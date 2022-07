ശ്രീലങ്ക – ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ ദ്വീപുരാഷ്ട്രം. ശ്രീലങ്കയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചൈനയ്ക്കു സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ചരക്കുനീക്കങ്ങളിൽ കണ്ണുപതിയും. അപ്പുറത്ത് പാക്കിസ്ഥാനും ഇപ്പുറത്ത് ശ്രീലങ്കയും സ്വാധീനത്തിലായാൽ ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കാനുള്ള ചൈനീസ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയും. ഇതാണ് ശ്രീലങ്കയെ ചൈനയ്ക്കു പ്രധാനപ്പെട്ടതാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലങ്കയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരവും ചൈന പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല.

പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയോടു ചായ്‌വു കാട്ടിയിരുന്ന ലങ്കയിൽ രാജപക്സെമാർ അധികാരം പിടിച്ചതോടെയാണ് ചൈന കളംപിടിച്ചത്. ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്ന് വായ്പകൾ ലങ്കയിലേക്ക് ഒഴുകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും മറ്റുമായി വൻതോതിൽ ചൈനീസ് നിക്ഷേപമെത്തി. എന്നാൽ ലങ്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ചൈനയുടെ കൈവിട്ടു. ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലങ്കയെ വീണ്ടും അടുപ്പിക്കാനാകുമോ? വൻ ധനസഹായവും ഇന്ധനവും മറ്റു സഹായങ്ങളും ഇന്ത്യ ലങ്കയ്ക്കു വാരിക്കോരി നൽകുന്നുണ്ട്. കടക്കെണിയിലായ ഒരു രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുകയെന്നതു മാത്രമല്ല, ചൈനയെ അകറ്റിനിർത്തുകയെന്നതും ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ലങ്കയെ കരകയറ്റാനായി കടുത്ത ഉപാധികളുമായി രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐഎംഎഫ്) രംഗത്തുണ്ട്. പക്ഷേ, ലങ്കയെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽനിന്നു കരകയറ്റാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കോ മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കോ സാധിക്കുമോ? ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ താൽപര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ലങ്കയിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാനാകുമോ?

ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനു പുറത്ത് ഗ്രാഫിറ്റിക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

ക്ഷമ നശിച്ച ജനത, ഭരണകൂടമില്ലാതെങ്ങനെ?

മേയ് 9 നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയുടെ പേരു നിർദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം ജൂലൈ 9 ന് റനിലിന്റെ സ്വകാര്യവസതിയിലേക്കു കടന്നുകയറി തീയിടുകയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭകർ ചെയ്തത്. വളരെ കടുത്ത ദൗത്യമാണ് റനിലിന് അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ ലഭിച്ചത്. ക്ഷുഭിതരായ ലങ്കൻ ജനതയെ സമാധാനിപ്പിച്ച്, ഐഎംഎഫുമായും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായും ചർച്ച നടത്തി സാമ്പത്തികരംഗത്തെ കരകയറ്റുകയെന്നതായിരുന്നു റനിലിന്റെ ദൗത്യം. അതിനു സാവകാശം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും. പക്ഷേ വൻസാമ്പത്തികത്തകർച്ചയും അതിന്റെ ദുരിതവും കൊണ്ടു ക്ഷമ നശിച്ച ലങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽനിന്നു കരകയറണമെന്നു മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. രാഷ്ട്രീയക്കാർ പരസ്പരം തർക്കിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുമിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്നു കാര്യങ്ങൾ നീക്കി ഫലം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന അന്ത്യശാസനം കൂടിയാണ് സമരക്കാർ നൽകിയത്. പണപ്പെരുപ്പം 50 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. ഒരു ശ്രീലങ്കൻ രൂപയ്ക്ക് 350 ഡോളർ വരെ നിരക്കിലെത്തി. കൃത്യമായ സർക്കാർ അധികാരത്തിലില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന ക്ഷാമം വരുംദിവസങ്ങളിൽ രൂക്ഷമാകും. ഭരണകൂടമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധി ഇനിയും കടുക്കും.

പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസി‍ഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവളപ്പിൽ കടന്നു നീന്തൽക്കുളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. (Photo by AFP)

കൃത്യമായ ഒരു ഭരണകൂടം വരാതെ എങ്ങനെ ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഐഎംഎഫുമായും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്താനും അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന കടുത്ത ഉപാധികൾ പാലിക്കാനും രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അരാജകത്വം നിലനിന്നാൽ ഉടനെയൊന്നും ലങ്ക പഴയസ്ഥിതിയിലേക്കു പോകില്ല. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ലങ്കയിൽ അരങ്ങേറിയത്. അതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയുടെയും പിൻബലമില്ലായിരുന്നു. അറബ് വസന്തം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുപോലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ജനരോഷമാണ് ലങ്കയിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണെന്നതാണ് വസ്തുത. യെമൻ, സിറിയ, ഇറാഖ്, ലിബിയ, സുഡാൻ, തുനീസിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അരാജകത്വം നടമാടുന്നു. ഭാവി ഇപ്പോഴുമവർക്ക് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന പ്രക്ഷോഭകാരികൾ (Photo by Arun SANKAR / AFP)

ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ രാജപക്സെമാർ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, പൂർണമായും അവരുടെ നിഴലിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ലങ്കയിൽ വരേണ്ടത്. 13ന് രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണ് ഗോട്ടബയ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ സ്പീക്കർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കും. ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പ്രസിഡന്റ് അധികാരമേറ്റെടുക്കണം. ആ സർക്കാരിന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കണം.

ഐഎംഎഫിന്റെ ഉപാധികൾ കഠിനം, ചൈന സമ്മതിക്കുമോ?

രാജ്യത്തെ കരകയറ്റാൻ ഐഎംഎഫിന്റെ കഠിന ഉപാധികൾ ശ്രീലങ്ക അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും. ശ്രീലങ്കയുടെ വിദേശകടത്തിൽ 15% ചൈനയിൽനിന്നുള്ളതാണ്. ഈ കടം തിരിച്ചടവിന്റെ ഉപാധികൾ ഐഎംഎഫിന്റെ ഉപാധികൾക്ക് അനുസരിച്ചു മാറ്റേണ്ടിവരും. അതിനു ചൈന സമ്മതിക്കുമോ എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. തിരിച്ചടവു മുടങ്ങിയതിനാൽ ലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖവും സമീപത്തെ ഏക്കറുകണക്കിന് സ്ഥലവും 99 വർഷത്തേക്ക് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന പ്രക്ഷോഭകാരികളിലൊരാൾ ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

അതേസമയം, ‘അയൽക്കാർ ആദ്യം’ എന്ന ഇന്ത്യൻ നയത്തിലാണ് ലങ്കയിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത്. പണമായും മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനങ്ങളായും ഇന്ത്യ വാരിക്കോരി ലങ്കയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി, പാൽപ്പൊടി, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇന്ത്യ ലങ്കയ്ക്കു നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും സഹായം നൽകാൻ രാജ്യം തയാറാണ്. എന്നാൽ ലങ്കയുടെ ഭരണസ്ഥിരതയില്ലായ്മയ്ക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടാൻ പാടില്ല. അതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും താൽപര്യമില്ല. ഇന്ത്യയോടു താൽപര്യമുള്ള പുതിയൊരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നതാണ് ആവശ്യം. ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായാൽ അത് ഇന്ത്യയ്ക്കും തിരിച്ചടിയാകും.

