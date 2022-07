മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ നാദാപുരത്ത് പുഴയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

നാദാപുരം ∙ പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ജെട്ടിക്കു സമീപം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ യുവാവ് പുഴയിൽ വീണു മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരത്ത് പുതുവേരിയിൽ മനോജ് (32) ആണു മരിച്ചത്. പൊടിമോന്റെ മകനാണ്. വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

കല്ലാച്ചിയിൽ വയറിങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മനോജും ഭാര്യാ സഹോദരനും ചേർന്നാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയത്. പുഴയിൽ വീണ മനോജിനെ ചൊക്ലി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. ഭാര്യ: കവിത (കല്ലാച്ചി വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സ്)

