ പുറത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചതോടെ സിപിഎമ്മുകാരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി ഈ മൂവാറ്റുപുഴ എംഎൽഎ മാറി.പൊടുന്നനെ കൈവന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ആഹ്ലാദമാണോ അതോ ആശങ്കയാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ യുവ എംഎൽഎയിൽ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളോടും വിമർശനങ്ങളോടും മലയാള മനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരോട് ‘ക്രോസ് ഫയറിൽ’ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ പ്രതികരിക്കുന്നു.

∙നിയമസഭയിൽ പുതിയ അംഗമായ താങ്കളുടെ മേൽ പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിയോഗി എന്ന വിശേഷണം ചാർത്തപ്പെട്ടു. ഈ മാറ്റത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വളരെ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച കാര്യമായി മാത്രമേ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. സാമാജികൻ എന്ന നിലയിൽ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ നന്നായും ഫലപ്രദമായും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എപ്പോഴും നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അന്ന് അത് സംഭവിച്ചത്. പാർട്ടി നിർദേശ പ്രകാരമാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നല്ലോ ആ ചർച്ച തന്നെ. അതിൽ എനിക്കു ബോധ്യമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നിലയ്ക്ക് രൂക്ഷ പ്രതികരണം വിചാരിച്ചില്ല. സഭയിൽ മറ്റാരും തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രതികരണമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം എത്തിച്ചത്.

∙ പെട്ടെന്നു സംഭവിച്ച ആ അടിയന്തരപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രസംഗിക്കാൻ തന്നെ താങ്കൾ താൽപര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതു ശരിയാണോ?

അതെ. ഞാനും അതു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് തന്നെ കുറവാണല്ലോ. അതിനു തയാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസംഗിക്കാമോ എന്ന് എന്നോട് നേതൃത്വം ചോദിച്ചു. ഇതിന് മുൻപ് അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി തയാറെടുക്കണമെന്നു തോന്നിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചർച്ച വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പുതുമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ശങ്ക ഉണ്ടായി. എന്നാൽ പാർട്ടി തീരുമാനം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

വീണ വിജയൻ.

∙വീണ വീജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം നടത്താൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണോ? താങ്കൾ അതു പറയുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പ്രസംഗത്തിൽ യാദൃശ്ഛികമായി കടന്നുവന്നതാണോ?

സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനു മുൻപും ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എംഎൽഎ അല്ലാഞ്ഞതിനാൽ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല. ‘എക്സ്പോസിങ് പിണറായി എ ടു ഇസഡ്’ എന്ന ഒരു വിഡിയോ സീരീസ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഇക്കാര്യം ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി ഓർമയിൽ പറഞ്ഞു എന്നതല്ലാതെ ഈ നിലയ്ക്ക് ഇതു ചർച്ചയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല. തികഞ്ഞ ബോധ്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യം സഭയിൽ പരാമർശിച്ചെന്നു മാത്രം.

∙‘എക്സാ ലോജിക്കു’ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ആദ്യം പൊതു മണ്ഡത്തിൽ ഉയർത്തിയത് പി.ടി.തോമസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സഭയിൽ താങ്കളും ഉന്നയിച്ചത്?

അതെ. അന്ന് പലരും അത് നിഷേധിക്കുകയും വില കുറച്ചു കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ബോധ്യം വന്ന അവസരത്തിലാണ് എന്റെ വിഡിയോ സീരീസിൽ ആ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ടിവി ചർച്ചകളിലും ഞാൻ അത് അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ധാരണ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

∙മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷോഭിച്ചതു കണ്ടപ്പോൾ അന്ധാളിപ്പ് തോന്നിയോ?

