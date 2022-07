1999ൽ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ക്ഷണം; ഇപ്പോൾ ‘സർപ്രൈസായി’ രാജ്യസഭയിലേക്ക്!

ഇതുവരെ ഓടാത്ത ട്രാക്കിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്കിലാണു പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ്. തൃക്കോട്ടൂർ യുപി സ്കൂളിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷിന്റെ കൈപിടിച്ച് പൊടിപാറുന്ന മൈതാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ട്രാക്കിലെ താളവും നെഞ്ചിടിപ്പും ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന പി.ടി.ഉഷ എന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ നക്ഷത്രം ഇനി പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിൽ ഇന്ത്യൻ കായികലോകത്തിന്റെ ശബ്ദമാകും, മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമാകും. പി.ടി.ഉഷ എന്ന പേരിനു മുന്നിൽ ഒളിംപ്യൻ എന്ന തലവാചകം ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാലു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ പേരിന് അഴകായി ഇനി എംപി എന്ന രണ്ടക്ഷരവും ചേർക്കപ്പെടും. അഭിനന്ദന, ആശംസാ പ്രവാഹങ്ങൾക്കിടയിലിരുന്ന് ഉഷ സംസാരിക്കുന്നു...



∙ ഈ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? സ്വപ്നങ്ങളിൽ എന്നെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു പദവി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണോ?

രാജ്യസഭയിലെ ഈ നോമിനേറ്റഡ് പോസ്റ്റിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇക്കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട്. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും മേരി കോമുമൊക്കെ നോമിനേറ്റഡ് മെംബർമാരായി രാജ്യസഭയിലേക്കു കയറിപ്പോയപ്പോൾ പലരും എന്നോടു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉഷയ്ക്കെന്താ ഇതൊന്നും കിട്ടാത്തതെന്ന്. സത്യം പറയാമല്ലോ. അന്നും ഇന്നും ‍ഞാൻ ഇതു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, സച്ചിനെയും മേരിയെയുമൊക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കാലത്ത് ഞാനും, അറിയാതെ അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രം. പിന്നെ വിട്ടു. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എംപി പദവിയിലേക്കു നോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു.

∙ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഏതെങ്കിലും കക്ഷിയോട് മമത തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? മമതയുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് അടുപ്പമുണ്ടോ?

എനിക്ക് ആരോടും പ്രത്യേക അടുപ്പമില്ല. ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്‍ലറ്റിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും ബന്ധപ്പെടാറുമുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും പരിപാടികളിൽ അതിഥിയായി ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുമുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയവും നോക്കിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയം എനിക്കു പറ്റിയ കളരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായറിയാം. എന്റെ കുടുംബത്തിനും അക്കാര്യമറിയാം. മുൻപൊരിക്കൽ ഒരു ടിവി ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ അതു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്.

(രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വരുമോ എന്ന ഡയറക്ട് ചോദ്യത്തിന് അന്ന് ഉഷ കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘വന്നുകൂടായ്കയില്ല...’ ഏതു പാർട്ടി? ‘ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സാണ് എന്റെ പൊളിറ്റിക്സ്...’ അതേ അഭിമുഖത്തിൽ ഉഷ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാക്കളിൽ ആദ്യത്തെയാൾ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയാണ്. അവരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെയേതോ ലെവലിൽ എത്തുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെയാൾ കെ.കരുണാകരനാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇരുവരും...’)

രാജ്യസഭാംഗമായി നാമ നിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പി.ടി. ഉഷയ്ക്ക് ബിജെപി നൽകിയ സ്വീകരണം. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ സമീപം.

∙ എംപി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു?

ആരോടും അങ്ങോട്ടുപോയി ചോദിച്ച സ്ഥാനമല്ല ഇപ്പോൾ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തിനു ഞാൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ... അതിനുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണു ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തെ കാണുന്നത്. എന്നിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കായികരംഗവും പ്രത്യേകിച്ച അത്‍ലറ്റിക്സും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കേരളത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ എന്തു രാഷ്ട്രീയം? മുതി‍ർന്ന ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു.

അവർക്ക് അതു പറയാം. എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് അവർ. ഞാൻ അതു കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല. അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാനം കൈവന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒപ്പം അഭിമാനവും തോന്നുന്നു.

∙ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപും ഉഷയുടെ പേര് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടായിരുന്നോ? അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയോ?

ഒന്നും ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിവച്ച സംസാരമല്ല. പക്ഷേ, ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതു ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ ഞാൻ ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്ത വന്നു. അതെങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. 2002ലും 2017ലും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇതുപോലെ പ്രചാരം നടന്നിരുന്നു.

(രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് ബിജെപി ഉഷയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നതു വാസ്തവമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ എ.ബി.വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎ മുന്നണി വീണ്ടും ഭരണത്തിലെത്തിയ 1999 കാലഘട്ടം. മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഉഷയുടെ ഫോണിലേക്കു ബിജെപി നേതാവ് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിളിയെത്തി. ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ ഉഷയോടു പറഞ്ഞു – ‘ഉഷ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വരണം. മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകണം. താ‍ൽപര്യമുണ്ടോ?’ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഉഷ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഉഷ അന്ന് അത്‍ലറ്റിക്സ് സ്കൂൾ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളുമായി നടക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി വേണ്ടെന്നും പിന്നീടു വിളിച്ചാൽ മതിയെന്നും സുഷമ പറഞ്ഞു. പിന്നീടു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു.

ആദ്യം അനന്ത്കുമാറിനായിരുന്നു കായികമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയെങ്കിലും പിന്നീടു ബിജെപി നേതാവ് ഉമാ ഭാരതി കായിക മന്ത്രിയായി. അന്നു സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിളിക്ക് അനുകൂല മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉഷ ഇന്ത്യയുടെ കായികമന്ത്രിയാകുമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. 2017ലും ഉഷ–ബിജെപി പ്രചാരണമുയർന്നു. കാരണം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയായിരുന്നു. കിനാലൂരിലെ ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്‍ലറ്റിക്സിന്റെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. വെർച്വലായി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഉഷയെയും ഉഷയുടെ ശ്രമങ്ങളെയും ഏറെ പുകഴ്ത്തി. പിന്നാലെ, ഉഷ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന പ്രചാരണവുമുയർന്നു.

പി.ടി. ഉഷ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം.

1991ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുസ്വതന്ത്രയായി കോൺഗ്രസ് ആദ്യം ഉഷയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമല്ല, സ്പോർട്സാണ് തന്റെ മേഖലയെന്ന് ഉഷ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ അതും കഴിഞ്ഞു.)

രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്പോർട്സിലേക്കെത്തിച്ച എന്റെ അമ്മാവൻമാർ പറയും: ‘ഉഷേ, രാഷ്ട്രീയം നമുക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ട്രാക്കിലെ പോരാട്ടമല്ല അവിടെ. അതു വേറെ ലോകമാണ്. രാജ്യസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് പോസ്റ്റുകൾ പോലെയുള്ളതു വന്നാൽ നോക്കണം. അതാണു നമുക്കു പറ്റിയത്.’ അവരിലൂടെ എന്നി‍ൽ കുടിയേറിയ മോഹമായിട്ടു വേണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഈ എംപി സ്ഥാനത്തെ കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ, ഇതിനായി ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. ആരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല.

∙ റെയിൽവേയിലെ ജോലി വിട്ടെങ്കിലും ഉഷ സ്കൂൾ എന്ന വലിയ ദൗത്യം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകിയോ?

40 വർഷത്തോളം എന്നെ പിന്തുണച്ച സ്ഥാപനമാണു റെയിൽവേ. എല്ലാക്കാര്യത്തിലും അവരുടെ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പദവി വന്നതോടെ അവിടെനിന്നു പടിയിറങ്ങാതെ പറ്റില്ലെന്നായി. പക്ഷേ, ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്‍ലറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിൽ എന്നും ‍ഞാനുണ്ടാകും. ഇത്തവണ സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തി 9 മിടുക്കരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 7 പേരും അന്യസംസ്ഥാനക്കാരാണ്. ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് ആ കുട്ടികൾ. ഒളിംപിക് മെഡൽ എന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാറ്റൺ പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അവരിലൂടെയാണ്.

പി.ടി. ഉഷ (ഫയൽചിത്രം).

∙ മകൻ ഉഷ സ്കൂളിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുമോ?

സ്പോർട്സ് മെഡിസിനിലെ വിദേശ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയതു മുതൽ മോൻ (ഡോ. വിഘ്നേഷ് വി.ഉജ്ജ്വൽ) എനിക്കും ശ്രീനിയേട്ടനുമൊപ്പം (ഭർത്താവ് വെങ്ങാലിൽ ശ്രീനിവാസൻ) ഉഷ സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ട്. ഇത്തവണ ട്രയൽസ് കഴി‍ഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതു ഉജ്ജ്വലാണ്. അവന്റെ സേവനം സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കു വലിയ സഹായമാണ്. മോനുവേണ്ടി കല്യാണ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തുവന്നാൽ, ഉടനെ ഉണ്ടാകും.

∙ രാജ്യസഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി രൂപരേഖ തയാറാക്കിയോ?

തീരുമാനം വന്നതല്ലേയുള്ളൂ. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന കായികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ നടത്താമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കായികരംഗം ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണു താഴെത്തട്ടിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അക്കാദമികളുടെയും അവസ്ഥ. അവർക്കു സഹായമോ പിന്തുണയോ കിട്ടുന്നില്ല.

അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്കു താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളായി അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ സർക്കാരുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. കായികരംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും എനിക്കു നന്നായറിയാം. ഇത്രയും കാലം അതിന്റെയൊക്കെ നടുവി‍ൽതന്നെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓരോന്നായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നു മാത്രമേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ...

English Summary: Wished to be nominated to Parliament, but decision was a surprise, opens up P.T. Usha