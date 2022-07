ചരിത്രത്തിലെ വൻ ഇടിവിൽ രൂപ വീണ്ടും; വിനിമയനിരക്കിൽ പ്രവാസികൾക്ക് നേട്ടം

കൊച്ചി ∙ യുഎസ് ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ. തിങ്കളാഴ്ച 22 പൈസ കൂടി ഇടിഞ്ഞതോടെ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 79.48ൽ എത്തി. ഐടി, ടെലികോം രംഗത്തെ ഉയർന്ന വിൽപനസമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഹരിവിപണിയിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നതാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാൻ സഹായകമായതെന്ന് കറൻസി വിനിമയ വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്റർബാങ്ക് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് 79.30ൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് 79.24 രൂപയ്ക്ക് വിനിമയം നടന്നു. വൈകിട്ടോടെ 79.48ൽ എത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡോളറൊന്നിന് 79.38 രൂപയിലെത്തിയതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യം.

ദിർഹവുമായുള്ള വിനിമയത്തിലും രൂപയുടെ വില വീണ്ടും താഴേക്കുപോയി. 23 പൈസയുടെ ഇടിവോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് ദിർഹമെത്തി. ഒരു ദിർഹത്തിന് 21.66 രൂപ നൽകണം. ഡോളറുമായുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 79.48 ആയതിനു പിന്നാലെയാണ് ദിർഹത്തിന്റെ മൂല്യവും വർധിച്ചത്.

അതേസമയം, ഡോളറിന്റെ വിലക്കയറ്റം പ്രവാസികൾക്കു നേട്ടമാണ്. ഐടി ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഔഷധങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, പ്രത്യേകതയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ വിനിമയനിരക്കിൽ ഈ ഇടിവ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ ആഘാതവുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ല.



English Summary: Rupee falls 22 paise to record low of 79.48 against US dollar