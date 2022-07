കൊച്ചി ∙ കലൂരിൽ സുഹൃത്തിനെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ചശേഷം യുവാവ് നടുറോഡില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ കാരണം സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കമെന്ന് പൊലീസ്. അടുത്ത സൗഹൃദം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന സച്ചിനെ കുത്തിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം തോപ്പുംപടി പള്ളിച്ചാൽ റോഡ് സിറിൾ ക്രൂസിന്റെയും മാരി ക്രൂസിന്റെയും മകൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ ക്രിസ്റ്റഫർ ക്രൂസ് (24) ആണു മരിച്ചത്. കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ സുഹൃത്ത് ആലുവ സ്വദേശി സച്ചിൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കലൂർ മാർക്കറ്റിനു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. കുറച്ചുനാളായി ക്രിസ്റ്റഫറുമായുള്ള സൗഹൃദത്തില്‍നിന്ന് സച്ചിന്‍ പിന്‍മാറിയിരുന്നു. ഇത് ക്രിസ്റ്റഫറിനെ പ്രകോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ, നേരിൽ കാണണമെന്ന് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സച്ചിന്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. സൗഹൃദം തുടരണമെന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ ആവശ്യം സച്ചിൻ തള്ളിയതോടെയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ കഴുത്തിനു പരുക്കേറ്റ സച്ചിൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ സ്വയം കഴുത്തുമുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ സച്ചിന്റെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, മകന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അറിയില്ലെന്ന് പിതാവ് സിറിള്‍ ക്രൂസ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്കു വിട്ടുനല്‍കി. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോയെന്ന് രാസപരിശോധനാ ഫലം വന്നതിനു ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



