കാനഡയിലെ ബോട്ടപകടം; എറണാകുളം സ്വദേശികളായ 2 യുവാക്കൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

ആൽബർട്ട (കാനഡ) ∙ കാനഡയിലുണ്ടായ ബോട്ടപകടത്തിൽ എറണാകുളം സ്വദേശികളായ രണ്ടു യുവാക്കൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശിയെ കാണാതായി. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവധി ആഘോഷിക്കാനായി സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നു നടത്തിയ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ആൽബർട്ടയിലാണ് അപകടം. മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം നടുവട്ടം സ്വദേശി കോനുക്കുടി ജിയോ പൈലി, കളമശേരി സ്വദേശി കെവിൻ ഷാജി (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അതിരപ്പിള്ളി സ്വദേശി ലിയോ മാവേലിയെയാണ്(41) കാണാതാത്. തൃശൂർ സ്വദേശി ജിജോ ജോഷിയാണ് അപകടത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.

കാനഡയിലെ ബാൻഫ് നാഷനൽ പാർക്കിലെ കാൻമോർ സ്പ്രേ തടാകത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.00) ആയിരുന്നു അപകടം. ജിയോയുടെ സ്വന്തം ബോട്ടിൽ മീൻപിടിക്കുന്നതിനായി പോയതായിരുന്നു നാലംഗ സംഘം. ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഉല്ലാസ യാത്ര പോകുന്ന പതിവുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. മലയാറ്റൂർ - നീലീശ്വരം പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം ജാൻസി പൈലിയുടെയും പൈലിയുടെയും മകനാണ് ജിയോ. കാനഡയിൽ 20 വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ജിയോ അവിടെ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ വർക് ഷോപ് നടത്തുകയാണ്. ഭാര്യ: ശ്രുതി. മകൻ: ഒലിവർ. ഷാജിയാണ് കെവിന്റെ പിതാവ്. മാതാവ് ബീന.

നീന്തൽ അറിയുന്നവരായിരുന്നു മരിച്ച മൂന്നു പേരുമെന്നാണ് വിവരം. രക്ഷപ്പെട്ട ജിജോ ജോഷിക്ക് നീന്തൽ വശമില്ലാത്തതിനാൽ മൂവർ സംഘം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് വിവരം. ജിജോയെ ഒരുവിധത്തിൽ കരയ്ക്കു കയറ്റാനായെങ്കിലും മറ്റു മൂന്നു പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി. കടുത്ത തണുപ്പായതിനാലാണ് രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ പോയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



English Summary: Two Malayalis drown during boat ride in Canada