മഹിന്ദ രാജപക്സെയും, ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയും. 2019 നവംബർ 22ലെ ചിത്രം. (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP)

ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രതിസന്ധി ഇതുവരെ

ശ്രീലങ്കയെ അടക്കിഭരിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പതനമാണ് ഇന്ന് ലങ്കൻ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജപക്സെ കുടുംബത്തിലെ ആ നാലു സഹോദരങ്ങൾ ലങ്കയ്ക്കു വരുത്തിവച്ച നഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് കരകയറാനാകാത്ത വിധം ദ്വീപുരാഷ്ട്രത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ രാജ്യത്തെ ഹീറോകളായിരുന്നു രാജപക്സെമാർ. തമിഴ്പുലികളുടെ (എൽടിടിഇ) നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെ കൊലപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് അറുതി വരുത്തിയതുതന്നെയാണ് അവരുടെ താരപരിവേഷത്തിന്റെ കാതൽ. ഇടയ്ക്ക് ജനപിന്തുണ നഷ്ടമായെങ്കിലും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. പക്ഷേ, രാജപക്സെമാരുടെ പതനത്തിന്റെ തുടക്കവും അവിടെനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സിംഹള ബുദ്ധവിഭാഗത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗോട്ടബയയുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലുണ്ടായത്. ന്യൂനപക്ഷമായ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്‌ലിംകളെയും തമിഴരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഗോട്ടബയ തഴഞ്ഞു. നികുതികൾ കുറയ്ക്കുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഗോട്ടബയ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ ഉപദേശത്തിന് ചെവികൊടുക്കാതെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കി. സമ്പന്നരും ഇടത്തരക്കാരും ഈ തീരുമാനത്തെ ആദ്യം പിന്താങ്ങി. നികുതിദായകരായി 15 ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നത് കേവലം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽത്താഴെയായി. ഈ തീരുമാനം ലങ്കയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമേൽ അടിച്ചുകയറ്റിയ ആണിയായി മാറി. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ താഴേക്കു പോയപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വരുമാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കു ലങ്കയെത്തി. പിന്നാലെ കോവിഡും. ഈ സമയം ആരോഗ്യ മേഖലയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗോട്ടബയയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹവുമേറി.

2022 മേയ് 10ലെ ചിത്രം. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ച ട്രക്ക്. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

പിന്നീട് 2020ൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രാജപക്സെമാർ അധികാരത്തിലെത്തി. പ്രസിഡന്റായി ഗോട്ടബയയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി മഹിന്ദയും രാജ്യം ഭരിച്ചു. പിന്നാലെ ഇളയ സഹോദരൻ ബേസിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിയായി. മുതിർന്ന സഹോദരൻ ചമാൽ കൃഷിമന്ത്രിയായി. പിന്തുടർച്ചയ്ക്കായി മഹിന്ദയുടെ മകൻ നമാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റം – യൂത്ത്, കായിക മന്ത്രിയായി. അവിടംകൊണ്ടും അടങ്ങാൻ ഗോട്ടബയ തയാറായില്ല. ഭരണഘടന തിരുത്തി പ്രസിഡന്റിന് അമിത അധികാരം നൽകാൻ പാർലമെന്റിനെക്കൊണ്ടു തീരുമാനിപ്പിച്ചു.

പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിചാരിച്ചതിലും മോശമായിരുന്നു കോവിഡിൽനിന്നു തിരിച്ചുവരാനുള്ള ലങ്കയുടെ ശ്രമങ്ങൾ. വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ വരാതായതോടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗം ഇടിഞ്ഞു. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കുറഞ്ഞുവന്നു. രാസവളങ്ങൾ വിലക്കി ഹരിതവള മാർഗത്തിലേക്ക് രാജ്യം മാറണമെന്നു ശഠിച്ചു. തൽഫലമായി നെൽകൃഷി 40 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞു. രാജപക്സെയെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന കർഷകർ ഇടഞ്ഞു.

