ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 380 ഡോളർ വരെ?; ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വില നാലിരട്ടിയിലേക്കോ?

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറയുമെന്നോർത്ത് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, ഈ വിലയിടിവ്. ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വലിയ മാന്ദ്യത്തിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ സൂചനയായേ ഈ എണ്ണവിലക്കുറവിനെ കാണാവൂ എന്നാണ് രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം എണ്ണവില പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്കു പോകുമെന്ന പ്രവചനമാണ് ജെപി മോർഗൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത്. ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 380 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നുള്ള സാധ്യതകളാണ് ജെപി മോർഗൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞാലും ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നാലും മാന്ദ്യം എന്ന തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തുവിടുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിലക്കുറവിലൂടെ നമ്മുടെ എണ്ണച്ചെലവിൽ അൽപമെങ്കിലും കുറവു പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ടോ? അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉപരോധം ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ച് ആഗോള വിപണിയിൽ വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിലേക്ക് റഷ്യയെ നയിക്കുമോ? ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജെപി മോർഗന്റെ പ്രവചനം സത്യമാകുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില നാലിരട്ടിയായി ഉയരുമോ? എന്തായാലും ക്രൂഡ് വിലയാണ് രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സൂചികകളിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത്.

∙പിടിവിട്ടുയരുമോ 380 ഡോളറിലേക്ക്?

വരും നാളുകളിൽ 65 ഡോളർ മുതൽ 380 ഡോളർ വരെ ക്രൂഡ് വില ചാഞ്ചാടുമെന്ന പ്രവചനമാണ് രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായ ജെപി മോർഗൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ജെപി മോർഗന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ നാലിരട്ടി വരെ ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നാൽ 85 ശതമാനവും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും? അതും ഡോളറിനെതിരെ രൂപ തകർന്നടിയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ... രൂപ തളരുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ കരുതൽ ധന ശേഖരം കുറയുകയാണ്.

ഡോളർ വിറ്റഴിച്ച്, ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശ്രമങ്ങളൊന്നും കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 80 ലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 380 വരെ എത്തിയേക്കാമെന്നുള്ള ഇടിത്തീ പോലുള്ള പ്രവചനം. റഷ്യയുടെ മേൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉപരോധങ്ങളും വിലക്കുകളുമാണ് എണ്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുകയെന്നാണ് ജെപി മോർഗന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ക്രൂഡ് വിൽപനയ്ക്ക് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമേർപ്പെടുത്തിയാൽ റഷ്യ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കാമെന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

റഷ്യ ക്രൂഡ് ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ ആഗോള തലത്തിൽ ക്രൂഡ് വില ഉയരും. ഈ തന്ത്രത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് റഷ്യയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ–7 രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്കും നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എണ്ണ കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് സ്വർണം. ബ്രിട്ടനിലേക്കാണ് റഷ്യ ഏറ്റവും അധികം സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശക്തികളായ ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇനി സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അടക്കം റഷ്യയെ പുറത്താക്കിയതോടെ റഷ്യൻ കറൻസിക്ക് പ്രധാന പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് സ്വർണമാണ്. റഷ്യ ഏറ്റവും അധികം സ്വർണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനിലേക്കാണ്. 380 ലേക്ക് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയർന്നാൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് അതു താങ്ങാനാവില്ല. ലോകം സമ്പൂർണ മാന്ദ്യത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്യും. റഷ്യയുടെ എണ്ണക്കയറ്റുമതിയെ ഉപരോധങ്ങൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കം കരുതലോടെ മാത്രം വേണമെന്നാണ് ജെപി മോർഗനിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

∙എണ്ണവിലക്കുറവെന്നാൽ മാന്ദ്യം?

