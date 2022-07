കനത്തമഴയിൽ കാർ പുഴയിലേക്കു മറിഞ്ഞു; കാഴ്ചക്കാരായി നാട്ടുകാർ, മൂന്നു മരണം

നാഗ്പുർ ∙ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പുഴയിൽ വീണ കാർ യാത്രക്കാരായ മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. കാർ പുഴയിൽ വീണത് കാണാൻ കരയിൽ നിരവധി ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയെങ്കിലും ആരും ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ തയാറായില്ല. കാർ മുങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. വാഹനത്തിനുള്ളിൽനിന്നും കൈ പുറത്തേക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

ആകെ ആറു പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നു പേരെ കാണാതായി. മരിച്ചവരിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സാവ്നെർ ടെഹ്സിലിൽ പാലം കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാർ പുഴയിലേക്കു മറിഞ്ഞതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൂന്നു പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാഗ്പുരിൽ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവരെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ 83 പേരാണ് മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്.



English Summary: Car Washed Away Crossing Bridge In Heavy Rain In Nagpur