അത് ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഞാനും ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. മറുപടി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നു വന്നപ്പോഴാണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അദ്ദേഹം പ്രകോപിതനായത്. അതിനു മുൻപ് ആരോ ഒരു പേപ്പർ അദ്ദേഹത്തിനു കൈമാറുന്നതും കണ്ടു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതു ശരിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എല്ലാ ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും മാത്രമേ ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ക്ഷോഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിശദീകരണത്തിനുള്ള അവസരം അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട തെളിവ് ഹാജരാക്കാമെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല. അമ്പരന്നു പോയി എന്നല്ലാതെ അതു കേട്ട് പകച്ചൊന്നുമില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

∙ ജെയ്ക് ബാലകുമാർ ഒരു പ്രഫഷനൽ, വീണ വിജയനും പ്രഫഷനൽ. അദ്ദേഹം വീണയുടെ ‘മെന്റർ’ ആയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം?

നിയമസഭയിലും അതിനു ശേഷം പുറത്തും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടറായ ജെയ്ക് ബാലകുമാർ മെന്റർ ആണെന്ന് വീണ തന്നെ പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രൈസ് വാട്ടറിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിരവധി ആയ കരാറുകളും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി. അതു ചർച്ചയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എക്സാ ലോജിക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആകുന്നു. പിന്നീട് ‘അപ്’ ആയപ്പോൾ ജെയ്ക് ബാലകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

അതു സംശയാസ്പദവും ദുരൂഹവും ആയിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംശയത്തിന്റെ കാർമേഘത്തിൽ ആക്കിയത് എന്നു മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സംശയത്തിലാക്കിയ മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടി ഞാൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.അതിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇത്. അദ്ദേഹം അതു മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ക്ഷോഭത്തോടെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം കൈവന്നു

∙ ജെയ്ക് ബാലകുമാർ പിഡബ്ല്യൂസിയുടെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റ പ്രവർത്തനമേഖല കേരളം അല്ല. അപ്പോൾ താങ്കൾ അതു ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ബോധപൂർവം ആണെന്ന് കരുതേണ്ടി വരില്ലേ?

ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന് ഗൂഢോദ്ദേശ്യമുണ്ട് എന്നു കരുതുന്നതിനേക്കാളും പ്രസക്തി അക്കാര്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിനു മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതിന് അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വച്ചതിന് ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് അതു ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പിഡബ്ല്യൂസിയുടെ ഡയറക്ടറായ ജെയ്ക് ബാലകുമാർ വീണയുടെ കമ്പനിയുടെ മെന്റർ ആണെന്ന വിവരം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? അസ്വഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ വിവരം മാറ്റി? ഈ ചോദ്യത്തിന് പൊതു സമൂഹത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

∙വെബ്സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതും പുതുക്കുന്നതും സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? അതിൽ സാങ്കേതികമായ ചില കാര്യങ്ങളും അന്തർഭവിക്കാറുണ്ട്.രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിനെയെല്ലാം സമീപിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?

പുതുതായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. കൊടുത്ത പണത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എക്സ്പയറി ആയെന്നും അങ്ങനെ ഡൗൺ ആണെന്നും ആണ് വീണ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ എക്സാലോജിക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിനായി ഹോസ്റ്റിന് പണം അടച്ചത് ഏഴാം മാസമാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെ ക്ലൗഡ് സ്പേസ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്, അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വർഷത്തിലെ ഏഴാം മാസമാണ് അത് തീരേണ്ടത്.

എന്നാൽ ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയത് നാലാം മാസത്തിലോ അഞ്ചാം മാസത്തിലോ ആണ്. അടച്ച പണത്തിന്റെ കാലാവധി പിന്നിട്ടതു കൊണ്ടാണ് എന്നത് അപ്പോൾ ആധികാരികമായ ഒരു മറുപടി അല്ല. ഇത്രയും ചർച്ച ആയ സ്ഥിതിക്ക് വീണയ്ക്ക് അക്കാര്യം കുറച്ചു കൂടി കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഡൗൺ ആയിട്ട് ആപ് ആകുമ്പോൾ ജയ്ക് ബാലകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി എന്നതും ഒരു ചോദ്യം ആണല്ലോ.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സജി ചെറിയാൻ.

∙ വീണയുമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഉള്ള അവസരം താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ?

അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ അഭിമുഖം കണ്ടിരുന്നു. അവരെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്നല്ലാതെ കണ്ടു സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുബാംഗം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ സ്നേഹാദരവും എനിക്ക് അവരോട് ഉണ്ട്.

∙വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചെന്ന വലിയ വിമർശനം പക്ഷേ താങ്കൾ കേൾക്കുകയാണല്ലോ?

രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുടുബാംഗങ്ങളെ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വഴിച്ചിഴക്കന്നതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ വീണ വിജയൻ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലല്ലോ. അവർ കോടികൾ മൂല്യം വരുന്ന ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ്. ആ കമ്പനി പൊതു സമൂഹത്തിനു മുന്നിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥയാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ ഭാര്യ കമല വിജയനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനമാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യം ശരിയാണ്.അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ‘ഹോം മേക്കർ’ ആണ്. പക്ഷേ വീണയെ അങ്ങനെ മാത്രമായി കരുതാൻ കഴിയില്ല.

∙ജെയ്ക് ബാലകുമാർ എന്ന പേരിൽ താങ്കൾ പിറ്റേന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം മാറിപ്പോയെന്നും പിൻവലിച്ചെന്നും വിമർശനം ഉണ്ടായല്ലോ?

ജെയ്ക് ബാലകുമാറിന്റെ ഒരു ചിത്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജെയ്ക് ബാലകുമാറിന്റേതാണ് എന്ന പേരിൽ സൈബർ ലോകത്ത് പല ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ ഒരു വീഴ്ചയോ പിശകോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല

∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കും എതിരേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചോ? ആ വീണ്ടുവിചാരം തോന്നിയോ?

താരതമ്യേന ഒരു പുതുമുഖമായ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടണോ എന്നു ചോദിച്ചവരുണ്ട്.അതിന്റെ ഭാഗമായ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും എല്ലാം വരില്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. കുറച്ചു കൂടി നയത്തോടെയും പ്രായോഗികമായും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ബുദ്ധി എന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സദുദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞതാകും. പക്ഷേ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല. സുതാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, രണ്ടാമത് അഡ്ജസറ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് എനിക്കു താൽപര്യമില്ല. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് ആദരവ് ആകാം. പക്ഷേ പരസ്പര ധാരണയുടെ പുറത്തുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവ് അല്ല ഞാൻ.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ.

∙ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു, വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനം താങ്കളുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ നടത്തിയത്?

ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പാട് ചർച്ച നടന്നു. നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പറയുകയും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നോ പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ ഔദ്യോഗിക മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. നിയമസഭയിൽ രണ്ടാമതും അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. അവർ മറുപടി പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർഥം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നല്ല. എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം നിൽക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മറുപടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൽക്കാലം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിർത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

∙ അതായത് വീണക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ താങ്കൾക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ല എന്നാണോ?

വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരാമർശത്തിലും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ഞാൻ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ദുബായിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി എന്നു പറഞ്ഞ് നയന്ത്രചാനൽ വഴി ഒരു ബാഗ് അയച്ചത് എന്തിന് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. അതിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലും ഗൗരവം അക്കാര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത്.അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.

∙കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസും താങ്കളും സഭയിൽ കുറേ നേരം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായി. ‘ന്യൂ വീഞ്ഞ് ഇൻ ഓൾഡ് കുപ്പി’ എന്നെല്ലാം നേരത്തെ താങ്കളോട് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം അകൽച്ചയൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലേ?

പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു ധരിപ്പിച്ചു, പരിശോധിച്ച് മറുപടി പറയാം എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല.

∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം സൈബർ സഖാക്കളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറിയല്ലോ?

ഡിവൈഎഫ്ഐയേയും എസ്എഫ്ഐയേയും എല്ലാം വിദ്യാർഥി കാലം മുതൽ നമ്മുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം ഏതു നിലയ്ക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ എല്ലാ അന്വേഷണവും അവർ എനിക്കെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതു നടക്കട്ടെ.

