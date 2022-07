ചാർട്ടേഡ് വിമാനം വരെ റെഡി, പക്ഷേ വിമതനീക്കം പാളി; ഗോവയിൽ ആശങ്കയൊഴിയാതെ കോൺഗ്രസ്

പനജി ∙ ഗോവയിൽ ‘ശിവസേന സ്റ്റൈൽ’ കൂറുമാറ്റം ചടുല നീക്കത്തിലൂടെ പൊളിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. ചില കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ഇപ്പോഴും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. 40 അംഗ ഗോവ നിയമസഭയിൽ 11 എംഎൽഎമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ഇതിൽ എട്ടു പേരെങ്കിലും കൂറുമാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂറുമാറ്റനിരോധന നിയമം ബാധകമാകാതിരിക്കൂ.

പിന്തുണ ഇല്ലാതെ വന്നതോടെയൊണ് മൈക്കേൽ ലോബോ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗംബർ കാമത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൂറുമാറ്റ നീക്കം പാളിയത്. ആറ് എംഎൽഎമാരെ ഗോവയിൽനിന്നു മാറ്റുന്നതിന് ചാർഡേട്ട് വിമാനം ഉൾപ്പെടെ ബിജെപി തയാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഒരു ഉന്നത ബിജെപി നേതാവ് എംഎൽഎമാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും 15 കോടി മുതൽ 20 കോടി രൂപ വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും വിവരമുണ്ട്. എന്നാൽ കൂറുമാറ്റത്തിന് വേണ്ട മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങളെ കിട്ടാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.

പക്ഷേ കൂറുമാറ്റത്തിനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന് അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ദിഗംബർ കാമത്താണ് ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളായ മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവുവും കഴിഞ്ഞദിവസം വിളിച്ച യോഗത്തിൽനിന്ന് ദിഗംബർ കാമത്ത് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ബാക്കി 10 എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാമത്തിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഇതാണ് വിമതനീക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കാതെ അപമാനിച്ചെന്നും കാമത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച എഐസിസി പ്രതിനിധി ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കാമത്തും ലോബോയും മറ്റു മൂന്ന് എംഎൽഎമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് കൂറുമാറ്റ നീക്കം പുറത്തായത്. പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി മുതിർന്ന നേതാവ് മുകുൾ വാസ്‌നിക്കിനെ ഗോവയിലേക്ക് അയച്ചത്.

English Summary: Congress Stalls Goa Revolt, But BJP In Touch With Rebels: Sources