‘പിറ്റ് ബുൾ ആഴത്തിൽ കടിച്ചു, വയറ്റിലെ മാംസം മുറിഞ്ഞുമാറി’; യുപിയിൽ 82കാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ലക്നൗ ∙ യുപിയിൽ 82 വയസ്സുകാരി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു. ലക്നൗവിലെ ക്വെയ്സർബാഗ് മേഖലയിലെ ബംഗാളി തോല പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയായ സുശീല ത്രിപാഠിക്കാണു വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്ന പിറ്റ് ബുൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. വളര്‍ത്തുനായ്ക്കൾക്കൊപ്പം വീടിന്റെ ടെറസിൽ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സുശീല രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്നതുകണ്ട വീട്ടുജോലിക്കാരിയാണ് മകനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. ജിം ട്രെയ്നറായ മകൻ അമിത്ത് ഈ സമയത്തു പുറത്തായിരുന്നു. ഉടൻ വീട്ടിലെത്തിയ മകൻ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ അമ്മയെ ബൽറാംപുർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കെജിഎംയു ട്രോമ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സുശീലയുടെ ശരീരത്തിൽ കഴുത്തു മുതൽ കാൽ വരെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള നിരവധി മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പിറ്റ് ബുളിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള കടിയേറ്റിരുന്നു. ഇവരുടെ വയറ്റിലെ മാംസം മുറിഞ്ഞുമാറി. പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ധാരാളം രക്തം നഷ്ടമായിരുന്നതിനാൽ സുശീലയെ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു.

ഇളയമകന്‍ അമിത്തിനൊപ്പമാണ് സുശീല താമസിച്ചിരുന്നത്. ആക്രമണം നടത്തിയ പിറ്റ് ബുൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടു വളർത്തുനായ്ക്കളുണ്ട്. ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയാണ് മറ്റേത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അയൽക്കാരാണ് വിവരം അമിത്തിനെ അറിയിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നായ്ക്കൾ കുരയ്ക്കുന്നതും അമ്മയുടെ കരച്ചിലും കേട്ടുവെന്നാണ് അയൽക്കാർ അമിത്തിനോടു പറഞ്ഞത്.

പ്രകോപന സ്വഭാവമുള്ള നായ്ക്കളല്ല ഇവയെന്നാണ് അയൽക്കാരുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി നായ്ക്കൾ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അതേസമയം, വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് ലക്നൗ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ‍ഡോ. അഭിനവ് വർമ അറിയിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്കായി സംഘം ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീടു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: 82-Year-Old Lucknow Woman Mauled By Family's Pet Pit Bull While Walking It