∙വീണയുടെ വെബ്സൈറ്റിനക്കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച താങ്കളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതു തുറക്കുമ്പോൾ എന്തോ ചൈനീസ് ഉപകരണ കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങളാണല്ലോ പുറത്തു വരുന്നത്?

അത് ശരിയാണ്. വെബ്സൈറ്റ് വിലാസമായി എന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ മുൻപ് കൊടുത്തിരുന്നത് മാത്യു കുഴൽ നാടൻ ഡോട്ട് കോം എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി ഞാൻ കുഴൽനാടൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മാറ്റി. ആർട്ട്ഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ ട്രാഫിക് നടക്കുന്ന ഡൊമെയ്ൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതു ചിലർ വാങ്ങിയിടുന്ന രീതി ഉണ്ട്. അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴാകും നമ്മൾ അക്കാര്യം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പണം കൊടുത്തു തിരികെ വാങ്ങണം. എന്റെ പഴയ വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി അങ്ങനെ വാങ്ങി എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഡൊമൈയ്ൻ വാങ്ങിയ കാലാവധി പിന്നിട്ട ശേഷം പണം അടച്ച് പുതുക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ.

∙നല്ല വക്കീൽ കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ, സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേത് മെറിറ്റുള്ള കേസാണോ?

ഒരാളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കേസിന്റെ മെറിറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതു പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള ഗൗരവവമോ മൂല്യമോ ഇല്ലെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. തെളിവുകൾ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ആധികാരികതയോടെയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു കേസ് കെട്ടിപ്പൊക്കാം എന്നു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പറയാനും സാധിക്കില്ല. അതേ സമയം മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർത്തും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല.

∙ നിയമസഭയിലെ വേഷത്തിൽ അടക്കം താങ്കളുടെ വക്കീൽ പരിവേഷം പ്രകടമാണ്. പലരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ‘അഡ്വക്കേറ്റ് ’ ജോലി അവരുടെ പേരിന് മുന്നിൽ വക്കുന്ന ആഭരണം മാത്രമാണ്. താങ്കൾ പക്ഷേ പ്രഫഷനും തുല്യപ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട്.

തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ അഭിമുഖത്തിനായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ദിവസവും കോടതിയിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരു കേസിൽ എങ്കിലും അഭിഭാഷകനായി ഹാജരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം അത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഉയർന്നുവന്നത്. അത് അതേപടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എന്റെ പ്രയത്നവും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നല്ല മേൽവിലാസം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടെ അഭിഭാഷക ജോലിയെ ഞാൻ കാണുന്നു. എന്റെ ലോ ഫേമിന് നല്ല പാർട്ണേഴ്സുണ്ട്. കേരളത്തിലും പുറത്തും ഓഫിസുകളുണ്ട്. നല്ല നിലയിൽ പോകുന്നു. വരുമാനം എന്നതിനേക്കാൾ ആ ജോലി എന്റെ പാഷൻ തന്നെയാണ്.

∙ പക്ഷേ ഈ ‘പാഷന്റെ’ പേരിൽ താങ്കൾ പുലിവാല് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു പോക്സോ കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരന്റെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് വിമർശന വിധേയമായല്ലോ?

എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തത്. പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്താനായി ആ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയോ അയാളെ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു.എന്നാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറുശതമാനവും എനിക്കു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് എന്ന പേരിൽ മാത്രം ഒരാൾ വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തന്റേടം കാണിക്കുന്നത് ദൗർബല്യമായി കരുതിയില്ല. കോടതിയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

∙പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ, ഒരിക്കൽ വയലാർ രവിയുടെ നാലാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ഒപ്പമാണോ?

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയൻ വയലാർജി തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയാണ്. നാലാം ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം തന്നെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നതു വരെ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നു. അതിനു ശേഷം ആരോടും തുറന്ന കൂറു കാണിക്കാനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ പോയിട്ടില്ല. അതു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപു തന്നെ നല്ല അവസരങ്ങൾ എനിക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റേതായ ഒരു സ്പേസിൽ നിലനിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഇന്നു നേതൃത്വത്തിലുളള എല്ലാവരുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

∙ പക്ഷേ നാലാം ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതായ ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി താങ്കൾ മാറിയിരുന്നില്ലേ?