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധസമയത്ത് 128 ഡോളർ വരെ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയർന്നു. എണ്ണവില കുറയാനുള്ള അനുകൂല ആഗോള ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പക്ഷേ, വിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് മാന്ദ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും വരുന്നുണ്ട്. മുൻനിര രാജ്യാന്തര ഏജൻസിയായ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പും ക്രൂഡ് വില ഇടിഞ്ഞത് മാന്ദ്യം മൂലം ആഗോള തലത്തിലുള്ള എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വില 65 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്. 2023 ൽ മാന്ദ്യം രൂക്ഷമാകുകയും ക്രൂഡ് വില 45 ഡോളറായി ഇടിയുമെന്നുമാണ് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവചനം. മാന്ദ്യം മൂലം ലോകമെങ്ങും എണ്ണ ഉപയോഗം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുമെന്നും ഇതുമൂലം ഡിമാൻഡ് കുറയുമെന്നുമാണ് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പഠനം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

∙യുദ്ധം തീരുമാനിക്കും, വില

എന്തായാലും സമീപ ഭാവിയിൽ ക്രൂഡ് വിലയിൽ കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തിനു തന്നെ. യുദ്ധം എത്ര വേഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുവോ അത്ര വേഗത്തിൽ വില കുറയുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും മേഖലയിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം പുലരുകയും ചെയ്താൽ റഷ്യയ്ക്കുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ അയവു വരും. വിലപ്പെരുപ്പം, മാന്ദ്യം എന്നീ ഭീഷണികൾക്കും അയവുണ്ടാകും. യുദ്ധം അവസാനിച്ചെങ്കിലേ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല പൂർവസ്ഥിതിയിലാകൂ.

∙പ്രവചനങ്ങൾ ഫലിക്കുമോ?

ക്രൂഡ് വിലയെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഏജൻസികളും നടത്താറുണ്ട്. ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സൂചിക എന്ന നിലയിലാണ് ക്രൂഡ് വിലയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ പഠനവിഷയമാകുന്നത്. യുദ്ധം തുടരുന്നതും റഷ്യയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഉൽപാദനം 5 ദശലക്ഷം ബാരൽ വരെ പ്രതിദിനം കുറച്ചാലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന റഷ്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ജെപി മോർഗന്റെ പ്രവചനത്തിനു പിന്നിൽ. 2008 ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് 200 ഡോളർ വരെ വില ഉയരുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റേതായിരുന്നു പ്രവചനം. എന്നാൽ 2008 അവസാനത്തോടെ ക്രൂഡ് വില 45 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിയുമെന്ന് വീണ്ടും ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് പ്രവചനം മാറ്റി. അത്രയെളുപ്പമല്ല ക്രൂഡിന്റെ വില പ്രവചിക്കാൻ. ക്രൂഡ് വിലയുടെ ഭാവി ഡിമാൻഡ് കൂടാനും കുറയാനുമുള്ള സാധ്യതകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല. ക്രൂഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവരേറെയുണ്ട്. നിക്ഷേപക ഡിമാൻഡ്, അവധിവ്യാപാരത്തിൽ ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയും വിലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഇതിനെല്ലാമുപരി ഡോളറിന്റെ മൂല്യവും ക്രൂഡ് വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. മാന്ദ്യം ഭയന്ന് ഫ്യൂച്ചർ വിപണിയിൽ വിറ്റൊഴിക്കൽ നടന്നതാണ് ക്രൂഡ് വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായതിനു കാരണം. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ വില ഉയരുകയും ചെയ്തു.

∙ഇന്ത്യയിൽ വില കുറയുമോ?

ക്രൂഡിന്റെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വിലക്കുറവിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. 14 ദിവസത്തെ രാജ്യാന്തര വിലയുടെ ശരാശരി, രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വില നിർണയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിലെ വില പിടിച്ചുനിർത്തലിൽ വ്യക്തമാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ വില വർധിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാകകുന്നത്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. ദിവസേന വില നിർണയിക്കുമെന്നാണ് ചട്ടമെങ്കിലും നാളുകളായി ഇപ്പോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നികുതി കുറച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വില ഇനിയും താഴേക്കു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിലയിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലുമുള്ള ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കുറവുകൾ ഫലത്തിൽ രാജ്യത്തിനു ലഭിക്കില്ല.

