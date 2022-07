‘കുളിക്കാനിറങ്ങിയ പത്തു വയസ്സുകാരനെ മുതല വിഴുങ്ങി’; പിടികൂടി നാട്ടുകാർ

ചമ്പൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ പത്തുവയസ്സുകാരനെ മുതല വിഴുങ്ങി. രാവിലെ ചമ്പൽ പുഴയിൽ കുളിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണു കുട്ടിയെ മുതല ആക്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. അടുത്തുനിന്ന ആളുകൾ സംഭവം കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ വടിയും കയറും വലയും ഉപയോഗിച്ചു മുതലയെ പിടികൂടി കരയ്ക്കെത്തിച്ചു.

വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നു പൊലീസും മുതല സംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി. മുതലയെ തിരികെ പുഴയിലേക്കു വിടാൻ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും ഗ്രാമവാസികൾ തയാറായില്ല. മുതലയുടെ വയറ്റിൽ കുട്ടി ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും കുട്ടിയെ ഛർദിച്ചശേഷം മാത്രമേ മുതലയെ വിടാൻ സാധിക്കൂ എന്നും നിലപാടെടുത്തു.

എന്നാൽ പൊലീസ് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് സംഭവം വിവരിച്ചത്. കുട്ടി പുഴയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നീന്തുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ മുതല വിഴുങ്ങിയെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത്. പിന്നാലെ മുതലയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്നു നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കും സമ്മർദങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ മുതലയെ തിരികെ വിടാൻ നാട്ടുകാർ തയാറായി.

English Summary: 10 year old boy swallowed by giant crocodile in Chambal river