2022 മേയ് 9ലെ ചിത്രം. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെ വീടിനു സമീപം പ്രതിഷേധക്കാരും സർക്കാർ അനുകൂലികളും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽനിന്ന്. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

ഇന്ത്യയെ പിന്തള്ളി രാജപക്സെമാർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ചൈനയ്ക്കായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായും ജപ്പാനുമായും ഒപ്പിട്ടിരുന്ന തുറമുഖ കരാർ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് റദ്ദാക്കി പിന്നീട് അതു ചൈനയ്ക്കു നൽകി. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ലങ്ക നട്ടംതിരിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈന സഹായിച്ചില്ല. നാണ്യപ്പെരുപ്പം വർധിച്ചു, ഇന്ധനക്ഷാമം ഉണ്ടായി, വിദേശനാണ്യ കരുതൽശേഖരം കുറഞ്ഞു. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കുറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പരിജ്ഞാനം കൂടുതലുള്ള മഹിന്ദയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഗോട്ടബയയോ മറ്റു സഹോദരങ്ങളോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. തിരിച്ചും. അവരുടെ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്യമായി പുറത്തുവന്നു. ഇതു രാജ്യമെങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ പേരിൽ ചമാലും ബ‌േസിലും നമാലും മറ്റു ചില മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചില്ല. മഹിന്ദയും ഗോട്ടബയയും മാറണമെന്നു മുറവിളിയുയർന്നു. മേയ് 9ന് മഹിന്ദ രാജിവച്ചു. എന്നാൽ മഹിന്ദയുടെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നേർക്ക് ആക്രമണം നടത്തി. ഇതു കൂടുതൽ പ്രതിഷേധത്തിനു വഴിവച്ചു. മഹിന്ദയും കുടുംബവും നാവിക താവളത്തിലേക്ക് ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്രാപിച്ചു – ഗോട്ട ഗോ ഹോം എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളികളുയർന്നു.

അധികാരത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാനുള്ള അവസാന ഉപാധിയായി പ്രധാന എതിരാളിയായ റനിൽ വിക്രമസിംഗെയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ ഗോട്ടബയ സമ്മതിച്ചു. സാമ്പത്തികരംഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയെന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് റനിലിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. 225 അംഗ പാർലമെന്റിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഏക എംപിയായിരുന്നു റനിൽ വിക്രമസിംഗെ. രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ഗോട്ടബയയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെ ഭരണം നടത്താനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. പക്ഷേ, റനിലിനും ലങ്കയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒടുക്കം പ്രതിഷേധക്കാർ വീടിനു തീവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നു.

2022 മേയ് 9ലെ ചിത്രം. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെ വീടിനു സമീപം പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാഹനവും ബസും കത്തിക്കുന്നു. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

രാജ്യം കത്തുമ്പോഴും ആഡംബരത്തിന് കുറവില്ല

ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം കയ്യടക്കിയ പ്രക്ഷോഭകർ കാണുന്നത് അത്യാഡംബരത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും സുഖത്തിലാണോ ഈ രാജപക്സെമാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഉയർത്തുന്നത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ സുരക്ഷാസേനയും ശ്രമിച്ചില്ല. ഗോട്ടബയയുടെ കട്ടിലിലും കസേരകളിലും നീന്തൽക്കുളത്തിലും പ്രക്ഷോഭകർ കയറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭകരെക്കൂടാതെ ഇത്രയും അത്യാഡംബരങ്ങൾ കാണാൻ ‘ടൂറിസ്റ്റു’കളും എത്തി.

വെറും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ കയറിയ രാജപക്സെ സർക്കാർ താഴെവീഴുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിപ്പിച്ചു. അവരത് അടക്കിവയ്ക്കാതെ ലങ്കൻ തെരുവുകളിലെ പ്രതിഷേധമായും ഒടുവിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം കയ്യടക്കുന്നതിലേക്കും വരെ കാര്യങ്ങളെത്തിച്ചു. 13ന് രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണ് ഗോട്ടബയ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിനിറ്റുകൾക്കുപോലും മണിക്കൂറുകളുടെ ദൈർഘ്യമാണ് ശ്രീലങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടുദിവസം എത്രത്തോളം ക്ഷമയോടെ പ്രക്ഷോഭകർ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസി‍ഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവളപ്പിൽ കടന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ. (Photo by AFP) പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസി‍ഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനു സമീപം പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ. (Photo by AFP)

