കാസർകോട് അഭിഭാഷകൻ ട്രെയിനിൽനിന്നു വീണു മരിച്ചു

കാസർകോട്∙ ഭാര്യയോടും മക്കളോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുകയായിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ ട്രെയിനിൽനിന്നു വീണു മരിച്ചു. തൃശൂർ അവണൂർ വെളപ്പായ മണിത്തറ കാർത്തിക മന്ദിറിലെ കെ.ആർ.വത്സൻ (77) ആണ് മരിച്ചത്. ബേക്കൽ ഉദുമ നമ്പ്യാർ കീച്ചിലിൽ റെയിൽവേ പാളത്തിലാണു ഇദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

കുടുംബസമേതം വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോയതായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ട്രെയിനിൽ മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 10 പേരടങ്ങിയ സംഘം പല കംപാർട്ട്മെന്റുകളിലായി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ബേക്കലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ട്രെയിനിൽനിന്നു വീണ വിവരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചത്. പിന്നിടാണ് വത്സനെ സീറ്റിൽ കാണാതായത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്നു നടത്തിയ തിരച്ചലിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തി. സ്വദേശത്തേക്കു കൊണ്ടു പോയി.

ഭാര്യ. ഡോ.ഭാർഗവി വത്സൻ. മക്കൾ: രമ്യ (ഓസ്ട്രേലിയ), രശ്മി. മരുമക്കൾ: അഭിലാഷ്, ബിജുരാജ്. സഹോദരങ്ങൾ. ഡോ.ആനന്ദൻ, സരസൻ, ബേബി.

English Summary: Man fell off from train in Kasargod, died