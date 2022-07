ട്രാക്കിൽ കുരുങ്ങിയ ക്രെയിൻ നീക്കി; ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുന:സ്ഥാപിച്ചു

ഒറ്റപ്പാലം∙ മാന്നനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മേൽപ്പാലം നിർമാണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ കുരുങ്ങി മണിക്കൂറുകളോളം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള അപ്​ലൈനിലായിരുന്നു ഗതാഗത തടസം. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഫൂട് ഓവർ ബ്രിജിന്റെ ഗർഡറുകൾ നീക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്രെയിനിന് യന്ത്രത്തകരാറു സംഭവിച്ചത്. രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ തകരാറു സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഈ സമയത്തു ട്രെയിനുകൾ കുറവായതിനാൽ ഗതാഗതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല.

സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി എൻജീനിയറിങ് വിഭാഗം എത്തിയാണു ക്രെയിൻ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നം ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്​ലൈൻ വഴി പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളെ ഡൗൺലൈൻ വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിനായി ചില ട്രെയിനുകളെ യാത്രാമധ്യേ പിടിച്ചിട്ടു. മറ്റു രണ്ടു ക്രെയിനുകളെത്തി കെട്ടിവലിച്ചാണ് തകരാറിലായ ക്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിന്നു നീക്കിയത്. വൈകിട്ടു നാലേമുക്കാലോടെ ട്രാക്കിൽ ഗതാഗതം പുന:സ്ഥാപിച്ചു.



English Summary : Crane got stuck on the track, disrupted train service