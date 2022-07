സ്പൈസി കുടുംബാംഗം, വിദേശത്തുകളയാൻ മനസ്സില്ല: നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ 2 ലക്ഷത്തിലേറെ ചെലവ്

കൊച്ചി∙ ആറുമാസം കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ ഓമനിച്ച സ്പൈസിയെന്ന പൂച്ചയെ വിദേശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാതിരിക്കാൻ തിരുവാണിയൂർ സ്വദേശി ബിനോയ് എം. കുര്യാക്കോസിനു ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിലേറെ. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ വളർത്തു മൃഗത്തെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു വന്നതോടെ ബെംഗളുരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി റോഡു മാർഗം ഇരുവരും കൊച്ചിയിലെത്തി. ടർക്കിഷ് ബ്രീഡിലുള്ള പൂച്ചയാണ് സ്പൈസി. ഭാര്യ ജിൻസിക്കും മക്കൾ ബെസിക്കും ബെറ്റ്സിക്കും അരുമകളോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ട് ഒരു തദ്ദേശവാസി നൽകിയതാണ് സ്പൈസിയെ.

സ്പൈസി പൂച്ചയും ബിനോയ് എം. കുര്യാക്കോസും

അബുദബിയിൽ ജോലി സ്ഥലത്തുനിന്നു ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിൽ പോന്നതോടെയാണു സ്പൈസിയുടെ വില അറിഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ കോവിഡ് പിടിപെട്ടു വീട്ടിൽ കിടന്നതോടെ ഏകാന്തതയിൽ തുണയായത് സ്പൈസിയായിരുന്നു. രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് കുടുംബം നാട്ടിലേക്കു പോന്നത്. ഈ സമയം സ്പൈസി തനിക്കു നൽകിയ സ്നേഹവും പരിഗണനയും വിലമതിക്കാത്തതായി. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നായയെ പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ തന്റെ തലയ്ക്കൽ സ്പൈസി കാവലിരുന്നു. രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പോയിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായിരുന്നു പതിവ്.

സ്പൈസി പൂച്ചയും ബിനോയ് എം. കുര്യാക്കോസും

രണ്ടു മാസത്തെ കൂട്ടുകെട്ടു പൊളിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിൻവാങ്ങിയില്ല. കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ബന്ധമല്ലേ, 40,000 രൂപയുടെ പൂച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി എന്തിനു രണ്ടു ലക്ഷം കൂടി ചെലവാക്കണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾക്കു ചെവി കൊടുത്തില്ല. വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ആയതോടെ സ്പൈസിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കും എന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബിനോയ് പറയുന്നു. മക്കളെ അയയ്ക്കുമ്പോൾ സ്പൈസിയെ പിരിഞ്ഞ വേദനയുമായാണ് അവർ പോന്നത് എന്നതും തീരുമാനത്തിനു കാരണമായി.

1) പൂച്ച ബിനോയിയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം. 2) സ്പൈസി പൂച്ചയും ബിനോയ് എം. കുര്യാക്കോസും

പാസ്പോർടും വീസയും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ രേഖകളും തയാറായെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്കു പൂച്ചയ്ക്കു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അടുത്ത കുരുക്കു മുന്നിൽ വരുന്നത്. പൂച്ചയെ കൊച്ചിയിൽ ഇറക്കാൻ സംവിധാനമില്ലത്രെ. വിദേശത്തുനിന്നു മൃഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാൻ അനിമൽ ക്വാറന്റൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർവീസസിന്റെ(എക്യുസിഎസ്) എൻഒസി വേണം. വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൂച്ചയെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനു മൃഗഡോക്ടറുടെ സേവനം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംവിധാനമാണിത്. കൊച്ചിയിൽ ഇതിന്റെ ഓഫിസ് ഇല്ലെന്നു വിമാനക്കമ്പനി പറഞ്ഞതോടെ നിരാശ തോന്നി.

നിലപാടിൽനിന്നു പിൻമാറില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ചെന്നൈയിലും മുംബൈയിലും ബെംഗളുരുവിലുമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനായി ശ്രമം. ഇതിനായി സുഹൃത്തുക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ബെംഗളുരുവിൽനിന്നു 40,000 മുടക്കി ഒരു സുഹൃത്ത് എൻഒസി സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയതോടെ യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങി. നാട്ടിൽനിന്നു മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ബെംഗളുരുവിലെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