ഇല്ല. അന്ന് പാർട്ടിയിൽ എയും വിശാല ഐയും എന്നീ രണ്ടു ചേരികൾ മാത്രമായപ്പോൾ നാലാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായവർ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടാണ് അടുപ്പവും മാനസിക ഐക്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ചെന്നിത്തലയോടു തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ ഭാഗമായി കടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനു ഞാൻ പോയിരുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊരു ചിത്രീകരണം എന്നെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അതേ സമയം വിശാല ഐയുടെ ഭാഗമായി എന്നെയും കണ്ടിരുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്.

∙ പക്ഷേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കനു പകരം മൂവാറ്റുപുഴ സീറ്റ് താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കാതെ ആണെന്നു കരുതാൻ കഴിയുമോ?

അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. വാഴക്കൻജിയെ ഒഴിവാക്കി എന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല. പാർട്ടിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ, സർവേകൾ തുടങ്ങിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ മറ്റൊരു സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും അവർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് രമേശ്ജി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയാറായി എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിനു ശ്രമിച്ചു എന്നത് ശരിയായായിരിക്കില്ല.

രമേശ് ചെന്നിത്തല.

∙പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥി ആയിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജെഎൻയുവിൽ ചേർന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ഇടവേള വരുമെന്ന ആശങ്ക തോന്നിയിരുന്നില്ലേ?

1996 ൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായതു മുതൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടേയില്ല. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം മൂലം എന്റെ പഠനം മുടങ്ങി, ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്നെല്ലാം പലരും പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നൊടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരും അങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവരരുതെന്ന് പല യോഗങ്ങളിലും ഞാൻ സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എന്റെ പഠിത്തം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആദ്യം വിദ്യാർഥി, പിന്നെ നേതാവ് എന്നതായിരിക്കണം പഠനകാലത്തെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്. ജെഎൻയു എന്നത് എന്റെ വലിയ ഒരു മോഹം തന്നെയായിരുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവിടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു, എട്ടു വർഷക്കാലം ഉണ്ടായി. പ്രവേശിച്ച അന്നു മുതൽ അവിടെയും സജീവമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. എന്റെ മുൻഗണനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

ജെഎൻയു പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അക്കാദമിക്സ്, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം, മൂന്നാമത് വക്കീൽ എന്ന പ്രഫഷനും ആയിരുന്നു. ജെഎൻയുവിനു ശേഷം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രഫഷനും പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സുമായി. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നാമതും വക്കീൽപ്പണി രണ്ടാമതുമാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരു പ്രഫഷനിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ മതിപ്പ് ഉളവാക്കും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ കൂടി മാറണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം

∙കെഎസ്‌യുവിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും പ്രതീക്ഷിച്ച അവസരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ?

ശരിയാണ്. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മത്സരം എന്ന പ്രതികൂലമായി പലപ്പോഴും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്‌യു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിമുഖത്തിനായി ഞങ്ങൾ നാലു പേരെയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം വിളിച്ചത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആ അഭിമുഖം നടത്തിയവർ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നീടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

∙‘കുഴൽനാടൻ’ എന്ന കൗതുകകരമായ ഈ സർനെയിം ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്?

എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ‘കുഴൽനാടൻ’ എന്ന കുടുംബപ്പേര് എന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തതാണ് എന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. യഥാർഥത്തിൽ എൽകെജിയിൽ ചേർത്തപ്പോൾ എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇട്ട പേരാണ് ‘മാത്യു കുഴൽനാടൻ’ എന്നത്. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉള്ള പേരും ഇതു തന്നെയാണ്. അപ്പച്ചൻ ഇട്ട ഈ പേരിനോട് ഇഷ്ടം മാത്രമേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ.

