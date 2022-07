പനീർസെൽവത്തിനു തിരിച്ചടി; എടപ്പാടി പളനിസാമി അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക്

ചെന്നൈ∙ അണ്ണാംഡിഎംകെയിലെ ചേരിപ്പോരിൽ ഒ.പനീർസെൽവത്തിനു തിരിച്ചടി. എടപ്പാടി പളനിസാമി വിളിച്ച പാർട്ടി ജനറൽ കൗണ്‍സിൽ യോഗം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പനീർസെൽവം വിഭാഗം നൽകിയ ഹർജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. രാവിലെ 9.15നു ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗത്തിന് 9 മണിക്കാണ് കോടതി അനുമതി ന‍ൽകിയത്. ഇതിനിടെ, അണ്ണാ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്ത് ഇരുവിഭാഗം പ്രവർത്തകരും ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി. ഒരാൾക്കു കുത്തേറ്റു.

കോടതി വിധി പനീർസെൽവത്തിന് എതിരായതോടെ എടപ്പാടി പളനിസാമിയെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഒപിഎസിനെ ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 2500ലധികം പേരുള്ള ജനറൽ കൗൺസിലിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപിഎസ് അനുകൂലികളാണ്.

പളനിസാമി വിളിച്ച യോഗം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പനീർസെൽവം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിയമപ്രകാരം കോ–ഓർഡിനേറ്റർക്കും ജോയിന്റ് കോ–ഓർഡിനേറ്റർക്കും മാത്രമേ യോഗം വിളിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പുതുതായി നിയമിതനായ പ്രസീഡിയം ചെയർമാൻ വിളിച്ച യോഗം സാങ്കേതികമായി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒപിഎസ് പറഞ്ഞു.

എന്ന‌ാൽ, ജൂൺ 23ന് നടന്ന മുൻ യോഗം ഇരു നേതാക്കളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അംഗീകാരം നൽകാത്തതിനാൽ പ്രസീഡിയം ചെയർമാൻ യോഗം വിളിച്ചത് നിയമപരമാണെന്ന് ഇപിഎസ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ മാതൃക സ്വീകരിച്ചാണ് 2017ൽ ഒപിഎസിനെ പാർട്ടി മേധാവിയായി നിയമിച്ചതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി.

പാർട്ടിയിൽ ഏക നേതൃത്വം മതിയെന്നാണ് ഇപിഎസിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരട്ട നേതൃത്വം തുടരണമെന്ന് ഒപിഎസും പറയുന്നു. വങ്ങാരത്തെ യോഗ വേദിയിൽ ഒപിഎസിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എംജിആർ, ഇപിഎസ്, ജയലളിത എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

