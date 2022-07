മെട്രോയിൽ പിറന്നാളാഘോഷം; തിക്കിത്തിരക്കി ആരാധകർ; അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബർക്ക് ജാമ്യം

നോയിഡ∙ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനായി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആരാധകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബര്‍ക്ക് ജാമ്യം. ‘ഫ്‌ളൈയിങ് ബീസ്റ്റ്’ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഉടമയായ ഗൗരവ് തനേജയെയാണ് നോയിഡ പൊലീസ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഗൗരവിന്റെ പിറന്നാള്‍ നോയിഡയിലെ സെക്ടര്‍ 51 മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനില്‍വച്ച് ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാര്യ റിതു രതീ തനേജ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ, ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകര്‍ ഗൗരവിനെ കാണാനായി മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.

ഇതോടെ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിലും പരിസരത്തും തിക്കും തിരക്കും വർധിച്ച്, വലിയ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായി. ഉന്തിലുംതള്ളിലും പെട്ട് നിരവധി പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. യാത്രക്കാര്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മെട്രോ അധികൃതര്‍ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ആളുകളെ നീക്കി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഗൗരവിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ തന്നെ പ്രമുഖരായ യുട്യൂബർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഗൗരവ് തനേജ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഫ്‌ളൈയിങ് ബീസ്റ്റ്’, ‘ഫിറ്റ് മസിൽ ടിവി’, ‘റസ്‌ബാരി കെ പപ്പാ’ എന്നീ യുട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അഞ്ചു ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് ഗൗരവിന്റെ വരുമാനമെന്നാണു വിവരം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 3.3 ദശലക്ഷം ഫോളവേഴ്സും യുട്യൂബിൽ 7.58 ദശലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമുണ്ട്. ഐഐടി ഖരഗ്പുരിൽനിന്നു സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയ ഗൗരവ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നിയമ വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: YouTuber Gaurav Taneja Gets Bail After Arrest For Birthday Bash At Metro Station