മഴയിൽ മുങ്ങി ഗുജറാത്ത്; പ്രളയ സമാനമായ ദുരിതം, 7 മരണം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ കനത്ത മഴയിൽ പ്രളയ സമാനമായ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 7 പേർ മരിച്ചു. നദികളും ഡാമുകളും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു, റോഡുകളും തെരുവുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അടുത്ത 5 ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ കിട്ടിയേക്കുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്. ‘മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 7 പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇടിമിന്നൽ, മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴൽ, മുങ്ങിമരണം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിലാണു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ മഴ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടു ഇതുവരെ 63 പേർ മരിച്ചു.’– സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.

9,000 ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട 468 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഞായറാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ 219 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണു ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ നഗരത്തിലെമ്പാടും വെള്ളക്കെട്ടായി. റോഡുകൾ, അടിപ്പാതകൾ എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. മിക്കയിടങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും കോളജുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവർ ഗുജറാത്തിന് എല്ലാ കേന്ദ്രസഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

