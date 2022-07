‘ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഭാരതം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ്’

പട്ന ∙ ജനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും പുരോഗതിക്കു തടസ്സം നിൽക്കുന്നതുമായ നിയമങ്ങളിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കാലഹരണപ്പെട്ട ഏകദേശം 1500 നിയമങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാർ നിയമസഭാ മന്ദിര ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഭാരതത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കില്ലെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണു ഭാരതം. അന്യദേശങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിലേക്കു പിച്ചവച്ചു നടക്കുന്ന കാലത്ത് ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഭാരതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമെന്നതിനൊപ്പം പരിപക്വമായ ജനാധിപത്യ മാതൃകയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിഹാർ നിയമസഭാ മന്ദിര ശതാബ്ദി സ്മാരക സ്തംഭം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. നിയമസഭാ മ്യൂസിയത്തിന്റെയും അതിഥി മന്ദിരത്തിന്റെയും ശിലാസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. ഗവർണർ ഫാഗു ചൗഹാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വിജയ് കുമാർ സിൻഹ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.



